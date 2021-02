Joe Biden prévoit de publier un projet de loi sur l’immigration qui accorderait à 11 millions le chemin de la citoyenneté

Joe Biden prévoit de publier un projet de loi sur la réforme de l’immigration qui accorderait la voie à la citoyenneté à 11 millions d’immigrants sans papiers, selon un rapport publié lundi.

Le président devrait dévoiler la loi américaine sur la citoyenneté de 2021 dans les prochains jours, ont déclaré des sources à NBC.

Il comprendrait une voie d’accès à la citoyenneté pour des millions de personnes, une extension du programme de réinstallation des réfugiés et davantage de technologie à la frontière sud.

Des avantages élargis pour les DREAMers et le traitement des demandes d’asile des mineurs dans leur pays d’origine sont également envisagés dans le cadre du projet de loi.

L’administration Trump a réduit les admissions de réfugiés de plus de 85%, fixant la limite à 15000 pour l’exercice 2021, qui a commencé en octobre.

Biden au cours de sa campagne a promis de porter ce chiffre à 125000 pour cette année et peut-être de l’augmenter encore plus les années suivantes.

Le sénateur démocrate Robert Menendez a déclaré que le plan « vise à réparer notre système d’immigration brisé », mais également « à en construire un meilleur qui réunisse les familles, sort la communauté sans papiers de l’ombre et sur la voie de la citoyenneté ».

Il a déclaré que le projet de loi «défendrait également les droits de l’homme, s’attaquerait aux causes profondes de la migration et comprendrait une stratégie intelligente de sécurité des frontières».

Des migrants quittent la rivière Rio Bravo après l’avoir traversée pour se rendre aux agents de la patrouille frontalière américaine et demander l’asile à El Paso, au Texas, le 10 février.

Les migrants sont détenus par un agent de la patrouille frontalière américaine alors qu’ils se rendent pour demander l’asile, après avoir traversé à El Paso, Texas, États-Unis, vus de Ciudad Juarez, Mexique le 9 février

L’administration Biden a déjà signé plusieurs décrets sur l’immigration, notamment en autorisant l’arrivée d’un plus grand nombre de réfugiés et en créant un groupe de travail pour retrouver les parents d’environ 600 enfants qui ont été séparés sous Trump et qui n’ont toujours pas été réunis.

Mais cela n’a pas mis fin à un ordre de santé publique que Trump a émis au début de la pandémie de coronavirus qui permet aux douanes et à la protection des frontières américaines d’expulser immédiatement presque tout le monde, y compris les demandeurs d’asile.

L’attachée de presse Jen Psaki a déclaré que le gouvernement travaillait toujours à l’élaboration d’un « processus humain et complet » pour évaluer les personnes venant aux États-Unis

«Les procédures d’asile à la frontière ne se feront pas immédiatement», a-t-elle déclaré. «La mise en œuvre prendra du temps.

Alors que Biden a pris des mesures importantes au cours de ses premières semaines en fonction pour inverser les politiques d’immigration radicales de Trump, son administration n’a pas levé certains des obstacles les plus importants pour les demandeurs d’asile.

En fait, cela décourage les gens de venir dans le pays, dans l’espoir d’éviter ce qui s’est passé à la fois sous Trump et sous l’ancien président Barack Obama – les agents frontaliers sont submergés par les migrants, y compris de nombreux Centraméricains avec des enfants.

« Ce n’est pas le moment de venir », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d’un récent briefing, « et la grande majorité des gens seront refusés.

Les étudiants du DACA se rassemblent devant la Cour suprême, jeudi 18 juin 2020, à Washington

Le secrétaire d’État Antony Blinken a adopté un ton similaire le 6 février en annonçant les mesures officielles pour mettre fin aux accords de l’ère Trump avec le Honduras, le Salvador et le Guatemala qui obligeaient de nombreux demandeurs d’asile à chercher refuge dans l’un de ces pays au lieu des États-Unis.

« Pour être clair, ces actions ne signifient pas que la frontière américaine est ouverte », a déclaré Blinken.

«Alors que nous nous engageons à élargir les voies légales de protection et d’opportunités ici et dans la région, les États-Unis sont un pays avec des frontières et des lois qui doivent être appliquées.