WASHINGTON – Le président Joe Biden a perdu peu de temps mercredi à travailler pour annuler les politiques du président Donald Trump qui étaient anathèmes pour les démocrates au cours de ses quatre années au pouvoir.

Assis dans le bureau ovale, Biden a signé un ordre exigeant des masques et une distanciation sociale sur la propriété fédérale, suivi d’un ordre de soutien aux communautés mal desservies. Dans le cadre de la troisième commande qu’il a signée, Biden a rejoint l’Accord de Paris sur le changement climatique, un traité que les États-Unis ont officiellement abandonné en novembre après le retrait de Trump en 2017.

Biden a signé mercredi 15 décrets et deux autres directives, et plusieurs autres viendront au cours des 10 prochains jours. Les trois premiers ont été signés à la caméra du bureau ovale.

Biden a mis fin à la construction du mur de signature de Trump à la frontière américano-mexicaine en proclamant la « résiliation immédiate » de la déclaration d’urgence nationale utilisée par Trump pour la financer. Il a également rejoint l’Organisation mondiale de la santé, que Trump a abandonnée en juillet.

Biden a également pris des mesures exécutives pour annuler l’interdiction de Trump de voyager en provenance de pays à majorité musulmane.

La rapidité est censée démontrer l’urgence de tourner la page sur quatre ans de division sous l’administration Trump, ont déclaré des experts. La plupart des actions ont frappé ce que l’équipe de Biden appelle «quatre crises qui se chevauchent et se multiplient» – la pandémie COVID-19, les dommages économiques qui en résultent, le changement climatique et l’équité raciale en retard.

« Il essaie de montrer au peuple américain, et au monde en général, que l’Amérique est revenue là où elle était avant l’administration Trump », a déclaré Todd Belt, professeur et directeur du programme de gestion politique à l’Université George Washington. En signant autant de commandes si tôt, Biden livrera une « répudiation de l’approche de Trump en matière de gouvernance », a déclaré Belt.

Pipeline Keystone, équité raciale, Commission 1776, immigration et plus

Également lors de son premier jour en fonction, Biden a annulé le permis pour l’oléoduc Keystone XL pour transporter du pétrole du Canada vers le golfe du Mexique, annulant l’approbation par Trump d’un projet longtemps critiqué par les écologistes.

Biden a également prolongé la pause sur les paiements de prêts étudiants et les restrictions nationales sur les expulsions et les divulgations.

Le président a signé une ordonnance lançant une initiative à l’échelle du gouvernement demandant à chaque agence fédérale de revoir son état d’équité raciale et de fournir un plan d’action dans les 200 jours pour remédier aux disparités dans les politiques et les programmes.

L’administration Biden a créé un groupe de travail sur les données équitables pour s’assurer que les données fédérales reflètent la composition diversifiée du pays et demander au Bureau de la gestion et du budget d’allouer davantage de ressources fédérales aux communautés mal desservies.

«Pour assurer la justice raciale, il faudra que l’administration adopte une approche globale pour intégrer l’équité dans tous les aspects de l’élaboration des politiques et de la prise de décisions», La chef de la politique intérieure de Biden, Susan Rice, a déclaré mardi.

Les autres ordres exécutifs du premier jour signés par Biden comprennent:

Annulation de la Commission 1776 de Trump, un panel établi par Trump en réponse au projet 1619 du New York Times, une collection lauréate du prix Pulitzer qui se concentrait sur l’histoire de l’Amérique avec l’esclavage.

Révoquer le plan de Trump d’exclure les non-citoyens du recensement.

Interdire la discrimination au travail au sein du gouvernement fédéral fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et ordonner aux agences fédérales de veiller à ce que les protections des personnes LGBTQ soient incluses dans les lois anti-discrimination.

Création d’un coordinateur de réponse COVID-19 qui relèvera directement du président.

La révocation du décret exécutif d’application intérieur de 2017 de Trump, qui a élargi les catégories d’immigrants sans papiers susceptibles d’être renvoyés, a relancé le programme Secure Communities et soutenu le programme fédéral d’expulsion 287 (g).

