Joe Biden se rend au Texas au milieu des efforts de récupération après une tempête hivernale meurtrière

Le président Joe Biden a entendu des Texans touchés par les conditions météorologiques extrêmes de l’hiver de ce mois vendredi et s’est engagé à rester avec eux « pour le long terme » alors qu’il effectuait son premier voyage dans une région sinistrée majeure depuis son entrée en fonction.

Biden a été informé par les responsables des urgences et a remercié les travailleurs pour avoir fait « l’œuvre de Dieu ». Il a promis que le gouvernement fédéral serait là pour les Texans alors qu’ils tentent de se remettre, non seulement de la tempête historique, mais aussi de la santé publique et de la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus.

« Lorsqu’une crise frappe nos États, comme celle qui a frappé le Texas, ce n’est pas un républicain ou un démocrate qui souffre », a déclaré Biden. « Ce sont nos compatriotes américains qui souffrent et c’est notre travail d’aider tous ceux qui en ont besoin ».

Avec des dizaines de milliers de résidents de la région de Houston sans eau potable, les responsables locaux ont déclaré à Biden que beaucoup étaient encore en difficulté. Pendant qu’il était informé, la première dame Jill Biden a rejoint une chaîne de montage de bénévoles emballant des boîtes d’avoine rapide, de jus et d’autres aliments à la Houston Food Bank, où il est arrivé plus tard.

Le premier arrêt du président a été le centre des opérations d’urgence du comté de Harris pour un briefing de l’administrateur par intérim de la FEMA, Bob Fenton, et des responsables de la gestion des urgences des États et locaux.

Plus d’un million d’eau encore bouillante

Le Texas a été particulièrement touché par la tempête du week-end de la Saint-Valentin qui a frappé plusieurs États. Des conditions inhabituellement glaciales ont entraîné des pannes d’électricité généralisées et des conduites gelées qui ont éclaté et inondé les maisons. Des millions d’habitants ont perdu de la chaleur et de l’eau courante.

Au moins 40 personnes au Texas sont mortes à la suite de la tempête et, bien que le temps soit revenu à des températures plus normales, plus d’un million de résidents ont toujours reçu l’ordre de faire bouillir l’eau avant de la boire.

« Le président nous a dit très clairement que dans des crises comme celle-ci, il est de notre devoir d’organiser un soutien fédéral rapide et compétent aux citoyens américains, et nous devons nous assurer que la bureaucratie et la politique ne font pas obstacle », a déclaré Homeland Security. Conseiller Liz Sherwood-Randall, qui a accompagné Biden à Houston.

Biden a été rejoint pour une grande partie de sa visite par le gouverneur du Texas Greg Abbott et le sénateur John Cornyn, tous deux républicains, quatre membres démocrates du Congrès de la région de Houston et le maire de Houston, Sylvester Turner et la juge du comté de Harris, Lina Hidalgo.

Le président s’est également arrêté dans un centre de vaccination de masse contre les coronavirus au NRG Stadium, géré par le gouvernement fédéral. Biden a commémoré le 50 millionième vaccin contre le COVID-19 depuis qu’il a pris ses fonctions jeudi, à mi-chemin de son objectif de 100 millions de tirs d’ici son 100e jour au pouvoir. Cette célébration a suivi un moment de silence pour marquer le passage en début de semaine de 500 000 morts aux États-Unis imputées à la maladie.

Le démocrate Biden a suggéré que lui et les républicains Abbott et Cornyn pourraient trouver une cause commune à faire vacciner les Américains le plus rapidement possible.

« Nous ne sommes pas d’accord sur beaucoup de choses », a déclaré Biden. « Il n’y a rien de mal à cela, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble. Et l’un d’entre eux est représenté ici même aujourd’hui, l’effort pour accélérer les vaccinations ».

L’autre sénateur américain du Texas, Ted Cruz, un allié de l’ancien président Donald Trump et l’un des rares législateurs du GOP qui s’étaient opposés à ce que le Congrès certifie la victoire de Biden, était en Floride vendredi à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC).

Cruz, qui a été critiqué pour avoir emmené sa famille à Cancun, au Mexique, alors que des millions de Texans tremblaient dans des maisons non chauffées, a déclaré plus tard que le voyage était une erreur, mais il a fait la lumière sur la controverse vendredi. « Orlando est génial, » dit-il en riant et en hululant. « Ce n’est pas aussi beau que Cancun. Mais c’est bien. »

Au plus fort de la tempête, plus de 1,4 million de résidents étaient sans électricité et 3,5 millions étaient sous avis d’ébullition de l’eau dans le comté de Harris à Houston, le troisième plus grand comté du pays.

Débat sur l’approvisionnement énergétique du Texas

Le débat qui a suivi la tempête au Texas s’est concentré sur le maintien par l’État de son propre réseau électrique et son manque de meilleure préparation aux tempêtes, y compris une infrastructure clé à l’épreuve des intempéries. Certains responsables de l’État ont initialement attribué les pannes d’électricité aux énergies renouvelables, même si le Texas dépend fortement du pétrole et du gaz.

A Washington DC, le conseiller climatique de Biden a déclaré que la tempête hivernale meurtrière était un « appel au réveil » pour que les États-Unis construisent des systèmes énergétiques capables de résister aux conditions météorologiques extrêmes liées au changement climatique.

«Nous avons besoin de systèmes d’énergie fiables et résilients», a déclaré Gina McCarthy dans une interview accordée à l’Associated Press.

La Maison Blanche a déclaré que le but de Biden lors de sa visite était de soutenir, et non de gronder.

Biden était déterminé à demander aux Texans « de quoi avez-vous besoin, comment puis-je vous aider davantage », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. « Et que pouvons-nous obtenir de plus pour vous du gouvernement fédéral ».

Biden a déclaré une catastrophe majeure au Texas et a demandé aux agences fédérales d’identifier des ressources supplémentaires pour aider à la reprise. La FEMA a envoyé des générateurs d’urgence, de l’eau en bouteille, des plats préparés et des couvertures.

Le juge du comté de Galveston, Mark Henry, a déclaré dans une interview qu’il ne savait pas ce que le gouvernement fédéral pourrait faire de plus pour aider, car les échecs étaient au niveau de l’État. Mais Henry, un républicain qui est le plus haut fonctionnaire du comté de la banlieue de Houston, a déclaré que si Biden « pense qu’il est important de visiter, alors descendez ».

Biden voulait faire le voyage la semaine dernière, mais a déclaré à l’époque qu’il s’était retenu parce qu’il ne voulait pas que sa présence et son entourage nuisent à l’effort de récupération.

Houston a également été la destination de la première visite présidentielle de Trump dans une zone sinistrée en 2017 après que l’ouragan Harvey a causé des inondations catastrophiques en août.