Joe Biden se rendra en Israël alors que l’Iran lance un avertissement concernant l’attaque de Gaza

Points clés Les efforts diplomatiques visant à obtenir un cessez-le-feu à Gaza ont échoué.

Israël a évacué des villages près de sa frontière avec le Liban, faisant craindre l’ouverture d’un nouveau front dans le conflit.

Gaza est soumise à un blocus total et à des frappes aériennes, avec une attaque terrestre en cours.

Le président américain Joe Biden se rendra mercredi en Israël pour s’entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et pour préciser qu’Israël a le droit de se défendre, a annoncé le secrétaire d’État Antony Blinken.

Biden réaffirmera sa solidarité avec Israël alors qu’il se prépare à une offensive terrestre contre les militants du Hamas à Gaza, a déclaré Blinken après de longs entretiens avec Netanyahu.

« Mercredi, le président Biden se rendra en Israël », a déclaré Blinken à Tel Aviv.

« Il arrive ici à un moment critique pour Israël, pour la région et pour le monde. »

Blinken a déclaré que Biden « réaffirmerait la solidarité des États-Unis avec Israël et notre engagement sans faille en faveur de sa sécurité ».

Le président « indiquera également clairement… qu’Israël a le droit, et même le devoir, de défendre son peuple contre le Hamas et d’autres terroristes et de prévenir de futures attaques », a-t-il déclaré.

Biden cherche à envoyer le message le plus fort à ce jour : les États-Unis sont derrière Israël. Son administration démocrate a promis un soutien militaire, envoyant des transporteurs américains et de l’aide dans la région.

Les responsables ont déclaré qu’ils demanderaient au Congrès une aide supplémentaire de plus de 2 milliards de dollars (3,2 milliards de dollars) à la fois pour Israël et pour l’Ukraine, qui lutte contre l’invasion russe.

Le président Joe Biden devrait réaffirmer le soutien américain à Israël lors de sa visite. Source: PA / Evan Vucci

Diplomatie pour laisser entrer l’aide à Gaza

Cela survient alors que les États-Unis et Israël ont convenu d’élaborer un plan qui permettra à l’aide humanitaire des pays donateurs et des organisations multilatérales d’atteindre les civils à Gaza, a déclaré Blinken.

Les efforts visant à négocier un cessez-le-feu pour permettre à l’aide d’atteindre la bande de Gaza avec les Nations Unies avaient échoué auparavant. Blinken aurait rencontré pendant plus de cinq heures le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Tel Aviv.

Selon certaines informations, des sirènes ont retenti lors de leur rencontre, obligeant Netanyahu et Blinken à s’abriter dans un bunker pendant cinq minutes.

« Les Etats-Unis et Israël ont convenu d’élaborer un plan qui permettra à l’aide humanitaire des pays donateurs et des organisations multilatérales d’atteindre les civils de Gaza, et eux seuls, y compris la possibilité de créer des zones pour aider à garder les civils hors de danger », a-t-il déclaré. dit.

L’Iran lance un avertissement

Plus tôt, le ministre iranien des Affaires étrangères avait déclaré qu’Israël ne serait pas autorisé à agir à Gaza sans conséquences, mettant en garde contre une « action préventive » dans les heures à venir.

Les autorités de Gaza affirment que plus de 2 800 personnes y ont été tuées, dont environ un quart d’enfants, et que plus de 10 000 blessés se trouvent dans les hôpitaux, désespérément à court de fournitures.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré à la télévision d’État : « Les dirigeants de la Résistance ne permettront pas au régime sioniste d’entreprendre la moindre action à Gaza. … Toutes les options sont ouvertes et nous ne pouvons rester indifférents aux crimes de guerre commis contre la population de Gaza.»

« Le front de résistance est capable de mener une guerre à long terme avec l’ennemi (Israël)… dans les heures à venir, nous pouvons nous attendre à une action préventive de la part du front de résistance », a-t-il déclaré, sans plus de détails.

L’Iran qualifie les pays et forces de la région opposés à Israël et aux États-Unis de « front de résistance ». Amirabdollahian a déclaré qu’il ne se limitait pas au Hezbollah au Liban et a ajouté : « Ce front a été formé dans toute la région pour préserver l’indépendance des nations et contrer les agressions répétées du régime sioniste au cours des dernières années. »

La semaine dernière, le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que Téhéran n’était pas impliqué dans l’attaque du Hamas contre Israël, mais a salué ce qu’il a appelé la défaite « irréparable » de l’armée et des services de renseignement d’Israël.

Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré lundi que même si Téhéran soutenait la cause palestinienne, le front de résistance contre Israël prenait ses propres décisions de manière indépendante.

