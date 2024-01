Joe Biden qualifiant Donald Trump de « président en exercice » suscite le ridicule

Un extrait d’une nouvelle erreur verbale du président Joe Biden, dans lequel il qualifie Donald Trump de « président en exercice », a suscité de nouvelles moqueries de la part des conservateurs en ligne.

Biden est depuis longtemps connu pour une tendance aux gaffes verbales ou aux dérapages gênants lors des discours publics, remontant à l’époque où il était vice-président de 2009 à 2017. En tant que président, la tendance a pris une nouvelle dimension pour ceux qui prétendent qu’il , la personne la plus âgée à occuper ce poste, est mentalement inapte à diriger la nation et en veut pour preuve ses gaffes. D’autres ont défendu Biden, notant son histoire avec un bégaiement qui pourrait contribuer à ses difficultés à parler en public.

Samedi, nouvelle gaffe lors d’un discours devant un parti démocrate dîner en Caroline du Sud a déclenché une vague de ridicule de la part des conservateurs en ligne. Tout en discutant des remarques de son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump, sur l’état de l’économie américaine, un Biden passionné a à un moment donné qualifié son rival politique de « président en exercice », un terme indiquant que quelqu’un occupe actuellement un poste élu.

“Je m’excuse de m’être mis en colère, mais cela m’offense vraiment, vraiment, vraiment”, a déclaré Biden. “Ces dernières semaines, nous commençons à voir des preuves concrètes que les consommateurs américains ont une réelle confiance dans l’économie que nous construisons. Laissez-moi vous dire qui d’autre le remarque : Donald Trump. Avez-vous vu ce qu’il a récemment dit à propos de son souhait de voir l’économie s’effondrer cette année ? Président en exercice. Comme on dit dans ma foi, bénis-moi, père, pour, je veux dire, allez, mec.

Il est possible, mais non confirmé, que Biden ait voulu désigner Trump comme un ancien président, étant donné le contexte de cette phrase. Semaine d’actualités dimanche, il a contacté la Maison Blanche par courrier électronique pour obtenir ses commentaires.

“Est-ce que ce mannequin vient de qualifier Donald Trump de président en exercice ?” » a écrit un compte pro-Trump sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

“Joe Biden, ce cerveau de purée de pommes de terre, qualifie Trump de président en exercice”, a écrit l’utilisateur de “Uncensored USA”. “POS sénile.”

“N’est-il pas le président en exercice ?” L’utilisateur Jane Potvin a écrit à côté d’un emoji indiquant des soupçons.

“Biden a accidentellement dit la vérité…” a écrit un autre utilisateur. “DJT est le président en exercice.”

Cette erreur semble avoir particulièrement touché les utilisateurs des réseaux sociaux pro-Trump car elle fait écho aux fausses allégations de fraude du républicain lors de l’élection présidentielle de 2020, ce qui a incité certains partisans à affirmer qu’il avait été trompé lors de la victoire dans cette course. et l’un ou l’autre est toujours, ou devrait être, l’actuel président. Les allégations de fraude électorale ont été largement démenties.

Trump, 77 ans, a récemment haussé les sourcils à cause d’une série d’erreurs, notamment des erreurs dans ses propos lors de discours de campagne, suggérant apparemment que l’ancien président Barack Obama est actuellement au pouvoir et, plus récemment, semblant confondre Haley avec l’ancienne présidente de la Chambre des représentants démocrate Nancy Pelosi.

L’ancien président a déclaré à tort que son rival républicain à la présidence était en charge de la sécurité au Congrès lorsque le complexe a été pris d’assaut par ses partisans le 6 janvier 2021. Le président de la Chambre n’est pas non plus en charge de la sécurité du Capitole.

S’exprimant lors d’un rassemblement à Concord, dans le New Hampshire, le 18 janvier, Trump a déclaré : « À propos, ils n’ont jamais signalé la foule du 6 janvier. Vous connaissez Nikki Haley, Nikki Haley, Nikki Haley, saviez-vous qu’ils ont détruit tous les Les informations, toutes les preuves, tout, tout a été supprimé et détruit ? Tout cela. À cause de beaucoup de choses, comme Nikki Haley est en charge de la sécurité. Nous lui avons offert 10 000 personnes, des soldats, des gardes nationaux, tout ce qu’ils veulent. Ils ” Ils l’ont refusé. Ils ne veulent pas en parler. Ce sont des gens très malhonnêtes. “

Biden et Trump sont fortement pressentis pour les nominations de leur parti à l’élection présidentielle de 2024, ce qui rend leur revanche aux élections générales presque inévitable pour de nombreux experts et observateurs.