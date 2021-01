Joe Biden a commencé mercredi à signer 17 décrets, mémorandums et proclamations portant sur la pandémie de coronavirus, le changement climatique et les inégalités raciales, et a immédiatement annulé certaines politiques mises en place par son prédécesseur Donald Trump.

Les actions, remplissant sa promesse d’agir rapidement le premier jour de sa présidence, lancent le processus de ralliement des États-Unis à l’accord de Paris sur le climat, mettant fin à «l’interdiction de voyager aux musulmans» et détournant des fonds de la construction du mur à la frontière mexicaine. Le premier ordre qu’il a signé en tant que président impose des masques faciaux sur toutes les propriétés fédérales.

Auparavant, M. Biden avait prêté serment en tant que 46e président des États-Unis et avait promis de « mettre fin à cette guerre incivile qui oppose le rouge au bleu ».

Dans son discours, le président a déclaré au peuple américain que « la démocratie a prévalu » et a appelé à l’unité. «Quelques jours à peine après qu’une foule émue a pensé qu’ils pouvaient utiliser la violence pour faire taire la volonté du peuple, pour arrêter le travail de notre démocratie, pour nous chasser de ce sol sacré, cela ne s’est pas produit. Cela n’arrivera jamais. Pas aujourd’hui. Non. demain, ni jamais, ni jamais. »