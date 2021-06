Joe Biden propose de maintenir les réductions d’impôts intactes pour payer les infrastructures

WASHINGTON – Dans une concession majeure aux républicains, le président Joe Biden a proposé de ne plus augmenter le taux d’imposition des sociétés pour payer un paquet d’infrastructures bipartite totalisant au moins 1 000 milliards de dollars et de travailler plutôt pour s’assurer que les entreprises n’exploitent pas les échappatoires fiscales.

Mais le président soutient toujours l’augmentation des impôts sur les sociétés pour couvrir d’autres parties de son programme.

La dernière contre-offre d’infrastructure de Biden, faite aux sénateurs républicains cette semaine, maintiendrait intactes les réductions d’impôts de 2017 que les républicains s’opposent au dénouement. Ils l’ont qualifié de « ligne rouge » dans leurs négociations avec la Maison Blanche.

La proposition modifiée n’augmenterait plus le taux d’imposition des sociétés de 21 % à 28 %, mais s’appuierait sur d’autres éléments de financement du plan américain pour l’emploi de Biden : renforcer l’application de l’impôt sur les salariés les plus riches du pays et garantir les plus grandes entreprises – dont certaines ont évité payer des impôts – payer au moins un minimum de 15 %.

« Cela devrait être tout à fait acceptable pour un certain nombre de républicains qui ont déclaré que leur objectif ultime était de ne pas modifier la loi fiscale de 2017 », a déclaré jeudi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Pourtant, Psaki a également clairement indiqué que Biden n’avait pas abandonné son projet d’augmenter le taux d’imposition des sociétés pour payer de futures propositions telles qu’un plan pour les familles de 1,8 billion de dollars qui comprend des services de garde d’enfants subventionnés et une prématernelle universelle.

« Absolument pas », a déclaré Psaki. « Ce que le président croit, c’est que les entreprises peuvent se permettre de payer un peu plus. Et c’est une façon de payer pour une série de propositions audacieuses qu’il a avancées. »

La nouvelle offre de Biden, rapportée pour la première fois par le Washington Post, a été faite lors d’une réunion en tête-à-tête mercredi avec la sénatrice Shelley Moore Capito, RW. Va., le négociateur en chef d’un groupe de six républicains parlant à la Maison Blanche. La conversation dans le bureau ovale a duré près d’une heure. Biden, qui visite Rehoboth Beach, Del., jeudi, et Capito ont déclaré qu’ils prévoyaient de se regrouper vendredi.

Biden a indiqué qu’il souhaitait au moins 1 000 milliards de dollars de nouvelles dépenses en infrastructures en plus des 400 milliards de dollars de dépenses de base déjà approuvées pour les besoins en infrastructures.

Le bureau du Sénat de Capito a refusé de commenter l’offre du président.

Biden a déjà réduit le coût de son plan d’emploi américain à 1,7 billion de dollars contre 2,25 billions de dollars le mois dernier pour se rapprocher d’un montant que les républicains pourraient soutenir. Dans leur contre-proposition de la semaine dernière, les républicains ont augmenté leur offre à 928 milliards de dollars contre 586 milliards de dollars. Mais la proposition républicaine ne contient que 290 milliards de dollars en plus des fonds de base.

Psaki n’a pas dit lorsqu’on lui a demandé si Biden était prêt à descendre en dessous de 1 000 milliards de dollars dans son offre aux républicains. « Nous allons garder l’optionnalité sur la table, et nous verrons comment la conversation se déroulera demain », a-t-elle déclaré.

Les républicains ont proposé de réaffecter les fonds de sauvetage COVID-19 déjà approuvés et les frais d’utilisation pour payer les infrastructures – des idées que l’administration Biden a immédiatement rejetées.

Les républicains ont également déclaré qu’ils n’étaient prêts à payer que pour les infrastructures physiques telles que les réparations des routes, des ponts et des aéroports ainsi que l’expansion du haut débit. Mais Biden est resté attaché à « l’infrastructure sociale » en proposant 400 milliards de dollars pour rénover les soins aux personnes âgées et handicapées en plus des infrastructures traditionnelles.

La Maison Blanche a également exprimé ses inquiétudes quant au fait que la contre-offre du GOP ne dispose que de peu ou pas de financement pour réparer les hôpitaux des anciens combattants, les chemins de fer, réparer les systèmes de transport en commun, remplacer les tuyaux de plomb du pays et investir dans des emplois dans les énergies propres.

Le Congrès étant sur le point de revenir après une semaine de vacances, la semaine prochaine apparaît comme un moment clé dans les négociations sur les infrastructures entre Biden et les républicains qui traînent depuis des semaines. Le comité des transports et de l’infrastructure de la Chambre commencera mercredi à rédiger une législation pour le financement des routes de surface qui pourrait compléter la proposition de Biden.

Le secrétaire Pete Buttigieg a déclaré dimanche à CNN que « les négociations ne peuvent pas durer éternellement », et les responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu’ils espéraient produire une « orientation claire » sur un paquet bipartite la semaine prochaine.

Psaki l’a qualifié de « moment important dans la chronologie », notant que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont déclaré qu’ils souhaitaient approuver la législation sur les infrastructures d’ici l’été. Mais Psaki s’est arrêté avant d’appeler la semaine prochaine une date limite pour parvenir à un accord.

« Nous ne sommes pas ici pour fixer de nouvelles dates limites », a déclaré Psaki. « Le président n’acceptera certainement pas un accord qui n’aide pas à créer des millions d’emplois et à faire un investissement historique dans les infrastructures de notre pays. »

