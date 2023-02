Joe Biden s’engage à protéger les droits à l’avortement État de l’Union 2023 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gripas Yuri/ABACA/ShutterstockGripas Yuri/ABACA/Shutterstock

Président Joe Biden a promis de protéger le droit à des avortements sûrs lors du deuxième discours sur l’état de l’Union de sa présidence le mardi 7 février. Au cours de son discours, Biden a expliqué à quel point la décision de la Cour suprême d’annuler Roe V. Wade a été difficile pour tant d’Américains. , et il a promis de se battre si les républicains tentaient de faire passer une interdiction nationale de l’avortement. « Il est de notre devoir de protéger tous les droits et libertés des personnes », a-t-il déclaré. “Le Congrès doit restaurer le droit qui a été enlevé à Roe V. Wade.”

Plus à propos Joe Biden

“Ne vous y trompez pas. Si le Congrès adopte une interdiction nationale, j’y opposerai mon veto”, a déclaré le président Biden à propos de l’avortement. pic.twitter.com/eHXfCzBP4r – Nouvelles NBC (@NBCNews) 8 février 2023

Biden a promis qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour lutter contre toute éventuelle interdiction nationale de l’avortement. « Le vice-président et moi faisons tout pour protéger l’accès aux soins de santé reproductive et garantir la sécurité des patients. Alors que déjà plus d’une douzaine d’États appliquent des interdictions extrêmes de l’avortement, ne vous y trompez pas : si le Congrès adopte une interdiction nationale de l’avortement, j’y opposerai mon veto », a-t-il déclaré.

Lorsque la Cour suprême a annulé Roe V. Wade en juin 2022, Biden a été incroyablement franc sur le fait qu’il s’agissait d’une “erreur tragique” et il a promis de se battre pour protéger le droit à l’avortement. “C’est un jour triste pour le pays à mon avis”, avait-il déclaré à l’époque. « C’est la réalisation d’une idéologie extrême et une erreur tragique de la Cour suprême à mon avis. La cour a fait ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant : supprimer expressément un droit constitutionnel si fondamental pour tant d’Américains qui avait déjà été reconnu.

Avant les élections de mi-mandat de 2022, Biden avait averti les Américains que le droit à l’avortement figurait sur le bulletin de vote et avait appelé à plusieurs reprises le Congrès à codifier Roe v.Wade dans la loi, et il a célébré lorsque les électeurs d’États comme le Kansas ont choisi de protéger les droits à l’avortement pendant un vote au niveau de l’État en août.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Le discours de Biden intervient environ quatre mois après les mi-parcours. Bien que les démocrates n’aient pas conservé la Chambre, ils ont conservé le contrôle du Sénat et, malgré les prédictions d’une «vague rouge», seuls neuf sièges détenus par les démocrates ont été perdus lors des élections. Dans la perspective des mi-parcours, Biden a abordé la nécessité de protéger le droit à l’avortement ainsi que les droits LGBTQ+ et bien plus encore.

Avant les mi-mandats, le président a également souligné l’importance de dénoncer l’extrémisme et les mensonges électoraux, souvent issus de l’extrême droite. Il a appelé l’ancien président Donald Trump, qui a annoncé qu’il se présente à la présidence en 2024, et “l’extrémisme MAGA”, le qualifiant également de “semi-fascisme” dans un discours de septembre à l’Independence Hall de Philadelphie. “Au moment où je me tiens ici ce soir, l’égalité et la démocratie sont attaquées”, a-t-il déclaré. “Donald Trump et les républicains MAGA représentent un extrémisme qui menace les fondements mêmes de notre république.” Le House Select Committee, enquêtant sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, a également fait des renvois criminels au ministère de la Justice pour Trump en ce qui concerne l’attaque.

Lien connexe En rapport: Liste des invités sur l’état de l’Union : les parents de Tire Nichols, Bono, Paul Pelosi et d’autres assistent à l’événement 2023

Depuis le dernier discours de Biden sur l’état de l’Union, tant de choses se sont passées au cours de l’année. La Cour suprême a annulé l’affaire historique Roe V. Wade en juin, mettant en danger le droit à l’avortement dans tout le pays. Une fois que la décision SCOTUS a été divulguée, Biden (ainsi que de nombreux autres) s’est prononcé contre la décision, et il s’est engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que le droit aux soins génésiques est protégé. « Cette décision ne doit pas être le dernier mot. Mon administration utilisera tous ses pouvoirs légaux appropriés », a-t-il déclaré après la finalisation de la décision.

La guerre de l’Ukraine contre la Russie venait de commencer lorsque Biden a prononcé son dernier état de l’Union. Depuis le début de la guerre, les États-Unis ont sanctionné la Russie et aidé l’Ukraine. Président Volodymyr Zelensky a également visité la Maison Blanche pour discuter de ce que les États-Unis peuvent faire d’autre pour aider. Non seulement cela, joueur WNBA Britney Griner a également été arrêtée et reconnue coupable de trafic de drogue alors qu’elle était en Russie, mais Biden a négocié sa libération lors d’un échange de prisonniers.

Maintenant que l’état de l’Union est passé, Biden devrait également commencer à se préparer pour les élections de 2024. Bien qu’il n’ait pas officiellement annoncé ses plans de campagne, il est courant que le président sortant se présente à nouveau après son premier mandat. Jusqu’à présent, le seul républicain à annoncer sa candidature est Trump.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.