Joe Biden propose une ambassadrice du Royaume-Uni à Cindy McCain après qu’elle a “ livré l’Arizona ”

Cindy McCain, la veuve du regretté sénateur républicain John McCain qui a franchi les lignes de parti pour approuver le président élu Joe Biden, serait en ligne pour être nommée prochaine ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni.

Cindy McCain, 66 ans, serait la favorite du poste en récompense pour avoir aidé à livrer l’État traditionnellement républicain de l’Arizona et ses 11 votes de collège électoral à Biden.

L’ambassadrice du Royaume-Uni est “ à elle si elle le veut ”, a déclaré une source proche de Biden au Times de Londres.

«Elle a livré l’Arizona. Ils le savent.

Cindy McCain (à gauche), 66 ans, la veuve du regretté sénateur John McCain, serait la vedette du poste d’ambassadrice américaine au Royaume-Uni sous la direction du nouveau président élu Joe Biden. Biden est vu avec Cindy McCain à Phoenix, en Arizona, le 8 octobre

Une source proche de Biden a déclaré au Times de Londres que le travail “ lui appartient si elle le veut ”, car on lui attribue “ la livraison de l’Arizona ” au démocrate

Biden et la famille McCain ont des liens étroits qui remontent à des décennies. Le sénateur de l’époque John McCain est vu à gauche aux côtés de l’ancien vice-président à Philadelphie en octobre 2017

Biden, l’ancien vice-président, a battu le président Trump dans l’État du Grand Canyon par moins de 11000 voix.

Les observateurs politiques pensent que la vendetta personnelle du président contre John McCain a peut-être aliéné suffisamment de républicains au point où ils ont voté pour Biden.

La dernière fois qu’un démocrate a remporté l’Arizona, c’était en 1992, lorsque Bill Clinton a réussi à obtenir 46% des voix. Cette année-là, il se présentait contre le sénateur républicain Bob Dole et un solide candidat tiers, le milliardaire texan Ross Perot.

On ne sait pas si Cindy McCain, qui serait une anglophile, veut même le poste.

Depuis le décès de son mari, elle se concentre sur des activités caritatives et philanthropiques.

Cindy McCain est également présidente du conseil d’administration du McCain Institute for International Leadership de l’Arizona State University.

La veuve du défunt sénateur «supervise la concentration de l’organisation sur l’avancement d’un leadership mondial axé sur le caractère basé sur la sécurité, les opportunités économiques, la liberté et la dignité humaine».

DailyMail.com a sollicité les commentaires de Cindy McCain ainsi que de l’équipe de transition Biden-Harris.

Le poste d’ambassadeur à Londres est considéré comme l’un des postes les plus recherchés au sein du service extérieur des États-Unis, bien qu’il soit souvent accordé à des alliés politiques qui aident le président à remporter les élections.

De gauche à droite: le sénateur de l’époque John McCain, Cindy McCain et le vice-président de l’époque Joe Biden sont vus sur Capitol Hill sur cette photo de 2011

L’actuel ministre américain à la Cour de Saint-James est Robert Wood Johnson IV, nommé par Trump et donateur de longue date du Parti républicain, qui est également l’héritier de la fortune pharmaceutique Johnson & Johnson.

L’entrée possible de Cindy McCain dans la nouvelle administration Biden serait le point culminant d’une querelle de plusieurs années entre sa famille et le président Trump.

Le président républicain sortant a attiré la colère du regretté sénateur John McCain en se moquant de son statut d’ancien prisonnier de guerre tombé en captivité nord-vietnamienne pendant le conflit au Vietnam.

John McCain était pilote dans la marine américaine lorsque son avion a été abattu au-dessus de Hanoi en 1967. Après que les ravisseurs nord-vietnamiens ont appris que son père était un officier supérieur, ils lui ont offert une libération anticipée, mais il a refusé.

Trump a dit tristement que John McCain n’était pas “ un héros de guerre parce qu’il a été capturé ” et qu’il préférait “ les personnes qui n’ont pas été capturées ”.

John McCain a encore mis Trump en colère lorsqu’il a émis le vote décisif qui a ruiné les efforts de son propre parti pour abroger Obamacare en juillet 2017.

Le sénateur de l’Arizona, à qui on a diagnostiqué une tumeur maligne au cerveau, est décédé en août 2018. Il avait 81 ans.

La famille McCain a explicitement demandé au président de ne pas assister aux funérailles du défunt sénateur.

John McCain aurait également demandé à ses anciens rivaux politiques – les anciens présidents Barack Obama et George W. Bush – de prononcer les éloges à ses funérailles.

Ce sont Obama et Bush qui ont tous deux refusé à McCain une chance de devenir président – Obama en 2008 et Bush en 2000, lorsqu’il a vaincu le sénateur qui avait monté une campagne d’outsider pour la nomination du GOP.

Cindy McCain a parlé dans une vidéo diffusée à la Convention nationale démocrate, parlant de l’amitié de Joe Biden avec son défunt mari John McCain

John McCain et Joe Biden se sont rencontrés dans les années 1970 lorsque McCain a été désigné comme assistant militaire de Biden lors d’un voyage à l’étranger – au-dessus d’une image de la vidéo

Biden, un ami de longue date de McCain, était le vice-président sur le ticket Obama.

Quelques jours à peine après que Biden ait été déclaré vainqueur projeté de l’élection présidentielle par les médias d’information, Cindy McCain a reçu un rôle de conseil consultatif pour son équipe de transition.

Dans une interview avec Good Morning America après la victoire de Biden, Cindy a célébré les résultats des élections et a déclaré aux républicains: “ Il est temps non seulement pour les Américains de se réunir et de travailler ensemble, mais surtout, il est temps que nous, les républicains, accordions la priorité au pays, pas au parti. ‘

Elle a également demandé à Trump de concéder à Biden d’une “ manière gracieuse ”, comme son défunt mari l’a fait lors de sa défaite aux élections de 2008.

Trump a refusé de concéder et a insisté, sans preuves, sur le fait que les démocrates ont tenté de voler les élections avec une fraude électorale généralisée.

Cindy McCain est la deuxième républicaine à rejoindre l’équipe de transition, suivant les traces de Bob McDonald, qui a également occupé le poste de secrétaire aux Anciens combattants pendant plusieurs années sous Obama.

McCain est une femme d’affaires et philanthrope à part entière et conseillera l’équipe de transition sur les problèmes auxquels font face les femmes et les enfants.

Le comité consultatif s’est déjà réuni une fois et se réunira à nouveau dans les prochaines semaines.

L’inclusion de McCain dans l’équipe de transition marque la poursuite d’une alliance fructueuse entre elle et Biden.

Elle était l’un des républicains les plus francs à soutenir Biden dans sa course contre Trump.

«Mon mari John vivait selon un code: le pays d’abord. Nous sommes républicains, oui, mais surtout américains. Il n’y a qu’un seul candidat dans cette course qui défend nos valeurs en tant que nation, et c’est @JoeBiden ”, a déclaré McCain dans son approbation sur Twitter en septembre.

Elle a également participé à la Convention nationale démocrate en août, où elle a loué la relation positive entre son défunt mari et Biden.