Joe Biden sait que nous ne pouvons pas refaire l’Afghanistan de force à notre image

Le général américain en charge de la guerre en Afghanistan vient de démissionner, l’administration Biden a achevé plus de 90% du retrait prévu de notre présence militaire, et les talibans ont doublé le territoire qu’ils détenaientplus tôt cette année – leur expansion rapide les surprend même.

Plus de 1 000 soldats afghans ont fui vers le Tadjikistan voisin la semaine dernière plutôt que d’affronter des combattants talibans et l’aérodrome de Bagram a été rapidement pillé après que les forces américaines l’aient quitté tard dans la nuit, sans électricité ni préavis aux responsables afghans.

Il y a deux récits concurrents de ces développements et de leur signification pour la politique étrangère américaine. L’une est la raison même pour laquelle l’Afghanistan est devenu la plus longue guerre des États-Unis. L’autre, s’il venait à régner, pourrait enfin briser notre modèle post-11 septembre d’ingérence militaire dangereuse, coûteuse et inhumaine dans le grand Moyen-Orient.

« Peut-être qu’un peu plus de guerre » ne fonctionnera pas

Le premier récit semble raconter une histoire pleine d’espoir, mais c’est un espoir trompeur et superficiel. Il dit que l’Afghanistan a besoin d’une intervention américaine. Il dit que si nous pouvons juste rester un peu plus longtemps, combattre un peu plus, peut-être faire une autre poussée, peut-être essayer une nouvelle stratégie, peut-être engager un autre commandant, peut-être voter pour un nouveau président, peut-être lâcher de plus grosses bombes, peut-être ceci, peut-être cela , peut-être la longue promesse de « le désordre maîtrisé, la démocratie promue, les droits de l’homme avancés, le terrorisme réprimé », comme le ret. Le colonel Andrew Bacevich l’a dit il y a cinq ans aux Affaires étrangères, sera enfin rempli.

Peut-être qu’un peu plus de guerre et les sacrifices des troupes américaines et les souffrances des civils afghans en vaudront la peine. Peut-être un peu plus de guerre et ledes milliards de milliards empruntés, dépensés, perdus et engagés dans des dépenses futures auront constitué un achat valable.

Peut-être encore un peu de guerre et tout le monde comprendra à quel point il était juste et nécessaire que le gouvernement des États-Unis dépensedeux décenniesdans un pays très éloigné géographiquement et culturel, dans un combat dont la mission initiale a été accomplie presque immédiatement et dont les missions ultérieures ontaucun lien existentiel avec la sécurité américaine, avecun projet d’édification de la nation qui n’est pas et n’a jamais été un succès.

Ce récit est attrayant, et c’est compréhensible. Personne de bonne conscience ne veut voir l’Afghanistan dans un état de désordre, sans bonne gouvernance et sans protection des droits de l’homme (en particulier pour les femmes afghanes, qui sontparticulièrement vulnérable) ou soumis au terrorisme. Le récit selon lequel un peu plus d’intervention militaire américaine pourrait sécuriser ces biens est séduisant précisément parce qu’il s’agit de biens réels et importants que le peuple afghan devrait avoir.

Le problème de succomber à cet appel, cependant, est la thèse du deuxième récit : ce ne sont pas des biens que l’intervention militaire américaine est en mesure de garantir. Les troubles et les gains des talibans que nous constatons en Afghanistan alors que de nombreuses forces américaines partent ne sont pas la preuve qu’une guerre encore plus longue pourrait mener à la victoire.

Ce sont de nouveaux ajouts à un Everest de preuves qu’une telle victoire ne sera jamais réalisable, que les promesses étaient toujours vides, que les supposés « progrès » réalisés au cours d’un conflit de plusieurs générations étaient toujours illusoires.

La diplomatie afghane est ce qu’il faut

La rapidité avec laquelle la stabilité imposée par les États-Unis se dissout est la démonstration de sa déficience inhérente, et la proposition du premier récit de maintenir cette imposition fragile indéfiniment est une erreur de coût irrécupérable présentée comme une politique. Comme le président Joe Biden lui-même l’a reconnu, Washington ne peut pas « créer ou maintenir un gouvernement afghan durable ». Les gros titres récents nous le disent à nouveau.

Cela ne veut pas dire que le deuxième récit n’offre aucun espoir. Pour l’Afghanistan, l’espoir est qu’en l’absence d’intervention militaire américaine, une solution politique locale à ce qui est sans doute une guerre civile de 40 ans puisse être négociée et appliquée.

Le retrait américain privera les talibans d’un atout clé – leur prétention à défendre l’Afghanistan contre une invasion étrangère – mais ce sera toujours un processus difficile, hésitant et probablement long.Néanmoins, si une solution est possible, elle se fera par la diplomatie afghane, pas par les bombes américaines.

Pour les États-Unis, mon espoir est que notre gouvernement puisse enfin apprendre de ses erreurs en Afghanistan et réorienter notre politique étrangère loin des interventions militaires constantes et des tentatives vouées à l’échec pour refaire des sociétés lointaines à l’image de l’Amérique. Le cadrage de Biden de son plan pour l’Afghanistan suggère qu’il a absorbé une partie de cette leçon, mais seulement une partie.

Quel récit l’emportera dans les prochains mois peut être crucial pour notre politique étrangère des prochaines décennies. L’optimisme superficiel et anhistorique du premier récit nous réengagerait dans une guerre perpétuelle. Le réalisme du second pourrait être une voie vers la paix.

Bonnie Kristian est membre de Defence Priorities, rédactrice en chef de The Week et chroniqueuse de Christianisme aujourd’hui. Suivez-la sur Twitter : @BonnieKristian