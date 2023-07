Joe Biden rencontrera Rishi Sunak à Downing Street avant le sommet de l’OTAN sur l’Ukraine – La politique britannique en direct

Suella Braverman a condamné les militants pour le climat ciblant les mariages privés comme « inacceptables » et « déplorables » après qu’une femme a lancé samedi des confettis orange au mariage de l’ancien chancelier George Osborne.

Elle a déclaré à Good Morning Britain d’ITV :

Je suis totalement en désaccord. Peu m’importe quelle est votre cause, il n’y a vraiment aucune bonne raison d’essayer d’interrompre les libertés civiles, les droits, les libertés d’un autre citoyen privé.

Et la façon dont cette personne a tenté de gâcher le jour du mariage de quelqu’un d’autre… Je suis sûr qu’elle n’y est pas parvenue, d’ailleurs, car ses efforts auront été vains. Ils ne font qu’aliéner les supporters plutôt qu’ils ne les attirent.

C’est inacceptable, c’est déplorable et, comme je l’ai dit très clairement à maintes reprises, les tactiques militantes, perturbatrices et égoïstes de groupes comme Just Stop Oil, qui causent la misère dans de nombreux cas à la majorité respectueuse des lois en marchant lentement , par diverses tactiques extrêmes, est totalement inacceptable. Leur approche ne fonctionne pas, mais je suis très satisfait de la façon dont la police a réagi.