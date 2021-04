WASHINGTON – Le président Joe Biden a ouvert des discussions avec les législateurs lundi après-midi sur son plan d’emplois et d’infrastructure de 2,25 billions de dollars, affirmant qu’il était « prêt à négocier » la taille du paquet et comment le payer.

« Je pense que tout le monde reconnaît que nous avons besoin d’une augmentation significative des infrastructures », a déclaré Biden depuis le bureau ovale avant de rencontrer un groupe bipartisan de quatre sénateurs et quatre membres de la Chambre. « Cela va se résumer à ce que nous appelons l’infrastructure. »

Biden a présenté son plan d’emploi américain comme un «investissement unique dans une génération» qui serait le plus grand programme d’emploi du pays depuis la Seconde Guerre mondiale, réparer les infrastructures vieillissantes et positionner les États-Unis pour concurrencer économiquement la Chine.

Mais les républicains ont repoussé à 400 milliards de dollars de dépenses pour les soins à domicile, les programmes d’énergie propre et d’autres propositions du paquet qui s’étendent au-delà des infrastructures de transport traditionnelles telles que les routes, les ponts, les chemins de fer et les ports. Les républicains affirment que Biden et les démocrates utilisent la popularité des investissements dans les infrastructures pour financer des priorités libérales indépendantes.

Biden a déclaré que certaines personnes ne pensaient pas que le remplacement des tuyaux en plomb pour garantir une eau potable salubre ou l’expansion de l’Internet haut débit – comme son plan aborde – est un travail d’infrastructure.

« Ce ne sont pas seulement les routes, les ponts, les autoroutes, etc. », a déclaré Biden. « C’est de cela dont nous allons parler », a-t-il déclaré, ajoutant avec un sourire: « Je suis convaincu que tout va parfaitement se passer. »

Il a répondu à une question d’un journaliste sur la question de savoir si la réunion bipartite était juste pour le spectacle.

« Je ne suis pas un grand amateur de vitrines, comme vous l’avez observé », a-t-il déclaré

Les législateurs qui ont rencontré Biden comprenaient les sens.Maria Cantwell, D-Washington, Deb Fischer, R-Nebraska, Alex Padilla, D-California, et Roger Wicker, R-Mississippi, et les représentants Garret Graves, R-Louisiana, Donald Payne Jr ., D-New Jersey, David Price, D-Caroline du Nord et Don Young, R-Alaska. Le vice-président Kamala Harris était également présent.

Les républicains sont restés unis contre le plan d’emploi de Biden depuis sa publication il y a près de deux semaines. Cela inclut de critiquer la façon dont Biden veut payer pour cela – en augmentant le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28% – ce qui éliminerait les réductions d’impôt de 2017 que l’ancien président Donald Trump et les républicains ont tenté d’approuver il y a à peine quatre ans.

Wicker a déclaré aux journalistes que la réunion était « une discussion très animée » et que le président était « très engagé », mais a déclaré que certains éléments de la proposition de Biden étaient « non-partants pour les républicains ». Il a pointé du doigt l’annulation des réductions d’impôts de 2017, en l’appelant l’une de ses «réalisations emblématiques de toute ma carrière».

« Ce serait une vente presque impossible de la part du président de parvenir à un accord bipartisan qui incluait l’annulation (des réductions d’impôts) », a déclaré Wicker. « Et je lui ai dit ça. »

Wicker a ajouté que l’ensemble devrait s’en tenir à «l’infrastructure traditionnelle», en désignant les soins à domicile et la reconstruction des hôpitaux et des cliniques d’Anciens Combattants comme des éléments qui devraient être traités séparément.

« C’était une bonne réunion », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si nous serons en mesure de parvenir à un accord bipartisan qui devienne aussi vaste et aussi massif qu’il le souhaiterait. »

Le sénateur démocrate centriste Joe Manchin de Virginie-Occidentale, un vote clé dans le Sénat également divisé, s’oppose également à l’augmentation de l’impôt sur les sociétés, suggérant une plus petite augmentation à 25%. Biden a déclaré la semaine dernière qu’il était « prêt à écouter » une proposition qui descend en dessous d’un taux d’imposition de 28% pour les entreprises, mais a déclaré que l’inaction était inacceptable.

« Le compromis est inévitable. Les changements sont certains », a déclaré Biden dans un discours à la Maison Blanche la semaine dernière. « Mais voici ce à quoi nous ne serons pas ouverts: nous ne serons pas disposés à ne rien faire. »

Dans les remarques du Sénat lundi, le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, du R-Kentucky, a accusé la Maison Blanche de s’engager dans des «tactiques de cheval de Troie» et de se lancer dans une «campagne pour convaincre tout le monde que toute politique gouvernementale quelle qu’elle soit» est une infrastructure.

McConnell a qualifié le plan de Biden « d’un assortiment hétéroclite des priorités les plus chères de la gauche » qui imposerait « l’une des plus grandes hausses d’impôts depuis une génération où les travailleurs ont besoin d’une reprise économique ».

« Il n’est pas ciblé à distance sur ce que les Américains pensent obtenir lorsque les politiciens font campagne sur les infrastructures. Mais au lieu de proposer un meilleur projet de loi, les démocrates ont décidé que c’était la langue anglaise qui devait changer. »

Après une décision prise la semaine dernière par le parlementaire du Sénat, Biden et les démocrates pourraient adopter le plan américain pour l’emploi à la majorité simple au Sénat, bloquant toute tentative d’obstruction systématique des républicains. Cela signifierait qu’aucun vote républicain ne serait nécessaire tant que les démocrates sont tous à bord, reflétant la façon dont Biden a obtenu l’approbation de son plan de sauvetage COVID-19 de 1,9 billion de dollars le mois dernier.

Lors des négociations sur ce projet de loi, le plan de sauvetage américain de Biden, 10 républicains ont rencontré Biden à la Maison Blanche après avoir proposé un paquet réduit de 618 milliards de dollars. Mais ces discussions se sont rapidement arrêtées après que Biden ne voulait pas réduire sa taille.

