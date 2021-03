Joe Biden promet des vaccins pour tous les adultes d’ici la fin mai; Le Texas et le Mississippi défient les responsables de la santé et mettent fin aux mandats de masque: mises à jour en direct du COVID-19

Défiant les avertissements des responsables fédéraux de la santé sur la nécessité de rester vigilant contre le coronavirus, les gouverneurs républicains du Texas et du Mississippi ont déclaré mardi qu’ils levaient les restrictions COVID-19, y compris les mandats de masque.

Leurs décisions sont intervenues le même jour que le président Joe Biden a déclaré qu’il y aurait suffisamment de vaccins pour chaque adulte américain d’ici la fin du mois de mai, ce qui est encore peu susceptible d’endiguer le récent renversement des tendances des coronavirus.

Après avoir annoncé un partenariat improbable entre les géants pharmaceutiques Johnson & Johnson et Merck & Co. pour augmenter la production du vaccin COVID-19 de l’ancien, Biden a déclaré que les capacités améliorées de cette collaboration permettraient aux États-Unis d’inoculer plus d’Américains éligibles plus tôt. Dans le passé, Biden avait déclaré qu’il y aurait suffisamment de vaccins pour tous les Américains d’ici fin juillet.

« Nous sommes maintenant sur la bonne voie pour avoir suffisamment de vaccins pour chaque adulte en Amérique d’ici la fin du mois de mai », a déclaré Biden.

Peu de temps avant l’annonce de Biden, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré qu’il s’apprêtait à « ouvrir le Texas à 100% » et publierait un nouvel ordre exécutif prenant effet le 10 mars, annulant la plupart de ses précédentes commandes, y compris des restrictions sur l’occupation des entreprises et le 2 juillet dans tout l’État ordre des masques.

« Le Texas est dans une bien meilleure position maintenant que lorsque j’ai publié mon dernier décret en octobre », a déclaré Abbott, se référant à son ordre autorisant la réouverture des bars sous certaines conditions. Les cas ont augmenté après qu’il ait assoupli les restrictions commerciales à l’automne.

«Absolument imprudent», a tweeté le gouverneur de Californie Gavin Newsom, un démocrate, en réponse à l’annonce d’Abbott.

Lundi, le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a averti que « ce n’est pas le moment » de supprimer les restrictions relatives aux coronavirus, citant un renversement de la baisse des nouveaux cas et des décès de ces dernières semaines. Walensky a déclaré que la semaine dernière, le nombre moyen d’infections et de décès avait augmenté d’environ 2%. La propagation des variantes du virus a bloqué les progrès malgré l’expansion du programme de vaccination.

«S’il vous plaît, écoutez-moi clairement», a-t-elle dit. «À ce niveau de cas avec des variantes qui se répandent, nous risquons de perdre complètement le terrain durement gagné que nous avons gagné.

Néanmoins, le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a tweeté mardi que, à compter du lendemain, tous les mandats de masque de comté seraient levés et les entreprises autorisées à fonctionner à pleine capacité.

« Nos hospitalisations et le nombre de cas ont chuté, et le vaccin est rapidement distribué. Il est temps! », A déclaré Reeves.

Les spécialistes de la santé publique ne sont pas d’accord.

« Nous devons limiter la transmission pendant que nous déployons des vaccins pour préserver leur efficacité et donner au virus moins de chance de muter », a déclaré le Dr Monica Gandhi, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie-San Francisco. « Je ne le fais pas. pense que c’est une bonne idée de mettre fin aux mandats de masque jusqu’à ce que la vaccination de masse soit atteinte. »

Également dans l’actualité:

►Le nombre de cas de variantes connues du coronavirus aux États-Unis est passé à 2581, contre 546 un mois plus tôt, selon les données du CDC. La grande majorité des cas, 2 506, proviennent de la variante découverte pour la première fois au Royaume-Uni, considérée comme au moins 50% plus contagieuse que la souche d’origine.

►Le gouvernement fédéral a franchi la barre des 100 millions de doses de vaccin distribuées, et plus de 78 millions d’entre elles ont été administrées, ont annoncé mardi les Centers for Disease Control and Prevention.

►L’Ordre national fraternel de la police rapporte que 439 agents des forces de l’ordre sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions à cause du COVID-19. Le Texas, avec 105, a le plus grand nombre de morts parmi les officiers sur la liste FOP.

► Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a déclaré que son pays et le Danemark cesseront de compter uniquement sur l’Union européenne pour les vaccins contre les coronavirus et travailleront avec Israël pour produire des vaccins de deuxième génération. L’UE a été critiquée pour la lenteur de son déploiement de vaccins alors qu’Israël est un leader mondial dans le domaine des vaccinations par habitant.

