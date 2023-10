Économie

Joe Biden s’engage à faire de Nairobi un pôle d’attraction pour les investissements en Afrique



Le président américain Joe Biden le 23 octobre 2023. PHOTO | AFP

L’administration Biden s’est engagée à améliorer le climat d’investissement au Kenya à des niveaux qui serviront de modèle pour d’autres pays africains dans le cadre des négociations commerciales bilatérales en cours.

Constance Hamilton, représentante adjointe au commerce des États-Unis pour l’Afrique et principale négociatrice des négociations, a déclaré que les négociations feront de Nairobi un pôle d’attraction pour les entreprises multinationales, ce qui créera des emplois décents pour des millions de jeunes chômeurs qualifiés du Kenya.

Les deux pays sont engagés dans des négociations dans le cadre du partenariat stratégique de commerce et d’investissement (STIP) entre les États-Unis et le Kenya, dont ils ont commencé à élaborer les termes en juillet 2022, avant la fin du mandat de l’ancien président Uhuru Kenyatta.

“Le STIP est en fait une voie que le Kenya prendra, et nous prendrons ensemble des engagements supplémentaires qui, selon nous, amélioreront le climat et l’environnement d’investissement du Kenya, et qu’en fin de compte, le Kenya sera dans une meilleure position pour attirer le type d’investissement pour le type de croissance de l’emploi qu’ils recherchent », a déclaré Mme Hamilton lors d’une conférence de presse numérique avant le Forum sur la croissance et les opportunités en Afrique à Johannesburg plus tard cette semaine.

« Lorsque nous avons lancé ce [STIP] sous l’administration précédente et sous l’administration actuelle, les conseils que nous avons reçus sont que cela doit fonctionner.

Le Kenya cherche depuis longtemps à conclure un accord de libre-échange complet avec les États-Unis pour remplacer l’accord Agoa, vieux de vingt ans, mais les progrès ont été freinés par le changement de régime dans les deux pays.

L’accord Agoa, promulgué pour la première fois en 2000 avant d’être renouvelé pour 10 ans en juin 2015, permet un accès en franchise de droits et de quotas aux États-Unis pour des milliers de produits tels que les aliments et boissons, le bois, les plastiques et le caoutchouc en provenance d’Afrique subsaharienne, mais Le Kenya a largement exploité la ligne de vêtements.

Mme Hamilton a soutenu que le STIP ne retirerait pas le Kenya de l’Agoa que le représentant américain au Commerce souhaitait renouveler à son expiration mi-2025, sous réserve de l’approbation des législateurs – le Congrès.

« Les leçons tirées des 25 années d’Agoa sont que nous devons faire mieux », a-t-elle déclaré, citant les conclusions de la Commission américaine du commerce international plus tôt dans l’année.

« Nous pensons que ne pas aborder et ne pas essayer de modifier le programme et de l’améliorer est une opportunité gâchée. Ainsi, à l’USTR, nous soutenons le renouvellement d’Agoa, mais nous pensons qu’il y a des choses qui peuvent être faites pour rendre le programme plus efficace, et nous espérons que le Congrès examinera ces choses.

Cela arrive à un moment où les fabricants américains opérant en Chine intensifient leurs projets de délocalisation de leurs lignes de production depuis une décennie après avoir été secoués par les récentes perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux restrictions de Covid-19 dans un contexte de tensions commerciales accrues entre les deux plus grandes économies mondiales.

La hausse du coût des salaires et les tensions commerciales intermittentes entre Washington et Pékin ont vu les fabricants américains des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre tels que le textile et l’ameublement migrer leur production vers d’autres pays comme l’Indonésie et le Bangladesh au cours de la dernière décennie.

« Ce que nous faisons doit fonctionner pour le Kenya avant de dire que c’est quelque chose que nous reproduirons ailleurs. Nous devons nous assurer de bien faire les choses », a déclaré le principal envoyé commercial américain pour l’Afrique. “Mais je suis très enthousiasmé par les progrès que nous réalisons.”

Lors du premier cycle de négociations du projet d’accord commercial à Nairobi entre le 17 et le 20 avril, les négociateurs américains ont demandé au Kenya d’améliorer la transparence et l’équité des processus d’octroi de licences aux fournisseurs de services américains tels que les comptables, les avocats, les ingénieurs et les architectes.

La proposition américaine au Kenya est conforme à la déclaration conjointe de l’Organisation mondiale du commerce sur la réglementation intérieure des services, signée par 70 pays en décembre 2021.

Le résultat de l’initiative de l’OMC sur le commerce des services, dont le développement a commencé en 2017, a été largement soutenu par les économies développées, le Nigeria étant le principal pays subsaharien à l’avoir soutenu.

L’initiative de l’OMC s’applique aux exigences et procédures en matière de licences, aux exigences et procédures en matière de qualifications, ainsi qu’aux normes techniques affectant le commerce des services.

L’ambassadrice américaine Meg Whitman a déclaré dans le passé que le Kenya – porte d’entrée vers la région de l’Afrique de l’Est – positionnait de plus en plus Nairobi comme « la première destination » pour les investissements dans la technologie et l’innovation sur le continent.

“C’est une période passionnante pour faire des affaires dans la région, créer plus d’emplois et promouvoir une prospérité partagée entre les États-Unis et le Kenya”, a déclaré Mme Whitman lors du sommet des affaires de deux jours de la Chambre de commerce américaine (AmCham) en mars.

« Nous pensons que le Kenya est prêt à décoller ses exportations à mesure qu’il se diversifie. »

