Joe Biden prononce une allocution sur l’économie

[The stream is slated to start at 1:15 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le président Joe Biden est sur le point de parler de l’économie à la Maison Blanche, quelques jours après avoir fait valoir que les données décevantes sur les emplois d’avril soulignaient la nécessité pour le Congrès d’adopter rapidement ses propositions de refonte économique de plusieurs milliards de dollars.

Le vice-président Kamala Harris devrait également assister à l’événement dans la salle Est de la Maison Blanche.

Depuis son arrivée au pouvoir, l’administration Biden a poussé les législateurs à adopter d’importants projets de loi de dépenses visant à lutter contre le coronavirus et à réorganiser l’économie post-pandémique.

En mars, Biden a promulgué une loi de secours de 1,9 billion de dollars Covid qui a envoyé 1400 chèques à de nombreux Américains et augmenté les allocations de chômage.

Le président demande maintenant au Congrès d’approuver plus de 2 billions de dollars de dépenses en infrastructures et autres projets, ainsi que 1,8 billion de dollars en investissements et crédits d’impôt destinés aux enfants et aux familles.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.