► De nombreux États ont donné la priorité aux vaccins COVID-19 pour les personnes de plus de 75 ans, puis sont passés à ceux de plus de 65 ans, mais ils ne devraient pas continuer à démissionner en fonction de l’âge, a déclaré un comité consultatif du CDC.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 516000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 114,6 millions de cas et 2,54 millions de décès. Plus de 102,3 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 78,6 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les géants de la pharmacie CVS et Walgreens et les grandes surfaces telles que Walmart et Kroger ont reçu la majeure partie de l’attribution initiale de vaccins COVID-19 envoyés aux pharmacies de détail. Les pharmacies communautaires veulent leur part. Lisez l’histoire complète.

USA TODAY suit les actualités de COVID-19. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

La Nouvelle-Orléans et les archidiocèses de Saint-Louis qualifient le vaccin J&J de « moralement compromis »

Deux colosses pharmaceutiques forment une collaboration historique visant à augmenter considérablement la production du premier vaccin COVID-19 à un seul coup à obtenir l’autorisation de la FDA.

L’administration Biden a déclaré mardi que Merck & Co. aiderait à fabriquer le vaccin de Johnson & Johnson, qui a obtenu une autorisation d’urgence il y a quelques jours à peine. Merck, l’un des plus grands fabricants de vaccins au monde, a abandonné ses propres efforts pour développer un vaccin contre le coronavirus.

« Vous ne voyez pas souvent des concurrents aussi féroces s’associer pour augmenter la capacité de production de produits pharmaceutiques », a déclaré Kaitlin Wowak, professeur adjoint d’informatique, d’analyse et d’exploitation au Mendoza College of Business de l’Université de Notre-Dame. « Mais des temps sans précédent appellent des mesures sans précédent. »

Le vaccin J&J a cependant attiré l’attention des archidiocèses de la Nouvelle-Orléans et de Saint-Louis, qui avertissent les catholiques que le vaccin est «moralement compromis» parce qu’il est produit à partir d’une lignée cellulaire dérivée d’un fœtus avorté.

En novembre, la Conférence des évêques catholiques des États-Unis a déclaré que les vaccins Pfizer et Moderna impliquaient des tests utilisant la lignée cellulaire dérivée de l’avortement. Mais les évêques ont déclaré que les vaccins « ne reposent pas sur les lignées cellulaires des avortements dans le processus de fabrication et peuvent donc être moralement acceptables pour les catholiques car le lien avec l’avortement est extrêmement éloigné ».

Un mois plus tard, le Vatican a déclaré que lorsque des vaccins « éthiquement irréprochables » ne sont pas disponibles, « il est moralement acceptable » d’utiliser des vaccins utilisant des lignées cellulaires de fœtus avortés dans leurs recherches et leur production.

Prochainement: paiements de stimulation – mais pas à autant de personnes que prévu

Les Américains pourraient commencer à voir la dernière série de paiements de relance dans environ deux semaines, mais le nombre de personnes qui devraient encaisser devrait être réduit cette semaine. Le Sénat pourrait débattre du plan de relance crucial de 1,9 milliard de dollars dès mercredi, et les démocrates espèrent un vote du Sénat vendredi. Cela donnerait à la Chambre quelques jours pour approuver les changements et au président Joe Biden de le signer avant le 14 mars. L’argent de stimulation pourrait commencer à être déployé avant que l’encre ne soit sèche.

L’administration Biden aura probablement besoin des 50 sénateurs démocrates pour faire adopter la législation. Certains démocrates modérés dirigés par Joe Manchin de Virginie-Occidentale veulent abaisser le seuil pour les chèques de 1 400 $, appelant à aider «les personnes qui ont le plus besoin d’aide». Manchin s’oppose également à la mesure du salaire minimum et souhaite maintenir l’actuelle augmentation hebdomadaire du chômage de 300 $, au lieu des 400 $ exigés dans la loi.

La mesure fournirait également des centaines de milliards de dollars aux écoles et aux collèges, aux vaccins et tests COVID-19, aux systèmes de transport en commun, aux locataires et aux petites entreprises. La garde d’enfants, les allégements fiscaux pour les familles avec enfants et l’aide aux États pour étendre la couverture Medicaid pour les résidents à faible revenu bénéficieraient également d’un financement.

