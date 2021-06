Joe Biden se perd apparemment au sommet du G7 et se promène dans un café – RT USA News

Le président américain Joe Biden a été vu errant dans un café à Cornwall, en Angleterre, avant que sa femme n’intervienne et ne l’emmène. Les conservateurs, qui ont longtemps remis en question l’acuité mentale de Biden, ont qualifié la vidéo de « douloureuse à regarder ».

Des séquences vidéo publiées en ligne vendredi, mais largement ignorées par les médias grand public, montrent Biden errant lentement sur une terrasse de café. Quelqu’un sur la terrasse, très probablement un journaliste d’ITV, demande « Comment se passent vos réunions à Cornwall ? » Biden se fige alors, affiche un pouce levé et répond « Très bon. »

La première dame Jill Biden intervient alors et fait signe à son mari de la rejoindre, avant de l’emmener par la main alors que les convives rient à haute voix.

Le comportement de Biden et sa confusion apparente ont fait sourciller en ligne, en particulier parmi les conservateurs américains, qui ont affirmé depuis la campagne de l’année dernière que Biden montrait des signes de déclin cognitif. Des séquences vidéo des gaffes et des gaffes verbales de Biden depuis qu’il est devenu président – ​​comme oublier les noms de ses propres responsables et perdre le fil de ses pensées lors de sa seule conférence de presse en solo – n’ont fait que donner du poids à leurs affirmations.

« C’est vraiment douloureux à regarder » journaliste conservateur Kyle Becker tweeté.

Biden est supposé « moment senior » n’était pas la seule erreur du démocrate vieillissant lors du sommet du G7 d’un week-end à Cornwall. Des images d’actualités ont montré samedi le Premier ministre britannique Boris Johnson corrigeant Biden, après que Biden a présenté le président de l’Afrique du Sud après que Johnson l’ait déjà fait. La vidéo montre ensuite Johnson tentant apparemment d’empêcher Biden de parler au groupe de dirigeants mondiaux lors d’une réunion.

