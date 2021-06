JOE Biden a été invité à soutenir la Grande-Bretagne dans la guerre des saucisses avec l’UE par un député conservateur qui a déclaré que les États-Unis devraient « se rappeler qui sont leurs alliés ».

Le président américain a été qualifié de « sénile » par le parlementaire Brexiteer dans une attaque personnelle extraordinaire à la veille du sommet du G7.

Le président américain Joe Biden a donné un déguisement au Royaume-Uni sur l’Irlande du Nord Crédit : Getty

Et le chef furieux du DUP, Edwin Poots, l’a accusé d’avoir tenté de « conduire un entraîneur et des chevaux » à travers le processus de paix en se rangeant du côté de Bruxelles.

La paire a réagi avec fureur après qu’il soit apparu que la Maison Blanche a publié un pansement sans précédent au n ° 10 sur la crise en Irlande du Nord.

Son ambassadeur à Londres a accusé le Royaume-Uni d' »attiser les tensions » avec son approche lors d’un affrontement enflammé avec le ministre du Brexit, Lord Frost.

Washington a même « fortement exhorté » Boris Johnson à accepter des « compromis impopulaires » tels que l’alignement sur les règles de sécurité alimentaire de l’UE.

En réponse aux révélations, un député conservateur a déclaré à Politico : « L’Amérique devrait se rappeler qui sont ses alliés ».

Lorsqu’on leur a demandé quel devrait être le message du Premier ministre à M. Biden, ils ont ajouté: « Malheureusement, il est si sénile qu’il ne se souviendra probablement pas de ce que nous lui disons de toute façon.

« À moins qu’un assistant n’écoute, je ne suis pas sûr qu’il s’en souvienne très longtemps. »

Le chef du DUP, Edwin Poots, a déclaré qu’il serait « scandaleux » que les États-Unis se rangent du côté de l’UE Crédit : PA

Hier, des eurocrates de haut rang ont menacé de déclencher une guerre commerciale avec la Grande-Bretagne si nous refusions d’imposer leur blocus des saucisses à l’Irlande du Nord.

Ils se préparent à lancer une action en justice qui pourrait se terminer par l’imposition de droits de douane et de quotas sur les produits britanniques.

La bureaucratie bruxelloise stipule que les viandes réfrigérées comme les saucisses et les hamburgers ne peuvent pas être importées dans le bloc.

Ces règles devraient s’appliquer à l’Irlande du Nord, car elle est restée dans le marché unique dans le cadre de l’accord sur le Brexit.

Les deux parties ont convenu d’un délai de grâce de six mois pour laisser le temps de trouver une solution permanente, qui expire à la fin de ce mois.

M. Poots a déclaré qu’une interdiction des pétards frapperait plus durement les familles les plus pauvres d’Irlande du Nord et a accusé l’UE de « menacer » la paix.

Il fulminait : « Si l’UE veut être sérieuse, elle dira que nous ne voulons pas blesser le peuple d’Irlande du Nord.

« C’est obscène, c’est irréel que l’UE propose cette voie. L’impact est absolument dévastateur.

« L’UE nuit au peuple d’Irlande du Nord, nuit aux personnes qui ont les revenus les plus bas et ils doivent vraiment reconsidérer cette position.

« Ils nuisent au processus de paix. Ils ont peu tenu compte de la relation Est-Ouest. L’UE doit vraiment y réfléchir. »

La patronne de l’UE, Ursula von der Leyen, a tenté de calmer les tensions aujourd’hui Crédit : EPA

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du fait que le président Biden se rangeait du côté de l’UE, il a ajouté: « Ce serait absolument scandaleux.

« C’est une chose de signer l’accord sous pression, auquel Boris Johnson a déjà signé. Cependant, il connaît maintenant le problème.

« L’Amérique ignore peut-être les problèmes, l’Américain est peut-être prêt à conduire un entraîneur et des chevaux dans le cadre de l’accord du Vendredi saint.

« Comment le maintiennent-ils en créant une frontière entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne ?

« Il n’y a aucune autorité constitutionnelle, il n’y a pas eu de référendum pour le faire. Il s’agit en fait d’un changement constitutionnel.

« Le président Biden permettrait-il à l’Alaska, qui est séparé et distinct du reste du bloc de terre des États-Unis, mais qui fait toujours partie des États-Unis, d’adopter des lois du Canada et d’appliquer ses lois depuis le Canada ? »

« Je ne pense pas et je ne pense pas qu’il devrait demander d’imposer au Royaume-Uni ces choses qu’il n’accepterait pas pour les États-Unis. »

Ce matin, la cheffe de l’UE, Ursula von der Leyen, a tenté de calmer la menace d’une guerre commerciale en promettant de faire preuve de plus de « flexibilité » sur la frontière maritime.

La patronne de la Commission a déclaré qu’elle était « profondément convaincue » qu’une solution pouvait être trouvée, mais cela exigera du Royaume-Uni qu’il commence à mettre en œuvre correctement les contrôles.

Mais un accord pourrait être compromis par l’implication croissante d’États membres purs et durs « exprimant de plus en plus d’inquiétudes » quant à l’absence de contrôles.