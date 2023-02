Joe Biden se dispute avec les républicains pendant l’état de l’Union 2023 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jacquelyn Martin/AP/Shutterstock

Le président Joe Biden s’est disputé avec quelques membres républicains du Congrès lors du discours sur l’état de l’Union de 2023 le mardi 7 février. Alors que le président parlait des projets de certains républicains en matière d’assurance-maladie et de sécurité sociale, certains membres conservateurs du Congrès ont commencé à huer lui. “Certains de mes amis républicains veulent prendre l’économie en otage – je comprends – à moins que j’accepte leurs plans économiques”, a-t-il déclaré. « Vous tous à la maison devriez savoir quels sont ces plans. Au lieu de faire payer aux riches leur juste part, certains républicains veulent la fin de l’assurance-maladie et de la sécurité sociale.

Après que l’affirmation de Biden selon laquelle certains républicains veulent mettre fin à l’assurance-maladie et à la sécurité sociale a provoqué la colère du GOP, le président a répondu : “Je suis content de le voir, j’aime la conversion.” “La sécurité sociale et son serre-livres, Medicare, ne sont plus dans les livres, n’est-ce pas ?”, ajoute Biden. « Nous avons l’unanimité ! pic.twitter.com/3aymKQlf1d – MSNBC (@MSNBC) 8 février 2023

Après l’accusation de Biden, certains républicains ont pu être entendus huer. La caméra a coupé le représentant de l’Arizona. Lauren Boebert secouant la tête et membre du Congrès de Géorgie Marjorie Taylor Greene pouvait être vu debout près du fond de la pièce et criant: “Menteur”. De nombreux autres républicains pouvaient être entendus huer.

Biden a riposté pour montrer qu’il avait des reçus. « Si quelqu’un en doute, appelez mon bureau. Je vais t’en faire une copie. Je vous donnerai une copie de la proposition », a-t-il dit. Il a également promis de continuer à protéger la sécurité sociale et l’assurance-maladie, en particulier après le rodage. “Nous sommes donc tous d’accord, la sécurité sociale et l’assurance-maladie ne sont plus dans les livres”, a-t-il déclaré après l’explosion.

L’état de l’Union est venu après une année intensive pour les Américains et des élections de mi-mandat en plus. Alors que les démocrates sont entrés en 2022 avec le contrôle de la Chambre et du Sénat, ils ont perdu le contrôle de la Chambre de neuf sièges, mais ont conservé le contrôle du Sénat. Malgré la perte de la Chambre, les pertes n’ont pas été aussi intenses que prévu, car une « vague rouge » de victoires républicaines était anticipée.

Les mi-mandats étant terminés, les deux parties se préparent pour des élections générales en 2024. Biden devrait se présenter comme candidat démocrate en tant que président sortant, bien qu’il n’ait pas encore annoncé sa candidature officielle. Alors que de nombreux noms ont été proposés du côté républicain, le seul candidat qui a annoncé une campagne jusqu’à présent est l’ancien président Donald Trump.

L’année a vu une série de questions brûlantes remonter à la surface, suscitant des débats des deux côtés de l’allée. Avant l’état de l’Union de 2022, les attaques de la Russie contre l’Ukraine venaient de commencer et, tout au long de l’année, les États-Unis ont offert un soutien important à l’Ukraine dans sa lutte pour défendre sa liberté. Au milieu de la guerre avec la Russie, joueur de la WNBA Britney Griner a été arrêtée et jugée en Russie pour trafic de drogue, après avoir été retrouvée avec des cartouches de vapotage de marijuana alors qu’elle jouait au basket à l’étranger. Griner a été reconnue coupable et condamnée à neuf ans dans une colonie pénitentiaire, mais peu de temps après son envoi, les États-Unis ont négocié un accord commercial pour l’échanger contre un marchand d’armes russe. Victor Bout, et elle a été renvoyée chez elle en décembre.

L’un des principaux points de débat est survenu en mai lorsqu’un projet de décision de la Cour suprême qui annulerait l’affaire historique Roe V. Wade a été divulgué. Avec l’annulation de la décision, le droit à l’avortement n’était plus protégé par la Cour suprême, mettant en péril le risque de droit à l’avortement dans tout le pays. La Cour suprême a annulé l’affaire en juin. De nombreux dirigeants démocrates ont publiquement désapprouvé la décision, et cela a conduit à des manifestations nationales pour le droit à l’avortement, dont certaines ont même vu des membres du Congrès, comme New York Rep. Alexandrie Ocasio-Cortez, être arrêté. Depuis que Roe V. Wade a été renversé, de nombreux membres du Congrès se sont battus pour protéger le droit à l’avortement en toute sécurité dans tout le pays.

Alors que cela fait plus de deux ans que l’ancien président Donald Trump a quitté ses fonctions, sa présence se fait toujours sentir à Washington des deux côtés de l’allée. Tout au long de l’année, le House Select Committee enquêtant sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole a également fourni des détails choquants sur l’insurrection et l’implication de l’ancien président dans celle-ci. Lors de la dernière réunion du comité en décembre, ils ont fait des renvois criminels au ministère de la Justice pour inculper Trump de quatre chefs d’accusation, notamment obstruction à une procédure officielle, tentative de fraude aux États-Unis, complot en vue de faire de fausses déclarations et insurrection.

