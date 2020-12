Le président élu Joe Biden s’exprime sur un écran à propos du coronavirus dans la salle de briefing de la Maison Blanche le 9 novembre 2020, à Washington, DC. | Joshua Roberts / Getty Images

Le président élu veut convaincre les Américains que le vaccin est sûr et efficace.

Le président élu Joe Biden et la future première dame Jill Biden recevront leurs premières doses du vaccin Covid-19 dans le Delaware lundi à la télévision en direct. Biden a annoncé que son plan de se faire vacciner faisait partie de l’effort urgent visant à montrer aux Américains que le vaccin est sûr et efficace.

Lorsque la Food and Drug Administration a autorisé le vaccin Moderna pour une utilisation d’urgence vendredi, Biden a déclaré que le vaccin n’était pas qu’une question de politique.

«Il s’agit de sauver des vies», a-t-il déclaré. «J’ai hâte de recevoir le vaccin publiquement lundi et de continuer à renforcer la confiance dans le processus scientifique. Les vaccins ne sauvent pas des vies, les vaccinations le font. » L’équipe de transition de Biden n’a pas encore annoncé quand Biden recevra son coup lundi.

Biden rejoint une liste croissante de législateurs qui se sont alignés pour le tir comme prévu dans le cadre de la continuité du gouvernement du pays. Le vice-président Mike Pence, la deuxième dame Karen Pence et le chirurgien général américain Jerome Adams ont tous reçu le vaccin à la télévision en direct vendredi. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ont également retroussé leurs manches pour le vaccin, avec Pelosi vantant sa confiance en la science et McConnell affirmant que plus d’Américains ont besoin du vaccin « aussi vite que possible. » D’autres législateurs, comme la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), se sont tournés vers les médias sociaux pour diffuser le processus.

La décision de Biden de se faire vacciner avant le public peut aider les Américains réticents qui disent encore vouloir attendre ou ne pas prendre le vaccin du tout. Un sondage ABC / Ipsos publié le 14 décembre a révélé que plus de 80% des Américains sont prêts à prendre le vaccin, mais seulement 40% disent qu’ils le prendraient dès qu’il leur serait disponible.

Malgré les efforts croissants pour convaincre les Américains que le vaccin est sûr, le président Donald Trump n’a pas annoncé son intention de se faire vacciner. Les républicains sont également moins susceptibles de dire qu’ils prendront le vaccin. L’administration a envoyé un message mitigé sur le vaccin alors que Trump a concentré ses efforts sur la tentative d’annuler les résultats des élections.

Le coronavirus a tué plus de 310 000 Américains; les experts estiment que 60 à 85 pour cent des Américains doivent être vaccinés pour obtenir une véritable immunité collective.

L’hésitation à la vaccination reste élevée dans certains groupes

Biden voudra peut-être s’assurer que sa vaccination est diffusée dans certains ménages, car les dernières données sur l’hésitation à la vaccination montrent que des groupes spécifiques, comme les républicains, les Américains ruraux et les Noirs, se méfient davantage du vaccin Covid-19.

Selon le moniteur Covid-19 de décembre de l’opinion publique de la Kaiser Family Foundation, l’hésitation à la vaccination peut être réduite avec plus d’informations, car de nombreux Américains, dans des groupes spécifiques, croient toujours à la désinformation sur les vaccins.

L’enquête a révélé qu’environ un quart (27%) du public hésite encore à se faire vacciner, affirmant qu’il ne recevra probablement pas ou certainement pas le vaccin Covid-19. Mais le nombre est plus élevé chez les républicains (42 pour cent), les 30 à 49 ans (36 pour cent), les résidents ruraux (35 pour cent) et les adultes noirs (35 pour cent).

Ceux qui ont déclaré se sentir hésitants à propos du vaccin ont déclaré s’inquiéter des effets secondaires potentiels et ont cité le manque de confiance dans le gouvernement pour garantir l’innocuité et l’efficacité du vaccin. Les répondants ont également affirmé que le vaccin était trop nouveau et que la politique et l’esprit de parti ont joué un rôle négatif dans le développement du vaccin. Pour les adultes noirs, beaucoup ont déclaré ne pas faire confiance aux vaccins en général et craignent d’attraper le Covid-19 à partir du vaccin lui-même.

L’enquête a révélé que la proportion de personnes ayant déclaré qu’elles recevraient le vaccin a augmenté de 8% depuis septembre. La volonté des Noirs américains de se faire vacciner est passée de 50% en septembre à 62% en décembre. La volonté a augmenté pour les républicains au cours de ces mois aussi, passant de 42% à 56%. Cette hausse donne aux chercheurs l’espoir que davantage d’informations sur le vaccin peuvent changer d’avis. L’enquête a également indiqué que, à mesure que de plus en plus de sources fiables révèlent qu’elles ont été vaccinées, davantage de personnes s’inscriront pour se faire vacciner.

Biden prévoit de faire administrer 100 millions de vaccins au cours des 100 premiers jours de son administration. «Le combat contre Covid-19 n’est pas encore terminé», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Nous connaissons les immenses défis qui nous attendent, notamment l’intensification de la fabrication, de la distribution et la tâche monumentale de vacciner des centaines de millions d’Américains.»