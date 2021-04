Le président Joe Biden tiendra sa deuxième réunion sur l’infrastructure avec les membres démocrates et républicains du Congrès lundi, alors que les législateurs du GOP s’efforcent de réduire le plan de plus de 2 billions de dollars du président.

Biden vise à approuver un paquet dans les mois à venir qui réorganise les routes, les ponts, les aéroports, le haut débit, le logement et les services publics aux États-Unis, et investit dans la formation professionnelle ainsi que dans les soins aux Américains âgés et handicapés. Les républicains ont indiqué qu’ils pourraient soutenir une facture réduite basée sur les transports, le haut débit et les systèmes d’eau.

Le président a déclaré qu’il souhaitait élaborer un projet de loi bipartite, mais les démocrates adopteraient eux-mêmes une législation par le biais d’un rapprochement budgétaire s’ils ne parviennent pas à conclure un accord avec le GOP. Comme les partis ont des visions disparates de ce qui est qualifié d’infrastructure et du rôle que le gouvernement devrait jouer dans son amélioration, il est difficile de savoir ce qui pourrait gagner le soutien des démocrates et des républicains.

Le sénateur John Cornyn, du R-Texas, a déclaré dimanche qu’il soutiendrait une proposition d’infrastructure d’environ 800 milliards de dollars.

«Il y a un projet de loi sur les infrastructures de base que nous pourrions adopter avec des paiements appropriés comme les routes et les ponts, et même atteindre le haut débit, ce que cette pandémie a révélé une grande fracture numérique dans le pays. … Je pense que nous pourrions tous d’accord avec cela, mais je pense que c’est la partie sur laquelle nous pouvons nous entendre, alors faisons-le », a-t-il déclaré à l’émission« Fox News Sunday ».