Les « anges du vaccin » tentent de sauver un système cassé pour planifier les tirs

Le système national de rendez-vous pour les vaccins est cassé dans de nombreux endroits, ce qui conduit à une course pour trouver des rendez-vous qui fonctionnent souvent mieux pour les chanceux, les connaisseurs d’Internet ou les mobiles. Pour aider à combler le fossé entre les personnes âgées et les autres sans les moyens de se connecter en ligne, des inconnus interviennent. Des «anges du vaccin» ou des «chasseurs de vaccins» sont apparus en ligne pour aider les autres à trouver des spots ou simplement pour partager des informations. Un site, vaccinfinder.org, est encore en cours de construction, mais donne aux utilisateurs de certains États l’éligibilité actuelle aux vaccins pour leur code postal et les rendez-vous disponibles à proximité. Le site reçoit des millions de visites et aide les gens à se faire vacciner.

«Même s’ils doivent encore s’inscrire pour un rendez-vous, le site leur a indiqué où il y avait des vaccins à proximité, ce qui réduit la frustration», a déclaré John Brownstein, créateur du site et directeur de l’innovation au Boston Children’s Hospital. En savoir plus ici.

– Elizabeth Weise

Frontier Airlines accusée d’antisémitisme après avoir annulé un vol

Frontier Airlines a annulé un vol de Miami à New York dimanche soir, affirmant qu’un « grand groupe » refusait de porter des masques alors que l’avion se préparait pour le départ. Le groupe était composé de juifs hassidiques et l’incident a suscité l’indignation du Conseil des affaires publiques juives orthodoxes, qui a tweeté que même des personnes qui ne faisaient pas partie du groupe accusaient la compagnie aérienne de sectarisme. Le conseil a publié des vidéos de passagers en colère et de la confusion à bord de l’avion. La Ligue anti-diffamation a tweeté qu ‘ »une famille visiblement juive a été invitée à quitter un vol @FlyFrontier, prétendument en raison d’un manque de conformité du masque; lors du débarquement, des commentaires #antisémites apparents faits par l’équipage ou d’autres personnes. @ADL appelle formellement à un vol complet et transparent. enquête. »

La compagnie aérienne a déclaré dans un communiqué que des membres du groupe, y compris des adultes, refusaient de porter des masques alors que le vol 2878 se préparait à partir de Miami. « Les demandes répétées de se conformer à la loi fédérale ont nécessité leur retrait du vol », a déclaré la compagnie aérienne.

Le projet de loi de relance élargirait Obamacare

Le plan de relance de l’administration Biden comprend des mesures qui constitueraient la première extension significative de la loi sur les soins abordables, également connue sous le nom d’Obamacare, depuis son adoption en 2010.

Bien que temporaires, les dispositions plus généreuses de l’ACA pourraient conduire à des changements permanents – et même plus importants – de la loi qui ont provoqué la fermeture du gouvernement dirigé par le GOP en 2013. C’est une loi que le président Donald Trump et les républicains n’ont pas réussi à abroger lorsqu’ils contrôlaient la Maison Blanche et les deux chambres du Congrès. Les républicains n’ont pas fait des subventions d’assurance un axe de leur opposition au projet de loi de relance qu’ils ont rejeté comme une «liste de souhaits d’extrême gauche».

Certains experts disent que la mesure est en retard. «Aux États-Unis, nous avons très peu fait pour faire face au coût sous-jacent des soins de santé, c’est pourquoi l’assurance maladie est si chère», a déclaré Cynthia Cox, vice-présidente de la Kaiser Family Foundation.

– Maureen Groppe et Courtney Subramanian

L’OMS avertit que la fin de 2021 pourrait ne pas signifier la fin de la pandémie

Les experts en soins de santé préviennent qu’il est peut-être trop tôt pour penser que la pandémie de COVID-19 sera terminée d’ici la fin de 2021. Le chef des urgences de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il était «prématuré» de penser que la pandémie pourrait être stoppée par la fin de l’année, mais le déploiement des vaccins pourrait au moins contribuer à réduire considérablement les hospitalisations et les décès. Le Dr Michael Ryan a déclaré lors d’un point de presse lundi que l’objectif unique du monde à l’heure actuelle devrait être de maintenir la transmission du COVID-19 aussi faible que possible. Et les hauts responsables de la santé publique du président Joe Biden ont averti lundi que les États-Unis pourraient « perdre le terrain durement gagné » si les cas stagnaient à leur niveau actuel.

Le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré qu’elle était « profondément préoccupée » car le nombre de nouveaux cas stagne, mais les États continuent de faire reculer les restrictions liées aux virus.

Contribuant: The Associated Press