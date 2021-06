Joe Biden se rend en Europe pour son premier voyage à l’étranger en tant que président

WASHINGTON – Joe Biden entreprend mercredi son premier voyage à l’étranger en tant que président, un voyage de huit jours à travers l’Europe qui lui donnera une chance de consolider des alliances effilochées avec les alliés des États-Unis et de rencontrer face à face le président russe Vladimir Poutine au milieu des tensions croissantes avec Moscou .

Il profitera également de l’un des avantages de la présidence : une visite avec la reine Elizabeth II.

Biden, qui est sur la scène mondiale depuis près de cinq décennies en tant que sénateur, vice-président et maintenant président, a accueilli les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud à la Maison Blanche depuis son entrée en fonction le 20 janvier, mais a suspendu ses voyages à l’étranger en raison de inquiétudes concernant la pandémie de coronavirus.

La pandémie est toujours ancrée dans une grande partie du monde, mais Biden arrivera au Royaume-Uni alors que l’Union européenne rouvrira ses frontières aux touristes vaccinés, y compris aux Américains.

Le point central de la visite de Biden sera le sommet du Groupe des Sept, ou G-7, qui s’ouvre vendredi à Carbis Bay, une station balnéaire de Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Le sommet est le premier rassemblement des dirigeants des plus grandes économies du monde depuis près de deux ans et le premier de l’ère post-Donald Trump. Trump s’est disputé avec plusieurs des dirigeants du groupe pendant sa présidence, et Biden voit le sommet comme une chance de guérir ces cicatrices.

«En ce moment d’incertitude mondiale, alors que le monde est toujours aux prises avec une pandémie unique en un siècle, ce voyage vise à concrétiser l’engagement renouvelé de l’Amérique envers nos alliés et partenaires, et à démontrer la capacité des démocraties à relever les défis et à dissuader les menaces de cette nouvelle ère », a écrit Biden la semaine dernière dans un éditorial publié dans le Washington Post.

Lorsqu’on lui a demandé ce que Biden faisait pour préparer le voyage, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a souligné la longue carrière politique de Biden.

« Il se prépare depuis 50 ans », a déclaré Psaki mardi. « Il a été sur la scène mondiale. Il connaît un certain nombre de ces dirigeants depuis des décennies, y compris le président Poutine et un certain nombre de dirigeants qu’il verra à l’OTAN et qu’il verra au G-7. Maintenant, c’est une opportunité importante pour lui de les voir en personne, et il n’y a rien de tel qu’un engagement face à face dans la diplomatie.

