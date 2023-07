Joe Biden reconnaît publiquement pour la première fois l’enfant d’amour de son fils troublé Hunter

Le PRÉSIDENT Joe Biden a reconnu publiquement pour la première fois la fille de quatre ans de son fils.

La fille, appelée Navy, était le résultat de la « rencontre » de Hunter Biden en 2018 avec Lunden Roberts.

Joe Biden a reconnu publiquement la fille de quatre ans de son fils Hunter pour la première fois Crédit : Getty

La petite-fille du président américain, Navy, est le résultat d’une « rencontre » en 2018 avec Lunden Roberts Crédit : Instagram

Il a affirmé ne pas se souvenir de l’affaire en raison d’une dépendance à l’alcool et à la drogue à l’époque, en disant « j’étais un gâchis ».

Mais un test ADN effectué lorsque Lunden a intenté une action en justice pour pension alimentaire a confirmé plus tard que Navy était le sien.

Son père, le président américain, a déclaré: « Notre fils Hunter et la mère de Navy, Lunden, travaillent ensemble pour favoriser une relation qui est dans le meilleur intérêt de leur fille. »

Un avocat de Roberts n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le président a été de plus en plus critiqué par ses rivaux politiques et ses experts pour ne pas avoir reconnu la marine.

Selon une personne proche du dossier, il suivait l’exemple de son fils pendant que la procédure judiciaire se déroulait.

La personne a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions privées.

Les autres petits-enfants de Biden ont joué un rôle distinctif dans sa présidence, accompagnant souvent le président ou la première dame lors de voyages et effectuant des visites régulières à la Maison Blanche.

Le président a également crédité ses petits-enfants de l’avoir persuadé de défier le président de l’époque, Donald Trump, pour la Maison Blanche en 2020.