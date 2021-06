Joe Biden se prépare pour le sommet Poutine à Genève après les réunions du G-7 et de l’OTAN

Le président Joe Biden est prévu pour sa première rencontre face à face en tant que président avec le président russe Vladimir Poutine mercredi à Genève, en Suisse, après une tournée européenne d’une semaine au cours de laquelle Biden a réaffirmé les alliances américaines et a réitéré son message selon lequel « l’Amérique est de retour » sur la scène mondiale.

Le premier voyage international de Biden en tant que président se termine par des entretiens très attendus avec Poutine qui devraient durer environ quatre à cinq heures, a déclaré un haut responsable de l’administration aux journalistes à bord d’Air Force One. Les deux dirigeants étrangers rencontreront d’abord le président suisse Guy Parmelin avant une paire de réunions qui devraient se concentrer sur les armes nucléaires, les cyberattaques et les droits de l’homme, a déclaré le responsable aux journalistes sous couvert d’anonymat afin de discuter du sommet.

Biden a cherché à réduire les attentes concernant la réunion à enjeux élevés, mais plus tôt cette semaine, il a déclaré aux journalistes qu’il prévoyait d’adopter une position ferme sur des questions telles que la récente série de cyberattaques et l’agression russe en Ukraine, mais également de trouver des domaines d’intérêt mutuel où ils pourraient coopérer. .

Le président « ne s’attend pas à un grand nombre de livrables de cette réunion », a déclaré le responsable de l’administration.

« Je l’ai rencontré. Il est brillant, il est dur et j’ai découvert qu’il est, comme on dit quand nous jouions au ballon, un adversaire digne », a déclaré Biden aux journalistes de Poutine lors d’une conférence de presse lundi soir.

Poutine a rencontré cinq présidents américains depuis son arrivée au pouvoir en 1999. Le sommet avec Biden se tient à la Villa La Grange, une belle villa du XVIIIe siècle qui surplombe le lac Léman. Biden et Poutine se rencontrent 36 ans après que l’ancien président Ronald Reagan et le dirigeant soviétique de l’époque Michael Gorbatchev ont eu des entretiens dans une villa bien aménagée à Genève alors que Washington et Moscou cherchaient un dégel de leurs relations.

Le président américain a passé les jours précédant la réunion au sommet avec des dizaines de dirigeants étrangers lors des réunions du Groupe des 7 et de l’OTAN en Grande-Bretagne et à Bruxelles, en Belgique, alors qu’il cherchait à rétablir les relations diplomatiques transatlantiques dénouées par les politiques nationalistes de son prédécesseur.

Il a déclaré aux journalistes que ses homologues étrangers appréciaient qu’il ait choisi de rencontrer Poutine si rapidement malgré les critiques sur son calendrier du sommet.

« Tous les dirigeants mondiaux ici en tant que membre de l’OTAN qui ont pris la parole aujourd’hui, et la plupart d’entre eux l’ont mentionné, m’ont remercié d’avoir rencontré Poutine maintenant », a-t-il déclaré. « Et ils pensaient que c’était tout à fait approprié que je le fasse, et j’ai eu des discussions avec eux ouvertement sur ce qu’ils pensaient être important de leur point de vue. »

La réunion de Biden devrait marquer un contraste frappant avec la dernière réunion de Poutine avec un président américain. L’ancien président Donald Trump a suscité la controverse lorsqu’il a défendu la Russie contre les allégations d’ingérence dans les élections de 2016 lors de leur réunion à Helsinki en juillet 2019. Contrairement à cette réunion, Poutine et Biden prévoient de tenir des conférences de presse séparées à la suite des pourparlers.

Avant les pourparlers, le porte-parole officiel de Poutine, Dmitri Peskov, a averti que la réunion diplomatique n’était susceptible de produire aucune percée.

« Nous avons de nombreuses questions longtemps négligées qui doivent être examinées. C’est pourquoi le président Poutine arrive avec l’attitude de poser les questions de manière franche et constructive et d’essayer de trouver des solutions », a déclaré Peskov. « Cependant, le fait que les deux présidents aient convenu de se rencontrer et de commencer enfin à parler ouvertement des problèmes est déjà un exploit. »