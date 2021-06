Joe Biden prévoit une nouvelle «taxe de décès» qui entraînerait un tarif énorme sur les maisons héritées malgré la promesse de ne pas augmenter les taux

JOE Biden envisage d’introduire une « taxe de décès » qui pourrait punir les Américains qui avaient l’intention de quitter leur domicile pour leurs enfants.

Cela survient quelques mois seulement après que le président s’est engagé à ne pas augmenter les impôts des Américains gagnant moins de 400 000 $.

Un impôt sur les plus-values ​​est un impôt sur les bénéfices lors de la vente d’actifs. Si le bénéfice est inférieur à cette limite, il est considéré comme exonéré d’impôt.

La taxe est imposée sur les successions d’une valeur de plus de 11,7 millions de dollars, mais Biden souhaite réduire le seuil à 1 million de dollars, rapporte MailOnline.

Hank Adler, professeur agrégé à l’Université Chapman, et l’avocat Madison Spach ont déclaré au Wall Street Journal : leurs enfants plutôt que de dépenser chaque dollar. »

Les auteurs de l’étude ont utilisé l’histoire hypothétique d’une jeune veuve qui avait acheté une maison à New York il y a des décennies pour 250 000 $.

La femme ne s’est jamais remariée et la maison, qui vaut maintenant 2,5 millions de dollars, était le seul actif au moment de son décès.

La maison serait soumise à l’impôt sur les gains en capital dans le cadre des plans de Biden.

Il y a une différence de 2,25 millions de dollars dans la valeur de la maison, ce qui signifie qu’il y a une exemption de 1,25 million de dollars.

Environ 1 million de dollars seraient imposés et à un taux de 40,8 %, ses enfants auraient alors une facture de 408 000 $.

Alors que les deux seuls actifs des Biden soumis à l’impôt sur les gains en capital au décès seraient leurs maisons.

Ils ont acheté une maison à Wilmington, Delaware pour 350 000 $ – et leur propriété à Rehoboth Beach a coûté 2,7 millions de dollars.

L’augmentation de la valeur sera probablement inférieure à l’exemption de 2,5 millions de dollars autorisée pour un couple marié, ce qui signifie que la succession ne paierait rien.

Cela survient après que Biden a déclaré que les Américains gagnant moins de 400 000 $ ne verraient pas de hausse d’impôt pour financer des projets d’infrastructure d’une valeur de plus de 4 000 milliards de dollars.

Le président a fait la promesse comme il l’a décrit dans les plans de dépenses en Virginie le mois dernier.

Biden a involontairement dit aux Américains gagnant moins de 400 000 $ qu’ils n’auraient pas à payer d’impôts.

Il a déclaré: « La raison pour laquelle je prends la peine de le faire (augmenter les impôts) est que j’entends constamment dans la presse » Biden va augmenter vos impôts « .

« Quiconque gagne moins de 400 000 $ par an ne paiera pas un seul centime d’impôts. »

Biden a proposé une augmentation des gains en capital de près de 20% sur les Américains gagnant plus d’un million de dollars par an en avril.

La Maison Blanche a proposé l’augmentation pour aider à payer pour aider à payer le plan américain pour les familles – une législation ambitieuse qui devrait aider à payer pour des programmes sociaux tels que la garde d’enfants nationale, les congés familiaux payés et le collège communautaire sans frais de scolarité.

Biden voulait augmenter le taux d’imposition sur le revenu à 39,6% pour les hauts revenus.

Le représentant Kevin Brady, R-TX, a affirmé que l’augmentation des taxes serait « une autre erreur économique majeure du président Biden ».

Il a déclaré : « Attention… après la loi sur les réductions d’impôt et l’emploi, les investissements ont augmenté en Amérique et, par conséquent, ce sont les cols bleus, ce sont les communautés locales qui en ont bénéficié. Lorsque vous doublez cette taxe, vous avez l’effet inverse.

« En réalité, vous n’encourageriez pas une guérison en punissant les chercheurs les plus fréquents et les plus performants.

« Vous ne reconstruisez pas une économie saine en punissant ceux qui investissent dans cette économie locale et américaine, et c’est exactement ce que vous avez ici. »

La sénatrice Marsha Blackburn du Tennessee a également critiqué la hausse potentielle.

« La hausse de l’impôt sur les plus-values ​​de Biden réservoir comptes de retraite de la classe moyenne parce qu’il fait chavirer le marché », a-t-elle écrit le 23 avril.

Les sondages de l’époque ont révélé qu’environ 2 Américains sur 3 soutenaient le paquet d’infrastructures du président et les éventuelles hausses d’impôts qui le paieraient.