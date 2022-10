Joe Biden prononce mal le nom du nouveau Premier ministre britannique dans la dernière gaffe

La liste des moments difficiles du président américain Joe Biden a augmenté de façon exponentielle. Alors qu’à certaines occasions, des personnes sur Twitter ont qualifié ces “gaffes” d’erreurs humaines, à d’autres, elles ont remis en question les capacités cognitives du président. Cette fois, Biden a mal prononcé le nom du nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak. Cela s’est produit alors qu’il a adressé ses vœux au chef conservateur d’origine indienne lors d’une célébration de Diwali à la Maison Blanche lundi. Il a trébuché pendant son discours et a mal prononcé le nom du nouveau Premier ministre comme “Rashi Sunook”. Dans la vidéo ci-jointe, on peut voir des journalistes se lancer dans une émeute de rire lorsque cela s’est produit. Avancez jusqu’à 9 minutes 40 secondes pour regarder la bévue de Biden :

Rejoignez Jill et moi alors que nous organisons une réception pour célébrer Diwali. https://t.co/hkvq2XPMou – Président Biden (@POTUS) 24 octobre 2022

Cette fois, non seulement Biden l’a fait, mais il était également accompagné de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, qui a également prononcé le nom de la même manière.

Pendant ce temps, plus tôt, Biden est apparu «perdu» et troublé sur scène après avoir conclu son discours lors de la septième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial à New York. Dans la vidéo, il semble marcher d’un côté du podium puis semble confus avec la direction. Alors que certains l’ont critiqué comme une “gaffe” et un manque de capacités cognitives, d’autres ont dit qu’il était naturel de patauger dans un cadre inconnu.

Sunak est le troisième Premier ministre britannique cette année et est entré à Downing Street en tant que plus jeune Premier ministre en deux siècles. Il a annoncé sa candidature pour devenir Premier ministre quelques jours après que Liz Truss a annoncé sa démission du poste le plus élevé le 20 octobre après que les membres du parti se sont rebellés contre elle, citant que son mini-budget avait un impact négatif sur l’économie britannique.

Le chef conservateur a été soutenu par plus de 190 députés alors que son concurrent Penny Mordaunt n’a pas réussi à obtenir le soutien de 100 députés, ce qui est une condition préalable pour entrer dans la course au PM et s’est retiré de la course, quelques minutes avant que le chef du comité de 1922, Sir Graham Brady, n’annonce le résultats.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici