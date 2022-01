Joe Biden s’engage à soutenir l’Ukraine lors d’un appel avec Volodymyr Zelensky – Maison Blanche

Le président américain Joe Biden a promis son soutien à l’Ukraine lors d’un appel téléphonique avec son homologue ukrainien, le président Volodymyr Zelensky.

Biden a réaffirmé que les États-Unis et leurs alliés étaient prêts à répondre à toute hostilité si la Russie « envahissait » davantage l’Ukraine.

Plus de 100 000 soldats russes se sont massés à la frontière avec l’Ukraine.

Washington – Le président américain Joe Biden a promis de soutenir l’Ukraine dans sa confrontation avec la Russie lors d’un appel téléphonique jeudi avec son homologue à Kiev, Volodymyr Zelensky, a annoncé la Maison Blanche.

Biden a mené des tentatives pour construire un front occidental uni contre la pression militaire russe sur l’Ukraine, qui a provoqué la colère de Moscou en cherchant à s’intégrer à l’Occident. Plus de 100 000 soldats russes sont massés aux frontières de l’Ukraine.

Lors de l’appel avec Zelensky, Biden « a réaffirmé que les États-Unis, ainsi que leurs alliés et partenaires, étaient prêts à réagir de manière décisive si la Russie envahissait davantage l’Ukraine », a indiqué une lecture de la Maison Blanche.

Biden « a souligné l’engagement des États-Unis envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».

« Actions conjointes » pour l’avenir

Dans l’appel, Biden a déclaré que Washington « explorait un soutien macroéconomique supplémentaire pour aider l’économie ukrainienne au milieu de la pression résultant du renforcement militaire de la Russie », indique le communiqué, sans entrer dans les détails.

Répondant aux critiques ukrainiennes concernant la décision d’appeler les citoyens américains à quitter l’Ukraine, Biden a déclaré à Zelensky que l’ambassade « reste ouverte et pleinement opérationnelle ».

Tout en exprimant son soutien aux pourparlers cette semaine où l’Ukraine et la Russie se sont réengagées à un cessez-le-feu tendu dans l’est contesté du pays, Biden a promis que les accords diplomatiques ne seraient pas coupés dans le dos de l’Ukraine, disant « rien sur l’Ukraine sans l’Ukraine ».

Dans un tweet, Zelensky a déclaré que lui et le président américain avaient eu « une longue conversation téléphonique » et qu’ils avaient « discuté des efforts diplomatiques récents sur la désescalade et convenu d’actions conjointes pour l’avenir ».

Zelensky a déclaré qu’il remerciait Biden pour les livraisons d’armes américaines et que « les possibilités de soutien financier à l’Ukraine ont également été discutées ».

