Joe Biden s’engage à soutenir la reprise de l’ouragan Fiona à Porto Rico

Le président Joe Biden a offert son soutien indéfectible au rétablissement de Porto Rico après l’ouragan Fiona, alors même que le pays était sous le choc de l’ouragan Ian.

“Nous ne partirons pas d’ici, tant que je serai président, jusqu’à ce que tout – je le dis sincèrement – ​​tout ce que nous pouvons faire soit fait”, a-t-il déclaré depuis Ponce, l’une des régions de Porto Rico les plus durement touchées par Fiona. .

Cela fait deux semaines que l’ouragan Fiona a ravagé Porto Rico le 18 septembre, déversant jusqu’à 30 pouces de pluie dans certaines régions en tant que tempête de catégorie 1 et tuant au moins 13 personnes, selon le département de la santé de l’île. La tempête est survenue près de cinq ans jour pour jour après que Porto Rico a été frappé par l’ouragan Maria, qui a tué 3 000 personnes et provoqué des pannes de courant massives qui ont duré près d’un an dans certaines régions.

Plus de 100 000 Portoricains sont sans électricité depuis lundi matin, selon LUMA Energy. Des centaines de milliers de personnes n’avaient initialement pas accès à l’eau potable, mais ce nombre est tombé à 33 000 ménages, selon le portail d’urgence du gouvernement.

“Alors que nous reconstruisons, nous devons nous assurer que nous le construisons pour durer”, a déclaré Biden. “Nous nous concentrons particulièrement sur le réseau électrique. Depuis le début de l’année, Porto Rico a reçu 4 millions de dollars pour aider à rendre le réseau électrique plus résilient – ce chiffre va augmenter.”

La Maison Blanche a annoncé lundi l’allocation de 60 millions de dollars de la loi bipartite sur les infrastructures pour améliorer les infrastructures qui empêcheraient les dommages causés par les ouragans à Porto Rico. Les projets comprendraient des digues et des murs anti-inondation, ainsi qu’un nouveau système d’alerte aux inondations pour l’île.

Les 60 millions de dollars s’ajoutent aux 2 milliards de dollars déjà alloués à Porto Rico par le biais de la loi bipartite sur les infrastructures. Biden avait précédemment signé une déclaration de catastrophe majeure pour l’île, garantissant que le gouvernement fédéral couvrirait intégralement les coûts liés aux secours de l’ouragan Fiona à Porto Rico pour le mois prochain.

Biden se rendra mercredi en Floride, qui est en train de se remettre de l’ouragan Ian. La tempête de catégorie 4, qui a touché terre en Floride mercredi avant de remonter la côte est, aurait tué plus de 80 personnes. Ce nombre devrait augmenter à mesure que les eaux de crue tombent et que les équipes de secours accèdent à de nouvelles zones.

L’ouragan Ian s’annonce comme l’ouragan le plus coûteux de Floride depuis Andrew en 1992, avec des dommages causés par le vent et les ondes de tempête estimés entre 28 et 47 milliards de dollars. Environ 600 000 foyers et entreprises en Floride étaient sans électricité lundi matin, contre un pic de 2,6 millions jeudi, selon PowerOutage.us.