Le président élu américain Joe Biden a reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus Pfizer, à la suite de l’actuel vice-président et des dirigeants du Congrès. Sa colistière Kamala Harris attendrait son tir.

Biden a été vacciné lors d’une séance photo dans un hôpital du Delaware lundi après-midi, sous le regard de sa femme Jill.

Les premières vaccinations aux États-Unis ont commencé la semaine dernière, les travailleurs de la santé étant considérés comme la priorité absolue.

Le vice-président Mike Pence, la deuxième dame Karen Pence et le chirurgien général Jerome Adams ont également reçu des vaccins lors d’un événement à la Maison Blanche vendredi. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie) et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), se sont également alignés pour leurs tirs le même jour.

Harris recevra «probablement» le vaccin une semaine après Biden, a rapporté Reuters citant un responsable de la transition Biden-Harris.

Les deux vaccins fabriqués aux États-Unis, l’un de Pfizer et l’autre de Moderna, ont été développés et approuvés en un temps record aux frais des contribuables, dans ce que l’administration Trump a surnommé « Operation Warp Speed ​​ ». Alors qu’un certain nombre d’éminents démocrates ont insisté sur le fait qu’ils n’étaient pas à l’aise avec les vaccins étant donné leur développement et leur distribution par l’administration Trump, Biden n’avait apparemment pas de problème avec cela.

« L’administration mérite un certain crédit pour avoir lancé ce projet », Biden a déclaré après avoir reçu le coup.

