Joe Biden tente de rassurer les alliés de l’Ukraine alors que les troubles s’intensifient aux États-Unis

Le président américain avait précédemment convoqué les dirigeants des principaux alliés que sont la Grande-Bretagne, le Canada, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Pologne, la Roumanie, les chefs de l’UE et de l’OTAN, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la France.

Le président Joe Biden a appelé ses principaux alliés pour les rassurer sur le soutien continu des États-Unis à l’Ukraine, alors même que le regain de chaos politique à Washington mettait encore plus en péril l’aide militaire nouvelle.

« Le président Biden a réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale, les autres dirigeants faisant écho à leurs engagements », a déclaré la Maison Blanche.

L’Ukraine place les trois plus grands producteurs de pétrole chinois sur la liste des « sponsors de guerre »

Pourtant, la Maison Blanche elle-même a clairement souligné l’urgence de la situation.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a averti que si une nouvelle aide n’était pas approuvée, les fonds existants pour aider l’Ukraine à lutter contre l’invasion du président russe Vladimir Poutine ne dureraient que « quelques mois ».

« Le temps n’est pas notre ami », a déclaré Kirby aux journalistes. Un manque de financement nuirait non seulement à l’Ukraine sur le champ de bataille, mais « ferait croire à Poutine qu’il peut nous attendre ».

Le Pentagone a déclaré qu’il pourrait continuer à répondre aux besoins militaires de l’Ukraine « juste un peu plus longtemps » avec l’aide déjà autorisée.

Les alliés se sont précipités après l’appel pour montrer un front uni avec Biden, dont le pays est de loin le plus grand fournisseur d’aide à l’Ukraine.

Washington a engagé plus de 43 milliards de dollars d’aide militaire à Kiev depuis que Moscou a lancé son invasion à grande échelle en février 2022. Le Congrès a approuvé un total de 113 milliards de dollars d’aide, y compris l’aide humanitaire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des soldats ukrainiens devant un char Leopard 2. Photo : Bureau de presse présidentiel ukrainien via AP

Le bureau du Premier ministre italien Giorgia Meloni a déclaré que Biden était « désireux de rassurer les alliés sur le soutien américain continu à l’Ukraine » après le drame de la fermeture.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a remercié Biden pour son « leadership », ajoutant que le soutien occidental se poursuivrait « aussi longtemps qu’il le faudra ».

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, « a souligné l’importance d’un soutien continu à l’Ukraine » et a ajouté que les membres de l’alliance « partageaient équitablement le fardeau ».

La Russie s’est jetée sur le chaos à Washington, le Kremlin ayant déclaré lundi que la lassitude de la guerre de l’Occident allait s’accentuer en raison de l’incertitude quant à l’aide américaine à l’Ukraine.

Biden a déclaré que le rôle mondial des États-Unis était en jeu, déclarant sur les réseaux sociaux « nous sommes la nation indispensable au monde – agissons comme si ».

« Ce ne sont que de la viande » : comment la Russie utilise les escouades Storm-Z sur la ligne de front en Ukraine

L’aide à l’Ukraine semble désormais être l’otage de la politique américaine à un peu plus d’un an des élections, les républicains d’extrême droite qui ont renversé le président McCarthy ont placé l’arrêt de l’aide à l’Ukraine en tête de leur agenda.

Le chaos survient après la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington en septembre pour plaider en faveur d’un soutien continu.

L’opposition parmi les républicains radicaux s’est étendue plus d’un an et demi après l’invasion russe, y compris auprès de certains électeurs.

Un sondage ABC/Washington Post publié le 24 septembre montre que 41 % des personnes interrogées estiment que les États-Unis en font trop pour soutenir l’Ukraine, contre 33 % en février et seulement 14 % en avril 2022.

Les doutes sur l’unité occidentale se sont également accrus après que la Slovaquie a élu ce week-end le leader populiste Robert Fico – qui s’est engagé à mettre fin au soutien militaire à l’Ukraine – au poste de Premier ministre.