Plus d’actions prévues au cours des 10 prochains jours

Kate Bedingfield, la nouvelle directrice de la communication de Biden à la Maison Blanche, a qualifié les ordres exécutifs de « mesures décisives pour faire reculer certaines des mesures les plus flagrantes de l’administration Trump » dans une interview dimanche sur ABC « Cette semaine ». « Et il va prendre des mesures pour nous faire avancer », a-t-elle ajouté.

D’autres commandes viendront jeudi, la première journée complète de Biden au pouvoir, lorsqu’il signe plusieurs actions exécutives liées à la crise du COVID-19 et à la réouverture d’écoles et d’entreprises, a déclaré le chef de cabinet de Biden, Ron Klain, dans une note décrivant les 10 premiers jours de l’administration. Cela comprend des tests élargis, des protections pour les travailleurs et l’établissement de normes de santé publique.

Vendredi, M. Biden ordonnera à son nouveau cabinet de « prendre des mesures immédiates pour apporter une aide économique » aux familles de travailleurs en difficulté financière en raison de la pandémie, indique le mémo.

D’autres ordres confirmés par l’équipe de Biden incluent la révocation de l’interdiction du service militaire par les Américains transgenres et le renversement de la «politique de Mexico», qui bloque le financement fédéral des organisations non gouvernementales qui fournissent des services d’avortement à l’étranger.

La semaine prochaine, Biden signera des ordres pour exécuter son engagement «Buy American», «faire progresser l’équité et soutenir les communautés de couleur et d’autres communautés mal desservies» et mettre en œuvre des changements de justice pénale.

Il signera des actions exécutives supplémentaires liées au changement climatique, élargissant l’accès aux soins de santé – en particulier pour les femmes à faible revenu et les femmes de couleur – et sur les politiques d’immigration et de frontière, y compris le processus de réunification des familles séparées à la frontière américano-mexicaine, selon à Klain.

« Bien sûr, ces actions ne sont que le début de notre travail », a déclaré Klain. « Mais d’ici le 1er février, l’Amérique ira dans la bonne direction sur ces quatre défis – et plus encore – grâce au leadership du président élu Joe Biden. »

Juste un élément de l’agenda Biden

L’équipe de Biden a reconnu qu’une action du Congrès sera nécessaire pour réaliser une grande partie du programme initial de Biden. En tête de cette liste se trouve le passage d’un paquet de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars, surnommé le plan de sauvetage américain, que Biden a présenté la semaine dernière.

Biden a promis d’introduire un projet de loi sur l’immigration « immédiatement » dès son entrée en fonction. Il comprendra un parcours de huit ans vers la citoyenneté pour les immigrants vivant aux États-Unis sans statut juridique, une expansion des admissions de réfugiés et l’utilisation de nouvelles technologies pour patrouiller la frontière.

« Au cours de la première semaine et demie, il fera tout ce qu’il peut, en son pouvoir, pour nous faire avancer », a déclaré Bedingfield. « Mais ce n’est qu’un élément de l’ordre du jour. Le deuxième élément de l’ordre du jour travaillera avec le Congrès. »

Biden commence sa présidence en cherchant à unifier une nation profondément divisée, tout en prenant des mesures unilatérales. Les ordres exécutifs sont devenus plus courants sous les présidences Obama et Trump, a déclaré Belt, alors que leurs administrations reconnaissaient qu’il était plus facile de gouverner par le pouvoir exécutif qu’une législation qui nécessite l’approbation du Congrès.

Trump a publié huit décrets avant le 3 février 2017 et 210 au cours de son mandat de quatre ans. Obama en avait neuf pendant la même période après l’inauguration et 276 sur huit ans. Les quatre derniers présidents n’ont pris que deux actions exécutives du premier jour combinées, selon l’équipe de Biden.

Autres commandes environnementales en plus de l’Accord de Paris

Peut-être qu’aucune autre action précoce ne fera symboliquement une plus grande déclaration que le retour à l’Accord de Paris, qui montrera au monde que les États-Unis sont prêts à travailler à nouveau multilatéralement, en s’écartant des tendances isolationnistes de Trump, ont déclaré des experts.

L’accord historique signé par Obama en 2015 inclut près de 200 pays d’accord pour lutter contre le changement climatique. Bien que pour la plupart non contraignant, l’Accord de Paris oblige les pays à fixer des objectifs volontaires de réduction des gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone. Les nations doivent rendre compte de leurs efforts avec précision. Rejoindre signifierait que les États-Unis fourniraient à nouveau des fonds aux pays en développement pour leurs efforts en matière de changement climatique.

« C’est un signal très fort au monde que le président Biden renverse radicalement les politiques de Trump et rejoint l’effort national de lutte contre le changement climatique », a déclaré Michael Gerrard, directeur du Sabin Center for Climate Change Law de l’Université Columbia. « Il sera chaleureusement accueilli par le reste du monde et remettra les Etats-Unis dans une position de leadership. »

Le président prévoit de signer un décret général pour renverser plus de 100 politiques environnementales de l’administration Trump et ordonner à toutes les agences d’examiner les réglementations fédérales et les actions exécutives des quatre dernières années pour déterminer si elles étaient nocives pour la santé publique, dommageables pour l’environnement ou non soutenues. par la science, a déclaré McCarthy.

Dans le cadre de cet ordre, Biden ordonnera au ministère de l’Intérieur de restaurer les protections des monuments nationaux, y compris le Grand Staircase-Escalante et Bears Ears de l’Utah, que Trump a cherché à ouvrir aux entreprises de forage minier et énergétique, ainsi qu’un moratoire temporaire activités de location de pétrole et de gaz naturel dans la réserve faunique nationale de l’Arctique.

L’ordonnance rétablira le Groupe de travail interinstitutions sur le coût social des gaz à effet de serre pour examiner si les émissions et les risques climatiques dans les activités gouvernementales sont pleinement pris en compte.

« L’accord de Paris sur le climat lui-même n’est pas particulièrement contraignant. C’est plus ce qu’il symbolise. Mais Biden va évidemment prendre de nombreuses autres mesures pour tenir les promesses de Paris », a déclaré Gerrard.

L’interdiction de voyager est une « tache sur la nation », déclare l’équipe de Biden

L’interdiction de voyager de Trump, ordonnée au cours de sa première semaine au pouvoir mais retravaillée après des contestations judiciaires, a été annulée à plusieurs reprises devant les tribunaux inférieurs pour être inconstitutionnelle, mais a été confirmée par la Cour suprême en 2018. Trump a fait campagne en 2016 pour interdire aux musulmans d’entrer aux États-Unis.

L’interdiction de voyager de Trump a suspendu la délivrance de visas d’immigrant et de non-immigrant aux candidats de Libye, d’Iran, de Somalie, de Syrie, du Yémen, de Corée du Nord et du Venezuela. L’année dernière, l’administration Trump a ajouté six pays en suspendant les visas d’outre-mer pour les ressortissants de l’Érythrée, du Kirghizistan, du Myanmar et du Nigéria et en ajoutant des restrictions aux ressortissants soudanais et tanzaniens.

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a qualifié l’interdiction des musulmans de «rien de moins qu’une tache sur notre nation».

« Il était enraciné dans la xénophobie et l’animosité religieuse et le président élu Biden a clairement indiqué que nous ne tournerons pas le dos à nos valeurs avec des interdictions discriminatoires à l’entrée aux États-Unis », a-t-il déclaré.

Ibrahim Hooper, porte-parole du Conseil sur les relations américano-islamiques, a qualifié de « très bienvenue » de voir Biden annuler « ce qui était une politique totalement, nous pensons, totalement inconstitutionnelle et antiaméricaine interdisant aux gens en raison de leur foi ».

Il a déclaré que le CAIR espérait que Biden abrogerait bientôt d’autres politiques de Trump sur l’immigration et les réfugiés. Cela comprend l’interdiction de séparer les parents des enfants à la frontière sud et la suppression des plafonds imposés aux réfugiés et aux demandeurs d’asile.

«Les mesures prises le premier jour sont une indication de la façon dont elles sont considérées comme importantes – des questions qui doivent être introduites immédiatement», a déclaré Hooper. « C’est bien que l’interdiction musulmane soit l’un de ces problèmes. »

Rejoignez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.