Joe Biden publiera la première image du télescope spatial James Webb

Lundi, le président américain Joe Biden dévoilera la première image prise par le télescope le plus puissant du monde.

Le télescope spatial James Webb, une coentreprise de 10 milliards de dollars américains de la NASA, de l’Agence spatiale canadienne et de l’Agence spatiale européenne, a photographié cinq images qui retracent le voyage de l’humanité à travers l’histoire cosmique – des planètes gazeuses aux nébuleuses massives.

La première image montrera l’humanité la plus éloignée jamais vue en temps et en distance, les quatre images restantes devant être publiées mardi par la NASA.

Le télescope, qui a été lancé en décembre dernier, est positionné à 1,6 million de kilomètres de la Terre et est considéré comme le successeur du vieillissant télescope spatial Hubble.

Alors que Hubble a pu voir des galaxies lointaines, il n’a pas la résolution de Webb, qui est optimisée pour voir dans les longueurs d’onde plus longues de l’infrarouge, ce qui lui donne une clarté et une sensibilité beaucoup plus grandes. Les images qu’il produit seront beaucoup plus nettes, révélant beaucoup plus de détails.

La conférence de presse de la Maison Blanche, initialement prévue pour un début lundi à 17 h HE, a été reportée à 17 h 30. Elle peut être visionnée sur le flux en direct ci-dessus.