Les doses initiales du vaccin, qui sont devenues disponibles aux États-Unis cette semaine, ont été réservées aux médecins, infirmières et autres travailleurs médicaux de première ligne, ainsi qu’aux résidents et au personnel des maisons de soins infirmiers et à certains responsables gouvernementaux.

Les responsables américains visent à obtenir 2,9 millions de doses du vaccin, développé par Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech SE, d’ici la fin de la semaine.

Un agent de santé en Alaska a eu une réaction allergique grave après avoir reçu le vaccin, ont déclaré mercredi des responsables dans ce que l’on pense être le seul effet indésirable à ce jour aux États-Unis.

Une partie importante du public américain a montré du mépris pour les recommandations de base en matière de santé publique, telles que le port d’un masque, et seulement 61% des personnes interrogées dans un récent sondage Reuters / Ipsos ont déclaré qu’elles étaient disposées à se faire vacciner.

Les scientifiques estiment qu’une «immunité collective» contre le virus pourrait être obtenue une fois qu’environ 70% de la population y aura été exposée, soit par une infection naturelle, soit par un vaccin.

Quelque 16,7 millions d’Américains ont été infectés jusqu’à présent, soit environ 5% de la population.

L’épouse de M. Pence, Karen, et le chirurgien général Jerome Adams recevront également le vaccin vendredi, a déclaré la Maison Blanche.

L’équipe de transition de M. Biden n’a pas dit quand la vice-présidente élue Kamala Harris recevrait le vaccin.