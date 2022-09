Joe Biden reproche à Poutine d’avoir proféré des menaces nucléaires “imprudentes” après avoir mené une guerre “brutale et inutile” en Ukraine

Le PRÉSIDENT Joe Biden a fustigé Poutine pour avoir “produit des mensonges” après que la Russie “a recherché un conflit” avec la guerre “brutale et inutile” en Ukraine.

Cela survient quelques heures seulement après que Poutine a menacé de bombarder l’Occident dans un discours effrayant mercredi.

Biden a frappé Poutine lors d’un discours à l’Assemblée générale des Nations Unies mercredi

Plus tôt mercredi, Poutine a déclaré que la Russie disposait de “beaucoup d’armes” qu’elle était prête à utiliser contre l’Occident. Crédit : EPA

Biden a critiqué la Russie pour avoir violé “sans vergogne” la Charte des Nations Unies dans sa guerre contre l’Ukraine. Crédit : AFP

Le dirigeant russe dérangé a déclaré qu’il utiliserait “tous les moyens à notre disposition” contre l’Occident, qu’il a faussement accusé de faire du “chantage nucléaire”.

Maintenant, le président Biden a appelé Poutine lors d’une Assemblée générale des Nations Unies.

“L’année dernière, notre monde a connu de grands bouleversements, une crise et une insécurité alimentaire croissantes, une chaleur record, des inondations et des sécheresses, une inflation due au COVID-19 et une guerre brutale et inutile”, a déclaré Biden.

“La guerre choisie par un homme pour être très brutal, pour parler clairement. Un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies a envahi son voisin, a tenté d’effacer l’État souverain de la carte. La Russie a violé sans vergogne les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies .”

Il a poursuivi en soulignant directement les failles du discours de Poutine, en disant : “Poutine prétend qu’il devait agir parce que la Russie était menacée. Mais personne n’a menacé la Russie. Et personne d’autre que la Russie n’a cherché le conflit.

“Cette guerre vise à éteindre le droit à l’existence de l’Ukraine”, a déclaré Biden, ajoutant que ce fait “devrait vous glacer le sang”.

Plus tard dans ses remarques, le président a également accusé la Russie de répandre davantage de “mensonges” concernant la crise d’insécurité alimentaire en cours dans le monde.

“En attendant, la Russie débite des mensonges en essayant de rejeter la responsabilité de la crise, la crise alimentaire, sur les sanctions imposées par de nombreuses personnes dans le monde pour l’agression contre l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

Biden a noté que les sanctions imposées à Poutine, au Kremlin et au gouvernement russe autorisaient des exceptions pour la nourriture et les engrais.

“C’est la guerre de la Russie qui aggrave l’insécurité alimentaire”, a déclaré Biden.

Alors que Biden a continué de prendre plusieurs coups contre la Russie, affirmant que la guerre contre l’Ukraine “perturbe l’économie mondiale”, il a également utilisé le discours de mercredi pour aborder plusieurs autres problèmes mondiaux.

Plus particulièrement, le président a évoqué les tensions toujours croissantes avec la Chine, soulignant que les États-Unis “ne cherchent pas le conflit”.

“Permettez-moi d’être direct sur la concurrence entre les États-Unis et la Chine. Alors que nous gérons l’évolution des tendances géopolitiques, les États-Unis se comporteront comme un leader raisonnable”, a déclaré Biden.

“Nous ne cherchons pas le conflit. Nous ne cherchons pas une guerre froide. Nous ne demandons à aucune nation de choisir entre les États-Unis ou tout autre partenaire.”

Il a ajouté: “Mais les États-Unis seront sur un bastion promouvant notre vision d’un monde libre, ouvert, sûr et prospère.”

Biden a également tourné son attention vers l’Iran et les préoccupations nucléaires croissantes dans la région.

“Permettez-moi également d’exhorter chaque nation à se réengager à renforcer le régime de non-prolifération nucléaire par la diplomatie, quoi qu’il se passe dans le monde”, a-t-il déclaré.

“Les États-Unis sont prêts à appliquer des mesures critiques de contrôle armé. Une guerre nucléaire ne peut en être une et ne doit jamais être menée.”