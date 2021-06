Joe Biden restaure le leadership moral des États-Unis lors de la réunion de Poutine

C’est toujours un risque de juger de l’issue précoce d’un sommet entre les États-Unis et la Russie. Mais les rencontres à Genève entre le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine sont suffisamment proches pour être qualifiées de succès – pour les deux parties.

Biden et Poutine ont tous deux eu leur mot à dire devant la presse. Aucune des deux parties n’a tenté d’apaiser ou d’humilier l’autre, ce qui est normal lorsque les adultes et les professionnels font de la diplomatie. Chaque président est rentré chez lui en mesure de déclarer qu’il n’avait bougé sur aucune question de fond – parce que les deux parties, apparemment, ont choisi de ne pas essayer de démêler de telles questions lors de cette première réunion sur un terrain neutre.

Et pourtant, la parfaite normalité de la procédure a représenté une avancée significative pour les intérêts américains et la position américaine dans le monde. Après quatre années au cours desquelles Donald Trump était ouvertement hostile aux alliés américains de l’OTAN et craignait servilement (et personnellement) Vladimir Poutine, ce fut un soulagement de voir Biden reprendre le rôle que chaque président américain est obligé de remplir: le chef d’une alliance démocratique des nations libres.

Vœu contre la guerre nucléaire affirmé

Biden est allé à Genève préparé, comme on pourrait s’y attendre d’un président avec un curriculum vitae de politique étrangère qui remonte à des décennies. Il a commencé son voyage non pas en s’aliénant nos alliés, mais en leur rendant visite et en les consultant, un rappel à Moscou que le président des États-Unis représente une gigantesque alliance de près d’un milliard de personnes et que le Kremlin fait face à un conglomérat hétéroclite de clients peu recommandables. , des partenaires peu fiables et des sujets réticents.

Biden a eu très peu de ses moments sans surveillance, bien que son affirmation selon laquelle «toute la politique étrangère est une extension des relations personnelles» était, sinon une gaffe, le genre d’aphorisme populaire et jetable dont Biden lui-même sait qu’il n’est pas vrai. Mais Biden était à l’aise et aux commandes, confondant sans aucun doute ses détracteurs à la maison qui ont essayé de le présenter comme trop confus pour être à la hauteur de Poutine.

En effet, Poutine lui-même semblait soulagé d’affronter Biden au sommet. Les deux présidents sont des opposants, mais Poutine connaît Biden et semble le considérer comme un homme plus sérieux – comme il se voit certainement lui-même – que Trump ou Barack Obama, qu’il détestait personnellement. Alors que Poutine aurait pu apprécier la peur évidente de Trump, la stupidité et l’imprévisibilité d’un président américain sont dangereuses, et les Russes pourraient bien être soulagés de savoir que les Américains sont à nouveau capables de tenir des conversations normales sur des questions importantes.

L’équipe Biden a sagement tenté de réduire les attentes quant à l’amélioration des relations russo-américaines dans un avenir proche. Mais il y avait de bons signes. Pendant la guerre froide, les sommets étaient jugés sur des paramètres relativement clairs, tels que les progrès en matière de contrôle des armements, la résolution de conflits régionaux et les accords commerciaux. La plus grande mesure de toutes – et toujours la plus importante – était la préservation de la paix nucléaire entre deux des nations les plus lourdement armées du monde.

Au moins sur ce point, Biden et Poutine ont pris des mesures positives. Quels que soient les autres vices de Poutine, il n’a aucun intérêt à un échange nucléaire, accidentel ou autre, avec les États-Unis, et tous deux ont réaffirmé le vœu commun, d’abord pris par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev dans le monde lointain de la fin des années 1980, que un nucléaire est impossible à gagner et ne doit jamais être combattu.

Biden et Poutine ont convenu au moins d’envisager des mesures visant à renforcer la stabilité stratégique, un objectif dans lequel les Russes ont un intérêt évident. Les deux parties ont convenu de reprendre l’échange normal d’ambassadeurs, qui est toujours d’une importance vitale pour la préservation de la paix, même à l’ère des communications personnelles instantanées.

Pas d’humiliation cette fois :Joe Biden n’a pas fait honte à l’Amérique à Genève comme Trump l’a fait à Helsinki

Cela semble étrange de le dire, mais réaffirmer l’importance de la guerre nucléaire pourrait être la partie facile d’un sommet de la guerre froide. Des problèmes comme la cybersécurité sont beaucoup plus difficiles, en partie parce que le rusé président russe n’a aucun scrupule à mentir lorsqu’il s’agit des méfaits de son régime dans le cyberespace. Biden, fait intéressant, semble déterminé à créer quelque chose comme une structure de dissuasion de l’ère de la guerre froide autour des problèmes cybernétiques, excluant certaines cibles et déclarant un droit américain d’infliger de graves dommages en retour si ces cibles étaient attaquées.

C’est là que « attendre et voir » – ou, pour reprendre la célèbre invocation par Reagan d’une expression russe, « faire confiance mais vérifier » – pourrait être de meilleurs guides que l’optimisme. Mais Biden, au moins, a posé des marqueurs des priorités américaines. Au lieu de trahir les agences de renseignement américaines en public, comme Trump l’a fait lors du honteux sommet d’Helsinki en 2018, Biden a averti Poutine que ces agences pourraient être de redoutables opposants si les Russes choisissaient de s’engager sur la voie d’un chaos accru.

Valeurs démocratiques et droits humains

Plus important encore, Biden a rappelé à Poutine – et au monde – ce qui était vraiment en jeu à Genève. Les démocraties sont confrontées à une offensive dédiée des autocraties en Russie, en Chine, en Iran et dans d’autres pays. Pendant trop longtemps, la coalition démocratique a été sans chef ; pire, l’État le plus puissant d’entre eux était dirigé par un homme qui était lui-même ouvertement hostile à la démocratie.

Ce temps est révolu. Biden a déclaré à Poutine qu' »aucun président des États-Unis ne pourrait garder confiance dans le peuple américain s’il ne s’exprimait pas pour défendre nos valeurs démocratiques », et que les droits de l’homme « seront toujours sur la table ».

L’homme le plus intrusif de Moscou : Biden doit durcir le ton avec Poutine et infliger un coût plus élevé à la Russie

Cela montre à quel point l’Amérique est tombée au cours des quatre dernières années que Biden a dû réaffirmer l’une des responsabilités centrales du leader des États-Unis et de l’OTAN, mais il n’aurait pas pu être plus clair lorsqu’il a noté qu’il avait soulevé le traitement réservé par Poutine à l’opposition russe. chef Alexeï Navalny. « Comment pourrais-je être le président des États-Unis d’Amérique », a déclaré Biden, « et ne pas dénoncer la violation des droits de l’homme? »

Comment en effet. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour réparer les dommages causés à la politique étrangère américaine, mais quoi qu’il en soit d’autre qui pourrait résulter de cette première réunion à Genève, le retour de la clarté morale sur le rôle de l’Amérique dans le monde est quelque chose à célébrer pour les Américains et leurs alliés.

Tom Nichols (@RadioFreeTom), membre du conseil des contributeurs d’USA TODAY et professeur d’affaires de sécurité nationale à l’US Naval War College, est l’auteur de « Our Own Worst Enemy : The Assault from inside on Modern Democracy », à paraître en août. Les opinions exprimées ici sont uniquement les siennes.