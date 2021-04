LE PRÉSIDENT Joe Biden espère rencontrer le président russe Vladimir Poutine au cours de l’été pour un « dialogue de stabilité » afin d’établir des relations familiales entre les pays souvent en conflit.

Jeudi, Biden a annoncé son intention d’organiser un sommet d’été en Europe dans l’espoir de rencontrer Poutine pour aborder un certain nombre de problèmes auxquels les deux pays sont confrontés.

Joe Biden a déclaré qu’il cherchait à rencontrer Poutine cet été Crédits: Getty

Les États-Unis enverront plusieurs navires de guerre en mer Noire pour surveiller les exercices militaires russes Crédit: EPA

Il a ajouté que son équipe et celle de Poutine discutaient de l’événement.

« Si ce sommet devait avoir lieu, et je pense qu’il le fera, les États-Unis et la Russie pourraient lancer un dialogue de stabilité stratégique pour poursuivre la coopération en matière de contrôle des armements et de sécurité », a déclaré Biden.

« Nous pouvons relever les défis mondiaux critiques qui obligent la Russie aux États-Unis à travailler ensemble, y compris la maîtrise des menaces nucléaires de l’Iran et de la Corée du Nord », a-t-il poursuivi.

D’autres questions incluent «mettre fin à cette pandémie à l’échelle mondiale et faire face à la crise existentielle du changement climatique».

Cela survient après que Biden a expulsé 10 responsables russes pour ingérence russe dans les élections de 2020 Crédit: EPA

Biden a déclaré qu’il voulait créer la stabilité entre les deux pays Crédit: AFP

La déclaration de Biden intervient quelques jours après que la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, ait fait des commentaires concernant une réunion mutuelle.

Elle a dit que l’administration Biden ne s’attendrait pas à « un établissement de confiance » mais plutôt à une certaine « prévisibilité et stabilité » sur différentes « menaces » et « opportunités ».

La déclaration de Biden a également fait référence à la façon dont son administration a blâmé le gouvernement russe pour son ingérence dans l’élection présidentielle de 2020 et dans le piratage SolarWinds de l’année dernière.

En représailles, le département d’État a expulsé 10 responsables russes de leur mission diplomatique russe à Washington DC. Certains de ces expulsés étaient des représentants des services de renseignement russes.

Le département du Trésor a également mis en œuvre des sanctions contre les entreprises technologiques qui ont soutenu les tentatives de la Russie de lancer des cyberattaques contre les États-Unis.

Ces entreprises étaient composées de personnes soupçonnées d’aider la Russie à s’immiscer dans les élections de 2020.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) de Biden « a désigné cinq personnes et trois entités » pour des sanctions « , a déclaré le directeur de l’OFAC, Andrea Gacki, dans un communiqué.

Les sanctions « imposeraient des coûts supplémentaires » à la Russie pour toute action militaire qu’elle entreprendrait en Ukraine.

« J’étais clair avec le président Poutine que nous aurions pu aller plus loin, mais j’ai choisi de ne pas le faire. J’ai choisi d’être proportionné », a déclaré Biden.

« Les États-Unis ne cherchent pas à lancer un cycle d’escalade et de conflit avec la Russie. »