Joe Biden signe une loi faisant de la discothèque Pulse un mémorial national

WASHINGTON – Une boîte de nuit qui a été le théâtre d’une horrible fusillade en Floride est devenue vendredi un mémorial national.

Le président Joe Biden a signé une loi désignant la discothèque Pulse à Orlando comme mémorial national lors d’une cérémonie à la Maison Blanche qui comprenait des survivants de l’attaque de 2016.

« Un lieu d’acceptation et de joie est devenu un lieu de douleur et de perte indicibles. Nous ne nous remettrons jamais complètement, mais nous nous en souviendrons », a déclaré Biden avant de signer la loi désignant le mémorial. Des survivants de Pulse se tenaient autour du président alors que des images des 49 tués étaient affichées sur des écrans vidéo.

« Peut-être qu’aucun président n’aura jamais à signer un autre monument comme celui-ci », a déclaré Biden.

Biden a également commémoré le mois de la fierté en nommant l’avocate Jessica Stern en tant qu’envoyée spéciale pour faire avancer les droits humains des personnes LGBTQ dans le monde. Stern est directeur exécutif d’OutRight Action International, un groupe basé à New York qui s’efforce de lutter contre les violations des droits humains et les abus contre les personnes LGBTQ.

Le poste d’envoyé spécial a été créé au département d’État en 2015, mais est vacant depuis que le prédécesseur de Stern, Randy Berry, a quitté son poste en 2017. Le président de l’époque, Donald Trump, a choisi de ne pas remplacer Berry.

Biden a déclaré que le mémorial Pulse représente un « monument de la perte qui s’est produite » et « une détermination absolue que nous allons faire face à cela chaque jour solitaire, et nous assurer que nous ne sommes pas en mesure de voir cela se reproduire . »

Le président a déclaré que les personnes tuées étaient « des membres de la famille, des parents, des amis, des anciens combattants, des étudiants, des jeunes, des Noirs, des Asiatiques, des Latinos – tous les autres Américains ».

« Et en leur mémoire, et pour les innombrables autres marqués à jamais, c’est pourquoi je signe ceci aujourd’hui. »

La première dame Jill Biden et les membres du Congressional Equality Caucus, dont la sénatrice Tammy Baldwin, D-Wisc. et le représentant David Cicilline, DR.I., ont également assisté à la signature. Ils ont été rejoints par le lieutenant-colonel Bree Fram, l’un des membres de l’armée ouvertement transgenres les plus hauts placés, et les défenseurs des jeunes transgenres Stella Keating et Ashton Mota du projet GenderCool.

Biden, que de nombreux défenseurs considèrent comme le président le plus favorable aux LGBTQ de tous les temps, a pris plusieurs mesures pour protéger les droits des homosexuels et des transgenres depuis son entrée en fonction en janvier.

Le premier jour de son mandat, il a signé un décret ordonnant aux agences fédérales de s’assurer que les lois couvrant la discrimination sexuelle interdisent également la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Il a également abrogé l’interdiction de l’administration Trump aux militaires ouvertement transgenres de servir dans l’armée.

La loi sur les discothèques Pulse fait partie d’un effort visant à construire un mémorial permanent sur le site en l’honneur des 49 personnes abattues il y a cinq ans par un homme armé d’un fusil d’assaut de type AR-15. Les plans prévoient une piscine réfléchissante, un musée en plein air et un centre d’éducation avec des jardins et une place publique.

Le projet est estimé à 45 millions de dollars. La nouvelle loi stipule qu’aucun fonds fédéral ne peut être utilisé pour établir le mémorial, mais les gouvernements des comtés et des États, ainsi que diverses sociétés, ont fait don de millions de dollars au projet. Le mémorial ne sera pas une unité du réseau des parcs nationaux.

L’attaque contre le club aux petites heures du matin du 12 juin 2016 a été la fusillade de masse la plus meurtrière du pays jusqu’à ce qu’un homme armé tue 60 personnes lors d’un festival de musique country à Las Vegas un an plus tard.

Le tireur de Pulse, Omar Mateen, a tué 49 personnes et en a blessé 53 autres au club avant d’être tué dans une fusillade avec la police. Les clients de la boîte de nuit ont déclaré que Mateen traînait au bar depuis des années.

La législation pour établir le mémorial a été adoptée par le Sénat le 9 juin, trois jours avant le cinquième anniversaire de l’attaque. La Chambre a approuvé sa propre version du projet de loi le 12 mai.

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Suivez-le sur Twitter @mcollinsNEWS.

