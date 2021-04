WASHINGTON – Le président Joe Biden a officiellement reconnu samedi le meurtre systématique de 1,5 million d’Arméniens par l’Empire ottoman de 1915 à 1923 comme un acte de «génocide», une déclaration tant recherchée parmi les Arméno-Américains qui pourrait encore tendre les relations américano-turques.

«À partir du 24 avril 1915, avec l’arrestation d’intellectuels arméniens et de dirigeants communautaires à Constantinople par les autorités ottomanes, un million et demi d’Arméniens ont été déportés, massacrés ou ont marché vers leur mort dans une campagne d’extermination», a déclaré Biden dans un communiqué. déclaration samedi, marquant le jour du souvenir du génocide arménien. Il a souligné la nécessité de reconnaître et de se souvenir de telles atrocités « afin que les horreurs de ce qui s’est passé ne soient jamais perdues pour l’histoire ».

« Le peuple américain honore tous ces Arméniens qui ont péri dans le génocide qui a commencé il y a 106 ans aujourd’hui », a déclaré Biden. « Nous honorons leur histoire. Nous voyons cette douleur. Nous affirmons l’histoire. Nous ne le faisons pas pour blâmer mais pour nous assurer que ce qui s’est passé ne se répète jamais.

Biden a promis pendant la campagne d’étiqueter les meurtres de génocide. Mais les présidents précédents sont revenus sur des promesses similaires, craignant que cela ne compromette les relations américano-turques.

Cette décision était à la fois symbolique, car elle n’a pas de répercussions juridiques, et lourde, en raison des retombées géopolitiques potentielles et parce qu’elle résonnera si profondément avec la communauté arméno-américaine.

«L’affirmation par le président Biden du génocide arménien marque une étape charnière dans l’arc de l’histoire de la défense des droits de l’homme», a déclaré samedi Bryan Ardouny, directeur exécutif de l’Assemblée arménienne d’Amérique dans un communiqué. Biden a mis fin à « un siècle de déni », a-t-il dit, dans une décision qui « réengage les États-Unis à la cause mondiale de la prévention du génocide ».

Le génocide arménien a commencé en 1915 pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les dirigeants turcs ont commencé à assassiner et à expulser des centaines de milliers d’Arméniens de l’Empire ottoman. Alors que le gouvernement turc moderne a pris des mesures pour remédier aux atrocités, il a refusé de reconnaître la portée des meurtres et conteste qu’il s’agissait d’un génocide.

Le représentant Adam Schiff, un démocrate dont le district californien abrite de nombreux Arméno-Américains, a déclaré qu’il était encouragé que la reconnaissance de Biden soit intervenue alors que « il y a encore des survivants du génocide en vie pour en être témoins ».

Biden « a mis de côté des décennies de silence honteux et de demi-vérités, ainsi que les promesses non tenues de tant de ses prédécesseurs », a déclaré Schiff.

Pendant des années, la Turquie avait déployé avec succès une armée de lobbyistes coûteux pour empêcher Washington d’étiqueter le massacre massif des Arméniens comme un génocide. En 2018, deux de l’ancien président Barack Obama ont déclaré que c’était une erreur de la part de son administration de ne pas reconnaître le génocide.

« Chaque année, il y avait une raison de ne pas le faire », a déclaré Ben Rhodes, qui a été conseiller adjoint à la sécurité nationale d’Obama, lors d’une interview en podcast. « La Turquie était vitale pour certains problèmes que nous traitions, ou il y avait un dialogue entre la Turquie et le gouvernement arménien sur le passé ».

Une déclaration pourrait « nuire aux liens » avec la Turquie

Plus tôt cette semaine, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que Biden « nuirait aux relations » s’il faisait la déclaration de génocide.

« Les déclarations qui n’ont pas de force juridique n’auront aucun avantage, mais elles nuiront aux liens », a déclaré Cavusoglu au radiodiffuseur turc Haberturk. « Si les Etats-Unis veulent aggraver leurs relations, la décision leur appartient », a-t-il déclaré.

Cet argument semble avoir perdu de son punch. L’alliance américano-turque s’est profondément effilochée ces dernières années, en particulier après l’invasion de la Syrie par la Turquie en 2019. Autre point d’éclair: la décision d’Erdogan d’aller de l’avant avec la décision de la Turquie d’acheter un système de missiles russe, face aux vives objections de Washington.

« Grâce à l’hostilité que le président turc Recep Tayyip Erdogan a engendrée à travers sa politique étrangère et ses violations des droits de l’homme, il y a peu de désir à Washington de s’en remettre aux sensibilités turques sur pratiquement tout », a déclaré Alan Makovsky, un expert de la Turquie et ancien fonctionnaire du Département d’État. .

Makovsky, maintenant avec le Center for American Progress, un groupe de réflexion libéral, a déclaré que la déclaration de Biden n’aura pas d’impact majeur sur les relations américano-turques.

« La Turquie soulèvera une agitation rhétorique pendant quelques jours et retardera peut-être la mise en œuvre de certaines demandes de routine de l’armée américaine », a-t-il déclaré. « Mais il y a trop de problèmes de fond sur la plaque américano-turque pour Ankara pour permettre à cette reconnaissance de faire une différence majeure. »

Biden s’est entretenu avec Erdogan vendredi, la première conversation entre les deux chefs d’État. La Maison Blanche a déclaré que Biden avait exprimé « son intérêt pour une relation bilatérale constructive » et « une gestion efficace des désaccords ». Le compte rendu de la Maison Blanche n’a pas mentionné la question du génocide, mais a déclaré que Biden et Erdogan avaient accepté de se rencontrer en marge d’un sommet de l’OTAN en juin.

À l’approche du jour du souvenir du génocide arménien, les membres du Congrès et les Arméno-Américains ont intensifié la pression sur Biden pour qu’il tienne sa promesse électorale.

« Les administrations des deux parties ont gardé le silence sur la vérité du génocide arménien », ont écrit plus de deux douzaines de sénateurs dans une lettre du 19 mars à Biden. « Nous vous exhortons à briser ce modèle de complicité en reconnaissant officiellement que le génocide arménien était un génocide. »

Suite:

La Chambre et le Sénat ont adopté une résolution en 2019 reconnaissant le génocide arménien, un autre signe de la diminution de l’influence de la Turquie à Washington – du moins sur cette question. Les législateurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas comprendre étant donné les atrocités commises par l’Empire ottoman, et non par la Turquie moderne,

« L’Empire ottoman a tué plus d’un million d’Arméniens. C’était un génocide dont chaque Arménien que je connais a appris de ses parents ou grands-parents », a déclaré vendredi le sénateur Dick Durbin, D-Ill., Dans un communiqué.

« Reconnaître cette atrocité historique n’est pas une réflexion sur la Turquie d’aujourd’hui, seulement ceux qui refusent d’admettre sa réalité », a-t-il déclaré.