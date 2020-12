Photographie: Joshua Roberts / Reuters

La politique étrangère de Joe Biden dans le bac ne semble que plus difficile à l’approche du jour de l’inauguration – alors même que les États-Unis sont toujours confrontés au problème pressant des décès et des infections record de coronavirus.

Le piratage massif et en cours des agences fédérales américaines – imputé à la Russie – n’a jusqu’à présent suscité aucune réponse de Donald Trump, qui a une longue histoire de nier ou de minimiser les interventions russes.

L’Iran, selon les rapports, a relancé les travaux sur son site nucléaire de Fordo.

Ensuite, il y a la question épineuse de la direction que suivront les relations avec la Chine après quatre ans de frictions croissantes avec Washington de Trump.

À tout cela s’ajoute la Corée du Nord, qui – malgré la volte-face de Trump entre menaces et courtoisie lâche – a maintenant à la fois des capacités de missiles à longue portée en plus d’être une puissance nucléaire, un énorme échec en termes de politique à long terme des États-Unis.

Certaines gueules de bois de l’ère Trump seront plus faciles à résoudre – notamment en rejoignant rapidement l’Organisation mondiale de la santé et l’Accord de Paris sur le climat. Mais les questions les plus épineuses seront probablement circonscrites par la pression écrasante des considérations internes – surtout si les républicains conservent le contrôle du Sénat et continuent dans un esprit d’obstructionnisme.

Le plus urgent à l’heure actuelle, cependant, est de savoir comment répondre à la Russie si ses agences sont confirmées comme étant à l’origine du dernier piratage.

À la suite du piratage de SolarWinds, Biden a signalé qu’il envisageait une réponse beaucoup plus proactive au piratage parrainé par l’État.

«Nous devons perturber et dissuader nos adversaires d’entreprendre des cyberattaques importantes en premier lieu», a déclaré Biden dans un communiqué.

«Nos adversaires doivent savoir qu’en tant que président, je ne resterai pas les bras croisés face aux cyberattaques contre notre nation.»

Ce qui est moins clair, c’est ce que cela signifie en termes pratiques. Une première étape consisterait pour l’administration entrante à pointer explicitement du doigt la faute.

«J’imagine que l’administration entrante veut un menu des options et va ensuite choisir», a déclaré Sarah Mendelson, professeur de politique publique à l’Université Carnegie Mellon et ancienne ambassadrice des États-Unis au Conseil économique et social de l’ONU.

«Y a-t-il un assaut gradué? Y a-t-il un assaut total? Que voulez-vous faire à l’extérieur de la porte? »

À certains égards, le piratage – s’il est formellement posé aux pieds du Kremlin – peut offrir à Biden non seulement l’occasion de tracer une ligne claire avec les relations de Trump avec Poutine, mais aussi de créer une réponse plus musclée que celle que Barack Obama a réussi après la Russie. ingérence dans l’élection de 2016.

L’Iran est plus complexe.

Alors que Téhéran a indiqué qu’il était désireux de rouvrir rapidement les pourparlers avec les États-Unis sur l’accord nucléaire, il a également utilisé le retrait de Washington de l’accord nucléaire pour reconstituer sa monnaie d’échange en termes de stocks de matières nucléaires et aurait entrepris de nouveaux travaux.

Biden sera également confronté aux mêmes pressions de la part d’Israël et des républicains du Congrès qui se sont opposés à l’accord nucléaire iranien initial – et qui resteront déterminés à saper toute nouvelle version de l’accord.

Tout cela pose la question de savoir comment Biden mènera sa politique étrangère face à tant de défis.

Les instincts de Biden pour une politique étrangère technocratique bien gérée sont fortement orientés vers des institutions et des alliances démocratiques de longue date. Mais comme Thomas Wright, chercheur principal dans le projet sur l’ordre international et la stratégie à la Brookings Institution, l’a écrit dans un article en novembre, le moment actuel peut appeler à une approche plus agressive, notamment sur la Chine.

Biden a indiqué qu’il s’irritait parfois contre l’approche plus prudente d’Obama.

Peut-être que la plus grande question est liée à cela.

L’isolationnisme et le retrait du monde des années Trump se sont appuyés sur des tendances déjà apparentes sous son prédécesseur – notamment la réticence d’Obama à s’emmêler davantage au Moyen-Orient en Syrie. À cet égard, le consensus de politique étrangère intérieure avec lequel Biden a grandi peut ne plus exister.

« [Biden] fait évidemment confiance à de nombreux hauts fonctionnaires d’Obama et est fier du bilan de l’administration. Dans le même temps, il s’est irrité contre la prudence et l’incrémentalisme d’Obama – par exemple, Biden voulait envoyer une aide meurtrière à l’Ukraine, alors qu’Obama ne l’a pas fait », a écrit Wright.

«Biden a parlé plus explicitement qu’Obama de la concurrence avec la Chine et la Russie, et il est en faveur d’une politique étrangère qui fonctionne pour la [US] classe moyenne. »

Encore une fois, Wright voit une opportunité dans la politique sur la Chine si Biden choisit une approche plus dure qu’Obama, sous qui il a servi.

«Biden devrait utiliser la concurrence avec la Chine comme un pont vers les républicains du Sénat. Leur instinct peut être obstructionniste, en particulier parce que Trump fait pression sur eux pour qu’ils ne reconnaissent pas la victoire de Biden comme légitime, mais beaucoup d’entre eux savent également que les États-Unis ne peuvent pas se permettre quatre ans de blocage législatif s’ils veulent concurrencer la Chine.