Des conditions désastreuses à Gaza

Israël a ordonné l’évacuation de villages situés dans une bande de territoire proche de sa frontière avec le Liban, faisant craindre que la guerre ne s’étende sur un nouveau front.

Israël s’est engagé à anéantir le mouvement Hamas qui dirige Gaza, après principalement des civils, lors du jour le plus meurtrier des 75 ans d’histoire d’Israël.

Il a soumis Gaza, qui abrite 2,3 millions de Palestiniens, sous un blocus total et l’a pilonné avec des frappes aériennes sans précédent et on s’attend généralement à ce qu’il lance une attaque terrestre.

Selon les Nations Unies, un million de Gazaouis ont déjà été chassés de chez eux.

L’électricité est coupée, l’eau sanitaire est rare et le dernier carburant des générateurs de secours pourrait être épuisé d’ici une journée.

Les habitants ont déclaré que les frappes aériennes nocturnes étaient les plus intenses jamais réalisées et que les bombardements se sont poursuivis toute la journée.

« Nous étions à l’intérieur de la maison lorsque nous avons trouvé des corps éparpillés, volant dans les airs – des corps d’enfants qui n’avaient rien à voir avec la guerre », a déclaré Abed Rabayaa, un habitant dont la maison voisine à Khan Younis, la principale ville du sud du pays. l’enclave, a été touchée dans la nuit.

Un nouveau front dans le conflit Israël-Hamas émerge

Signe le plus marquant que la guerre pourrait s’étendre sur un nouveau front, Israël a ordonné lundi l’évacuation de 28 villages dans une zone de 2 km de profondeur près de sa frontière libanaise.

Le mouvement libanais Hezbollah a déclaré avoir ciblé cinq positions israéliennes.

En représailles, la partie israélienne a tiré des obus sur la périphérie du village de Dheihra, au sud du Liban.

Selon une source sécuritaire libanaise, un obus est tombé près d’un poste de l’armée libanaise à Dheihra.

L’armée israélienne a déclaré que les soldats opérant le long de la frontière libanaise avaient été la cible de tirs, mais qu’il n’y avait pas eu de blessés.

Netanyahu met en garde l’Iran et le Hezbollah : « Ne nous testez pas dans le nord »

Dans un discours au Parlement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays devait se préparer à une longue bataille et a lancé un avertissement à l’Iran et au Hezbollah.

« Nous nous concentrons désormais sur un seul objectif : unir nos forces et foncer vers la victoire. Cela demande de la détermination car la victoire prendra du temps », a-t-il déclaré.

« Et j’ai un message pour l’Iran et le Hezbollah : ne nous testez pas dans le nord. Ne faites pas la même erreur que vous avez commise autrefois. Parce qu’aujourd’hui, le prix que vous paierez sera bien plus lourd.»

Les dix jours de frappes jusqu’à présent n’ont pas réussi à éliminer la capacité du Hamas à tirer des roquettes sur Israël, où les sirènes d’avertissement ont retenti.

Le Hamas a déclaré avoir tiré un barrage sur Jérusalem et Tel Aviv.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exhorté les citoyens israéliens à se préparer à une lutte prolongée et a lancé un avertissement sévère à l’Iran et au Hezbollah. Source: Getty / Jacqueline Martin

L’Egypte affirme qu’Israël ne coopère pas

Les efforts diplomatiques se sont concentrés sur l’acheminement de l’aide vers Gaza via le passage de Rafah avec l’Égypte – la seule voie de sortie qui n’est pas contrôlée par Israël.

L’Égypte a déclaré qu’Israël ne coopérait pas, laissant bloquées des centaines de tonnes de fournitures.

« Il y a un besoin urgent de soulager les souffrances des civils palestiniens à Gaza », a déclaré aux journalistes le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, ajoutant que les négociations avec Israël sur l’ouverture de Rafah à l’aide avaient jusqu’à présent été infructueuses.

Lundi matin, deux sources de sécurité égyptiennes ont déclaré à Reuters qu’un cessez-le-feu temporaire dans le sud de Gaza avait été convenu pour plusieurs heures afin de faciliter l’aide et les évacuations à Rafah.

Cependant, la télévision d’État égyptienne a cité plus tard une source anonyme de haut niveau affirmant qu’aucune trêve n’avait été conclue.

Israël et le Hamas ont tous deux démenti les informations faisant état d’un accord pour l’ouverture du terminal.

Sur le terrain à Rafah, une source a déclaré que le côté égyptien du passage était prêt.

Des centaines de tonnes d’aide provenant d’agences et de pays donateurs attendaient dans des camions dans la ville égyptienne voisine d’Al-Arish l’autorisation d’entrer.

« Nous attendons le feu vert pour que l’aide arrive et des dizaines de volontaires sont prêts à tout moment », a déclaré un responsable du Croissant-Rouge dans le nord du Sinaï.