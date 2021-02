Joe Biden prévoit un paquet de sanctions pour cibler la Russie après l’empoisonnement de Navalny

Intervention du président Biden – SAUL LOEB / AFP via Getty Images

Le président américain Joe Biden envisage un ensemble de sanctions visant la Russie après l’empoisonnement et l’emprisonnement d’Alexei Navalny et une cyberattaque qui a ciblé des agences gouvernementales.

Dans une démarche qui devrait être coordonnée avec les dirigeants européens, le président Biden reprendra la Russie à cause de son bilan en matière de droits de l’homme quelques semaines à peine après le début de sa présidence.

Un haut fonctionnaire de l’administration a déclaré à Politico: «Nous examinons les options politiques disponibles.

«Qu’il suffise de dire que nous ne resterons pas les bras croisés face à ces violations des droits humains.»

Alexei Navalny, un critique virulent de Vladimir Poutine, a été empoisonné avec l’agent neurotoxique Novichok et transporté par avion en Allemagne pour y être soigné. Il s’est rétabli et est retourné dans son pays natal, soutenu par des milliers de personnes, mais a été rapidement arrêté et jeté en prison.

Le mois dernier, M. Biden a défié Vladimir Poutine sur l’empoisonnement de M. Navalny et les informations faisant état de primes russes sur la tête de soldats américains en Afghanistan lors de leur premier appel téléphonique présidentiel.

M. Biden a également fait part de ses préoccupations concernant «l’agression» de la Russie contre l’Ukraine et a réaffirmé le «fort soutien de Washington à la souveraineté de l’Ukraine».

Lundi, l’UE a décidé d’appliquer des sanctions contre la Russie.

Josep Borrell, le chef du service des affaires étrangères de l’UE, a déclaré qu’un « accord politique » sur la nécessité de sanctions avait été conclu entre les 27 ministres des Affaires étrangères du bloc lors d’une réunion à Bruxelles.

Ils utiliseront pour la première fois la «loi Magnitsky de l’UE», qui permet d’imposer des sanctions pour violations des droits de l’homme, a-t-il déclaré.

Les sanctions seront également conçues pour cibler les auteurs du piratage informatique de SolarWinds qui a attaqué des entreprises privées et des agences du gouvernement fédéral aux États-Unis.

Dans un discours prononcé à la conférence de Munich sur la sécurité la semaine dernière, le président Biden a déclaré que «lutter contre l’insouciance et le piratage des réseaux informatiques russes aux États-Unis, en Europe et dans le monde est devenu essentiel pour protéger notre sécurité collective».

Au cours du week-end, le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré à CBS que les États-Unis répondraient dans «des semaines, pas des mois».

Il a déclaré que la réponse comprendra un mélange d’outils vus et invisibles, et qu’elle ne consistera pas simplement en des sanctions.

« Nous veillerons à ce que la Russie comprenne où les États-Unis tracent la ligne sur ce type d’activité », a déclaré M. Sullivan.

Mardi, Amnesty International a supprimé le statut de «prisonnier d’opinion» de M. Navalny, arguant que ses déclarations passées sur les migrants d’Asie centrale et du Caucase du Nord constituaient un discours de haine.

On pense toujours qu’ils demandent sa libération parce qu’il est détenu pour des raisons politiques.