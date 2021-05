Joe Biden renonce illégalement aux sanctions afin que Poutine puisse terminer son gazoduc en Europe – The Right Scoop

Biden fait plus maintenant que de faire un clin d’œil et de hocher la tête à Poutine pour qu’il puisse terminer la construction du pipeline Nord Stream 2. Il fait maintenant l’offre de Poutine et renonce illégalement aux sanctions légales contre la société russe qui construit le pipeline:

AXIOS – L’administration Biden renoncera aux sanctions à l’encontre de la société et du PDG supervisant la construction du pipeline russe Nord Stream 2 vers l’Allemagne, selon deux sources informées de la décision. La décision indique que l’administration Biden n’est pas disposée à compromettre ses relations avec l’Allemagne sur ce pipeline et souligne les difficultés auxquelles le président Biden est confronté pour faire correspondre les actions à la rhétorique sur une approche plus dure de la Russie. Le département d’État enverra sous peu son rapport obligatoire de 90 jours au Congrès énumérant les entités impliquées dans Nord Stream 2 qui méritent des sanctions. Des sources proches de la rédaction du rapport indiquent à Axios que le département d’État prévoit d’appeler à des sanctions contre une poignée de navires russes. Le département d’État reconnaîtra également la société en charge du projet – Nord Stream 2 AG et son PDG, le copain de Poutine et l’ancien officier du renseignement est-allemand Matthias Warnig – se livrent à des activités sanctionnables.. Cependant, le département d’État renoncera à l’application de ces sanctions, invoquant les intérêts nationaux américains.. Cette décision planifiée semble en contradiction avec la déclaration du secrétaire d’État Antony Blinken, faite lors de son audience de confirmation, selon laquelle «je suis déterminé à faire tout ce que nous pouvons pour empêcher l’achèvement (de Nord Stream 2).»

Parlez d’une marionnette de la Russie! Poutine pousse Biden à gauche et à droite, et les médias, qui étaient obsédés par la relation de Trump avec Poutine et l’ont scandalisé trop souvent pour le compter, en disent à peine un coup d’œil. Ils s’en moquent complètement.

Alors, pourquoi ce pipeline Nord Stream 2 est-il important? Permettez-moi de citer Ted Cruz dans une lettre plus tôt cette année où il a condamné Biden pour son inaction à ce sujet:

Sans action immédiate et forte, le gazoduc Nord Stream 2 sera achevé. Nos alliés à travers l’Europe seront soumis au chantage et à l’agression de Poutine, la capacité d’agir de l’OTAN sera sévèrement limitée et des milliards couleront dans les coffres du Kremlin. Au cours des dernières années, les démocrates n’ont cessé d’appeler à des mesures de plus en plus fortes sanctionnant et coupant la Russie. Il est surprenant de voir l’administration Biden commencer par offrir à Poutine une victoire vers laquelle il se prépare depuis plus d’une décennie.

Si les actions précédentes de Biden étaient surprenantes, cela doit être époustouflant. Cruz avait raison sur l’inaction de Biden depuis le début.

Mais ce qui en fait plus une gifle pour les Américains, c’est que l’une des premières choses que Biden a faites a été de mettre un terme aux efforts de construction du pipeline Keystone, tuant des milliers d’emplois d’un seul coup à une époque où notre économie essaie toujours de le faire. se remettre de la pandémie. Nous ne pouvons donc pas avoir de pipeline, mais la Russie le peut? Dites-moi comment diable cela a du sens.

Ted Cruz dit que Biden est en train de devenir le «L’administration la plus pro-russe de l’ère moderne»: