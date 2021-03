Joe Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche qu’il souhaitait voir le résultat de l’enquête sur le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui subit des pressions pour démissionner en raison d’allégations de harcèlement sexuel.

Lorsqu’on lui a demandé si Cuomo devait démissionner, Biden a déclaré aux journalistes: « Je pense que l’enquête est en cours et nous devrions voir ce que cela nous apporte. »

Cuomo fait face à des accusations de harcèlement sexuel portées par sept jeunes femmes et a subi la pression des révélations selon lesquelles son administration a retenu le nombre de résidents de maisons de retraite tués par COVID-19 dans l’État.

Joe Biden est vu dimanche soir de retour à la Maison Blanche et interrogé sur Cuomo

Le gouverneur Cuomo (photo) a continué de résister aux appels à sa démission vendredi

Cependant, Nancy Pelosi a refusé dimanche d’appeler à la démission de Cuomo – bien qu’elle ait affirmé avoir une règle de « tolérance zéro » avec des accusations d’agression sexuelle et de harcèlement.

« Le gouverneur devrait regarder à l’intérieur de son cœur – il aime New York – pour voir s’il peut gouverner efficacement », a déclaré le président de la Chambre à ABC « Cette semaine ».

«Ce que j’ai dit au moment où ces révélations se sont manifestées, j’ai dit que ce que ces femmes ont dit doit être traité avec respect», a-t-elle poursuivi.

« Ce sont des accusations crédibles et graves, puis j’ai appelé à une enquête. J’ai confiance dans le procureur général de New York.

« Encore une fois, avec tout le respect du monde pour ce que ces femmes se sont manifestées et ont dit. »

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, n’a pas demandé au gouverneur de New York, Andrew Cuomo, de démissionner dimanche, bien qu’elle ait affirmé qu’elle n’avait « aucune tolérance » pour le harcèlement et les agressions sexuelles

«Pas de tolérance», a-t-elle insisté lorsque l’animateur d’ABC News, George Stephanopoulos, a demandé si Cuomo pouvait encore être un leader efficace.

«Et c’est un sujet très proche et cher à mon cœur. C’est – pas de tolérance pour le harcèlement sexuel. Je vais le faire savoir au monde.

«Mais vous ne lui demandez pas de démissionner maintenant? Stephanopoulos poussa.

« Je pense que nous devrions voir les résultats de la [investigation]», a-t-elle déclaré à propos de l’enquête du procureur général sur les allégations.

Charlotte Bennett, 25 ans, a accusé Cuomo de lui avoir proposé dans son bureau en juin

Anna Ruch (à gauche) et Ana Liss ont toutes deux accusé Cuomo de comportement inapproprié

Karen Hinton (à gauche), une attachée de presse, et Jessica Bakeman ont accusé Cuomo d’actions inappropriées

Lindsey Boylan, une ancienne assistante de Cuomo, est sortie en décembre avec des allégations contre lui – elle a détaillé son expérience dans un post de février à Medium.

Bill de Blasio, le maire de New York, a réitéré dimanche son appel à la démission de Cuomo – un collègue démocrate, mais un rival fréquent.

«Je pense qu’il essaiera de tenir le coup», a prédit de Blasio à propos de Cuomo lors d’une interview sur Face the Nation de CBS News.

« Je pense qu’il a l’habitude de faire les choses à sa manière, et cela a été presque un poste de gouverneur impérial.

Mais je dois vous dire que les gens de cet état et les dirigeants politiques ne le croient plus. Il n’a aucune crédibilité.

LES MEMBRES DU DISTRICT CONGRESSIONNEL DE NY APPELENT À LA DÉMISSION DE CUOMO Délivrance des déclarations vendredi: Représentant Jerry Nadler Rép.Alexandria Ocasio-Cortez Représentant Jamaal Bowman Représentant Mondaire Jones Représentante Yvette Clarke Représentant Adriano Espaillat Représentante Carolyn Maloney Représentant Grace Meng Rép. Nydia M. Velázques Représentant Sean Patrick Maloney Représentant Antonio Delgado Représentant Brian Higgins Représentant Paul Tonko Déclaration publiée la semaine dernière: 14. Représentante Kathleen Rice

De Blasio a poursuivi: « Je pense donc qu’une procédure de destitution va commencer, et je pense qu’il sera destitué et peut-être juste avant qu’il décide de démissionner. C’est probablement le résultat le plus probable en ce moment.

