Joe Biden qualifie le Cambodge de Colombie dans sa dernière gaffe

La liste des moments difficiles du président américain Joe Biden a augmenté de façon exponentielle. Alors qu’à certaines occasions, les internautes sur Twitter ont qualifié ces “gaffes” d’erreurs humaines, à d’autres, ils ont remis en question les capacités cognitives du président. Cette fois, Biden a qualifié le Cambodge, qui accueille un sommet international dirigé par des dirigeants d’Asie du Sud-Est, de Colombie. Lors de sa rencontre avec ses homologues, il a déclaré : « Maintenant que nous sommes de retour ici au Cambodge, j’ai hâte de réaliser des progrès encore plus importants que ceux que nous avons déjà réalisés, et je tiens à remercier le Premier ministre colombien pour son leadership en tant qu’ASEAN. chaise et pour nous avoir tous accueillis.

Joe Biden ouvre un sommet asiatique au Cambodge en remerciant le Premier ministre de… Colombie. ‍♂️ pic.twitter.com/Lwo2OzwNtm — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) 12 novembre 2022

La vidéo est maintenant devenue virale et a réussi à recueillir plus de 50 000 vues. “C’est effrayant de penser que c’est un mec entre sénilité et mégalomanie qui s’occupe du jeu de Monopoly qu’il joue avec les Russes et les Chinois en Ukraine”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Comment pourquoi ?? Le monde entier continue d’écouter cette cuscute ?!! Je ne comprends pas ce silence médiatique et politique… ou est-ce vraiment un film ??

Pendant ce temps, plus tôt, Biden avait mal prononcé le nom du nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak. Cela s’est produit alors qu’il a adressé ses vœux au chef conservateur d’origine indienne lors d’une célébration de Diwali à la Maison Blanche lundi. Il a trébuché pendant son discours et a mal prononcé le nom du nouveau Premier ministre comme “Rashi Sunook”.

Il fut aussi un temps où Biden est apparu «perdu» et troublé sur scène après avoir conclu son discours à la septième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial à New York. Dans la vidéo, il semble marcher d’un côté du podium puis semble confus avec la direction. Alors que certains l’ont critiqué comme une “gaffe” et un manque de capacités cognitives, d’autres ont dit qu’il était naturel de patauger dans un cadre inconnu.

