Le président élu Joe Biden recevra sa première dose du vaccin contre le coronavirus à la télévision en direct lundi dans le cadre d’un effort croissant pour convaincre le public américain que les vaccinations sont sûres.

L’événement de lundi aura lieu le même jour qu’un deuxième vaccin, produit par Moderna, commencera à arriver dans les États, rejoignant Pfizer dans l’arsenal national contre la pandémie COVID-19, qui a maintenant tué plus de 317000 personnes aux États-Unis et bouleversé la vie dans le monde entier.

« Je ne veux pas prendre de l’avance, mais je veux m’assurer que nous démontrons au peuple américain qu’il est prudent de prendre », a déclaré Biden à propos de sa décision. Biden et son épouse, Jill, remercieront également les agents de santé de l’établissement où ils reçoivent les vaccins, a déclaré son nouveau secrétaire de presse.

La semaine dernière, de hauts responsables gouvernementaux ont rejoint les premiers Américains à être vaccinés contre le COVID-19 dans le cadre de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire des États-Unis.

Le vice-président Mike Pence, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et d’autres législateurs ont reçu des doses vendredi. Ils ont choisi de faire connaître leurs injections dans le cadre d’une campagne visant à convaincre les Américains que les vaccins sont sûrs et efficaces au milieu du scepticisme, en particulier parmi les républicains.

La vice-présidente élue Kamala Harris et son mari devraient recevoir leurs premiers vaccins la semaine prochaine.

Mais le président Donald Trump, qui a passé la semaine dernière en grande partie à l’abri des regards, continue de se méfier de sa perte électorale et lance des stratagèmes de plus en plus farfelus pour tenter de rester au pouvoir. C’est une approche qui a déconcerté certains des principaux collaborateurs qui considèrent son silence comme une occasion manquée pour le président, qui quitte ses fonctions le 20 janvier, de revendiquer le mérite d’avoir aidé à superviser le développement rapide du vaccin et de peaufiner son héritage.

Trump, qui dans le passé a répandu de fausses informations sur les risques liés aux vaccins, n’a pas dit quand il avait l’intention de se faire vacciner. Il a tweeté plus tôt ce mois-ci qu’il n’était « pas prévu » de le prendre, mais a déclaré qu’il se réjouissait « de le faire au moment opportun ».

La Maison Blanche a déclaré qu’il discutait toujours du timing avec ses médecins.

Trump a été hospitalisé pour COVID-19 en octobre et a reçu un traitement expérimental d’anticorps monoclonaux qu’il a crédité pour son rétablissement rapide. Un conseil consultatif des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a déclaré que les personnes qui ont reçu ce traitement devraient attendre au moins 90 jours pour être vaccinées afin d’éviter toute interférence potentielle.

« Quand le moment sera venu, je suis sûr qu’il restera disposé à le prendre », a déclaré vendredi le porte-parole de la Maison Blanche, Brian Morgenstern. « C’est juste quelque chose que nous travaillons ».

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a toutefois proposé une explication différente du retard. Elle a déclaré aux journalistes la semaine dernière que Trump se retenait, en partie, « pour montrer aux Américains que notre priorité est la plus vulnérable ».

«Le président veut envoyer un message parallèle, qui est, vous savez, que nos résidents des établissements de soins de longue durée et nos travailleurs de première ligne sont d’une importance capitale, et il veut montrer l’exemple à cet égard», a-t-elle déclaré.

Le comité consultatif du CDC sur les pratiques d’immunisation a déclaré que le vaccin Pfizer-BioNTech, qui a été le premier à recevoir l’autorisation, « est sûr et probablement efficace » pour les personnes qui ont été infectées par le COVID-19 et « devrait être offert indépendamment des antécédents de infection par le SRAS-CoV-2 symptomatique ou asymptomatique ».

Bien qu’il n’y ait pas de temps d’attente minimum recommandé entre l’infection et la vaccination, car la réinfection est rare dans les trois mois suivant l’infection d’une personne, le comité a déclaré que les personnes qui ont été testées positives au cours des 90 jours précédents « peuvent retarder la vaccination jusqu’à la fin de cette période. , si on le désire ».

Le panel recommande également que ceux qui ont reçu le traitement de Trump reportent la vaccination pendant au moins 90 jours.

« Actuellement, il n’y a pas de données sur l’innocuité et l’efficacité de la vaccination Pfizer-BioNTech COVID-19 chez les personnes qui ont reçu des anticorps monoclonaux ou du plasma convalescent dans le cadre du traitement COVID-19 », ont-ils écrit, recommandant que la vaccination « soit différée d’au moins 90 jours, par mesure de précaution jusqu’à ce que des informations supplémentaires soient disponibles, pour éviter toute interférence du traitement par anticorps avec les réponses immunitaires induites par le vaccin « .

Dimanche, le chirurgien général américain Jerome Adams a cité cette recommandation dans le programme «Face the Nation» de CBS lorsqu’on lui a demandé si Trump prévoyait de recevoir la photo devant la caméra.

«D’un point de vue scientifique, je rappellerai aux gens que le président a eu le COVID au cours des 90 derniers jours. Il a reçu les anticorps monoclonaux. Et c’est en fait un scénario où nous disons aux gens que vous devriez peut-être attendre pour obtenir le vaccin, parlez à votre fournisseur de soins de santé pour trouver le bon moment », a déclaré Adams.

Mais d’autres, dont le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert américain en maladies infectieuses, ont recommandé que Trump soit vacciné sans délai.

« Même si le président lui-même a été infecté, et qu’il a probablement des anticorps qui seraient probablement protecteurs, nous ne savons pas combien de temps cette protection dure. Donc, pour être doublement sûr, je recommanderais qu’il se fasse vacciner », a déclaré à ABC News.

Le chef du programme de vaccination de l’administration Trump, Moncef Slaoui, a déclaré dimanche à « l’état de l’Union » de CNN que le vaccin est sans danger pour ceux qui se sont remis du virus et offre une protection plus forte et potentiellement plus longue que le virus lui-même.

« Nous savons que l’infection n’induit pas une réponse immunitaire très forte et qu’elle diminue avec le temps. Je pense donc, par précaution, qu’il est approprié de se faire vacciner car c’est sûr », a-t-il déclaré. « Je pense que les gens devraient être vaccinés, en effet ».