«Mais je dois vous dire quelque chose.

« Il devrait démissionner maintenant car il retarde nos efforts pour lutter contre le COVID. Il nous empêche littéralement de sauver des vies en ce moment.

Vendredi, les deux sénateurs de New York, Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand, et plusieurs membres de la délégation du Congrès de l’État, y compris la principale voix libérale Alexandria Ocasio-Cortez, ont appelé Cuomo à démissionner.

Schumer et Gillibrand ont publié une déclaration commune vendredi après-midi, affirmant que leur État avait perdu confiance en l’homme de 63 ans.

«Affronter et surmonter la crise de Covid nécessite un leadership sûr et constant. Nous saluons les actions courageuses des personnes qui ont présenté de graves allégations d’abus et d’inconduite », ont-ils écrit.

En raison des multiples et crédibles allégations de harcèlement sexuel et d’inconduite, il est clair que le Gouverneur Cuomo a perdu la confiance de ses partenaires de gouvernement et du peuple de New York. Le gouverneur Cuomo devrait démissionner.

Tous deux avaient précédemment déclaré qu’une enquête indépendante sur les allégations contre Cuomo était essentielle.

Peu de temps après la publication de la déclaration conjointe des sénateurs, le président de la Chambre des renseignements et le représentant californien Adam Schiff ont également exhorté Cuomo à démissionner.

« Je ne pense pas qu’il puisse continuer », a déclaré Schiff à Wolf Blitzer sur CNN.

Pendant ce temps, le contrôleur de l’État de New York, Tom DiNapooli, a tweeté: « Ces allégations sont extrêmement troublantes et nuisent à la capacité du Gouverneur Cuomo à diriger, alors que notre État se bat à travers une crise et doit prendre des décisions budgétaires critiques. Il est temps pour lui de démissionner.

La pression augmente sur Cuomo en tant que septième femme alléguée de harcèlement sexuel dans un essai à la première personne publié vendredi dans le magazine New York.

Aditionellement, 30 femmes ont parlé à la même publication, affirmant avoir été victimes d’intimidation alors qu’elles travaillaient pour le gouverneur.

Mais un Cuomo provocant a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique vendredi qu’il ne s’inclinera pas pour « annuler la culture » en tendant sa démission. Il a ensuite frappé des collègues qui lui demandaient de partir.

Vendredi, un manifestant est assis devant le capitole de l’État de New York pour demander la démission de Cuomo

Un groupe s’est également réuni vendredi pour protester contre le scandale COVID des maisons de soins infirmiers (photo)

« Les politiciens prennent position pour toutes sortes de raisons, y compris l’opportunisme politique et la soumission à la pression », a-t-il déclaré.

« Les gens connaissent la différence entre jouer à la politique, s’incliner pour annuler la culture et la vérité … laissez la révision se poursuivre.

«Je ne vais pas démissionner. Je n’ai pas été élu par les politiciens. J’ai été élu par le peuple – une partie de cela est que je ne fais pas partie du club politique et vous savez quoi, j’en suis fier.

Vendredi soir, Cuomo a été vu l’air tendu alors qu’il faisait les cent pas devant le palais du gouverneur à Albany avec sa fille, Mariah.

À un moment donné, le gouverneur a drapé une couverture sur ses épaules alors qu’il parlait dans le téléphone tout en sirotant une bouteille d’eau de Saratoga Springs.

Cuomo est photographié à l’extérieur du manoir du gouverneur à Albany avec sa fille vendredi

Cuomo a drapé une couverture autour de ses épaules et semblait être d’humeur découragée