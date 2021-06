Joe Biden rencontrera Shelley Moore Capito pour discuter du plan d’infrastructure

On ne sait pas encore ce que les deux parties accepteraient comme compromis pour moderniser les routes, les ponts, les aéroports, le haut débit et les services publics américains, parmi une multitude d’autres domaines qu’une proposition pourrait aborder.

Le président et Capito – un républicain de Virginie-Occidentale qui a dirigé les pourparlers de son parti avec l’administration Biden – se rassembleront à la Maison Blanche alors qu’ils tentent de résoudre les différends sur ce qu’ils devraient intégrer dans un plan et comment le gouvernement devrait payer pour les investissements.

Le président Joe Biden rencontrera la sénatrice Shelley Moore Capito mercredi alors que les démocrates et le GOP font un dernier effort pour forger un plan d’infrastructure bipartite.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC :

Les républicains ont envoyé à Biden une contre-offre d’infrastructure de 928 milliards de dollars la semaine dernière. Le financement est bien en deçà du plan de 1,7 billion de dollars que le président a proposé pour la dernière fois au GOP.

La mesure républicaine n’inclut pas les priorités de Biden telles que les soins aux Américains âgés et handicapés ou la modernisation des logements et des écoles. Le plan du GOP appelle également à payer les investissements en réaffectant les fonds de secours contre les coronavirus adoptés plus tôt cette année.

Les républicains se sont opposés à la pression de Biden pour augmenter le taux d’imposition des sociétés à au moins 25%, contre 21%, le niveau fixé dans le cadre des réductions d’impôt du GOP de 2017. La Maison Blanche veut également sévir contre l’évasion fiscale des entreprises à l’étranger et des particuliers aux États-Unis pour payer des infrastructures.

Comme les deux parties ont critiqué les méthodes proposées par l’autre pour collecter des fonds, on ne sait pas ce qui gagnerait un soutien bipartite.