Joe Biden a fait une double gaffe quand il a dévoilé ses choix pour sa santé et son équipe d’intervention COVID-19 mardi, alors qu’il prononçait mal le nom du secrétaire à la Santé et aux Services sociaux (HHS) Xavier Becerra et avait déclaré qu’il prévoyait de le nommer au poste de « secrétaire des services de santé et d’éducation ».

Le président élu a officiellement annoncé mardi après-midi son choix pour plusieurs postes de haut niveau dans le domaine de la santé qui, s’ils sont confirmés, seront bientôt chargés de lutter contre la pandémie de coronavirus.

Parmi ses annonces, il a dévoilé le procureur général de Californie et ancien membre du Congrès Becerra comme son choix pour diriger le département de la santé.

Mais Biden a bâclé l’annonce lors de son événement à Wilmington, Delaware.

Joe Biden a fait une double gaffe mardi, en prononçant mal le nom du candidat du secrétaire à la Santé et aux Services sociaux (HHS) Xavier Becerra et en disant qu’il prévoyait de le nommer au poste de « Secrétaire des services de santé et d’éducation.

« Pour le secrétaire des services de santé et d’éducation, je nomme Xavier Bacheria », a déclaré Biden, prononçant mal son nom de famille et obtenant le titre du département de la santé incorrect.

L’ancien vice-président semblait alors trébucher sur son prompteur.

«Vous savez, Xavier Becerra … excusez-moi», dit Biden, avant de continuer et de prononcer plus tard correctement le nom de Becerra et de faire correctement référence au HHS.

Les républicains n’ont pas tardé à se moquer de cette erreur sur les réseaux sociaux.

‘Joe Biden battu ENCORE par le téléprompteur. « Pour le secrétaire des services de santé et d’éducation, je nomme Xavier Bacheria. » Joe Biden est un gâchis. C’est la santé et les services sociaux », a écrit Steve Guest, membre du RNC, sur Twitter.

«Et c’est Xavier Becerra. Biden ne connaît pas le bureau du cabinet ni le nom du fonctionnaire.

Le directeur adjoint des communications pour la réponse rapide pour la campagne 2020 du président Trump, Matt Wolking, a répondu: « Mon dieu … c’est comme s’il entendait parler de son choix pour la première fois. »

Biden, qui a souffert d’un bégaiement tout au long de sa vie, a fait une série de gaffes pendant la campagne présidentielle.

En octobre, alors qu’il s’adressait à des travailleurs de l’automobile lors d’un voyage de campagne en Ohio, il avait déclaré à ses partisans qu’il se présentait «pour le Sénat» et non pour le président.

Le même mois, il a mal prononcé le prénom de la vice-présidente élue Kamala Harris.

Le jour de l’élection lors de son dernier arrêt au stand de sa campagne, il a ensuite présenté sa petite-fille Finnegan comme son défunt fils Beau Biden, puis l’a appelée par le nom de sa cousine Natalie, avant de finalement présenter correctement Natalie comme la fille de Beau à une foule de partisans à Philadelphie.

Après le glissement initial de mardi, Biden a expliqué ses raisons pour avoir choisi Becerra et a décrit son expérience faisant de lui un bon candidat pour le rôle.

« Il est actuellement procureur général de Californie, à la tête du deuxième plus grand ministère de la Justice d’Amérique, juste derrière le ministère de la Justice des États-Unis », a déclaré Biden.

Les républicains n’ont pas tardé à se moquer de l’erreur sur les réseaux sociaux

« Et pendant près de 25 ans auparavant, il était membre du Congrès représentant Los Angeles – l’une des plus grandes villes les plus diversifiées d’Amérique. »

Il a dénoncé certains des antécédents de Becerra dans le domaine des soins de santé, notamment «lutter pour élargir l’accès aux soins de santé, réduire les disparités raciales en matière de santé et protéger la loi sur les soins abordables».

«En tant que secrétaire du HHS, il supervisera le CDC, la FDA, Medicare et Medicaid. Peu importe ce qui se passe à la Cour suprême, il dirigera les efforts visant à s’appuyer sur la loi sur les soins abordables pour étendre considérablement la couverture et prendre des mesures audacieuses pour réduire les coûts des soins de santé et des médicaments sur ordonnance.

Biden a ajouté: « Il est également le premier Latino à diriger le HHS, le fils d’une famille d’immigrants de la classe ouvrière venue du Mexique. Un vrai fonctionnaire qui a consacré sa carrière au service de la population de ce pays.

Becerra avait été présenté comme l’un des principaux candidats au mandat de Harris au Sénat et aurait également été candidat à la direction du ministère de la Justice mais, ces derniers jours, il est passé au premier rang pour HHS.

Biden aurait été impressionné par l’histoire personnelle de Becerra, son habileté à défendre la loi sur les soins abordables devant les tribunaux et son plaidoyer pour les problèmes de santé mentale et une plus grande couverture sanitaire pour les femmes.

En tant que procureur général en Californie, Becerra a dirigé 20 États et le district de Columbia dans une campagne légale pour protéger Obamacare contre le démantèlement par les républicains.

Il a également intenté de nombreuses poursuites contre les politiques de l’administration Trump en matière d’immigration, ce qui a fait de lui un héros de l’aile progressiste du parti.

Mais cela pourrait également conduire à une bataille de confirmation difficile au Sénat dirigé par les républicains.

La nomination de Becerra aidera également à faire taire les critiques qui ont déclaré qu’il n’y avait pas assez de diversité parmi les choix du président élu.

Il est le deuxième Latino que Biden a choisi après avoir choisi Alejandro Mayorkas, un immigrant cubain, à la tête du département de la sécurité intérieure.