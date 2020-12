Christina Animashaun / Vox

Les chercheurs de Columbia prévoient que 5 à 12 millions de personnes de plus seront dans la pauvreté en janvier par rapport à l’année précédente.

La pauvreté a en fait chuté du début à la mi-2020, lorsque la pandémie s’est installée, en raison d’une expansion sans précédent des programmes gouvernementaux de filets de sécurité. Mais il a depuis augmenté et dépassé son niveau de début 2020, et est sur le point d’augmenter davantage si la situation économique reste désastreuse.

Telles sont les principales conclusions des projections faites par des chercheurs du Center on Poverty and Social Policy (CPSP) de l’Université de Columbia, qui ont développé des méthodes d’estimation mensuelle de la pauvreté pendant la pandémie de Covid-19. Les chercheurs – Zach Parolin, Chris Wimer, Jane Waldfogel, Jordan Matsudaira et Megan Curran – utilisent une métrique connue sous le nom de «mesure supplémentaire de la pauvreté», conçue comme une mesure plus cohérente et plus fiable des difficultés que la mesure officielle de la pauvreté utilisée par le gouvernement américain. programmes. Leur métrique n’est guère parfaite – les critiques affirment qu’elle «définit la pauvreté vers le bas» en fixant un seuil de revenu trop bas – mais elle est utile pour suivre les variations comme celles vécues pendant la crise de Covid-19.

Selon leurs données, 15,5% des Américains, soit 50,3 millions de personnes, vivaient dans la pauvreté en janvier 2020, avant que la crise des coronavirus ne commence pour de bon. En avril, après le début des mesures de secours, le taux est tombé à 13,9%.

La crise s’est poursuivie, mais pas de nombreuses mesures de secours. Les «paiements d’impact économique» de 1 200 $ (aussi appelés chèques de relance) étaient uniques. Le coup de pouce de 600 $ par semaine à l’assurance-chômage a expiré à la fin de juillet. Et la pauvreté a recommencé à remonter, atteignant 17,3% en août et 16,7%, soit environ 54,2 millions de personnes, en septembre.

En d’autres termes, environ 4 millions de personnes de plus étaient dans la pauvreté en septembre par rapport au début de 2020. C’est une dégradation assez importante du niveau de vie.



Pour janvier 2021, il faut faire des hypothèses sur le chômage. Le taux en octobre était de 6,9 ​​pour cent, une amélioration rapide par rapport au sommet de 14,7 pour cent en avril. Mais c’est encore presque le double de ce qu’il était en février avant la crise.

Les résultats des chercheurs de Columbia confirment que la situation de pauvreté de janvier 2021 dépendra fortement du chômage. Ils constatent que même si le chômage tombe à 5 pour cent, ce qui serait une grande amélioration, la pauvreté augmentera légèrement de 16,7 pour cent en septembre à 17 pour cent en janvier, mettant un autre million de personnes dans la pauvreté pour un total de 55,2 millions.

Si, en revanche, le chômage reste élevé, la situation empire considérablement. S’il atteint 7,5%, la pauvreté atteindra 18,1%, soit 58,8 millions de personnes. Si la situation se détériore considérablement et que le chômage s’élève à nouveau à 10%, la pauvreté atteindra 19,1% des Américains – 62,1 millions.

Le résultat est le suivant: selon l’ampleur de la reprise économique au sens large, entre 4,9 millions et 11,8 millions de personnes de plus vivront dans la pauvreté en janvier 2021 qu’en janvier 2020.

C’est une forte augmentation, même par rapport à la Grande Récession. Le même groupe de recherche de Columbia estime que de 2007 à 2011, la pauvreté mesurée de la même manière est passée de 14,4% à 16,1% de la population, soit une augmentation de 1,7 point. Le meilleur scénario de chômage de 5% en janvier 2021, en comparaison, se présente comme une augmentation de 1,5 point de la pauvreté, d’une ampleur similaire à celle de la Grande Récession. Si nous ne descendons pas à 5% de chômage, les effets pourraient être pires que ceux de la Grande Récession.

Signes d’une forte baisse du niveau de vie des Américains à faible revenu

L’équipe de Columbia n’est pas le seul groupe de chercheurs à tenter de suivre mensuellement le niveau de vie des Américains en situation de pauvreté pendant cette crise. Jeehoon Han de l’Université du Zhejiang, Bruce Meyer de l’Université de Chicago et James X. Sullivan de l’Université de Notre-Dame ont leur propre ensemble de mesures en temps réel, et bien qu’ils ne calculent pas les projections pour janvier 2021, ils disent la même chose histoire que les chercheurs de Columbia sur ce qui s’est passé de janvier à octobre 2020.

Le taux de pauvreté, tel qu’ils le mesurent, est passé de 10,9 pour cent en janvier / février à 9,4 pour cent en avril / mai / juin (ils ont en moyenne des mois pour tenter de minimiser l’erreur). Mais il a ensuite augmenté de façon spectaculaire, passant de 9,4% à 11,3% en septembre et octobre. «Près de 7 millions de personnes ont été ajoutées aux rangs des pauvres depuis mai», écrivent les chercheurs dans leur dernier communiqué. «La pauvreté semble avoir augmenté en octobre même si le taux de chômage a baissé de plus d’un point de pourcentage.»

Cette déconnexion est en partie le résultat temporaire de l’expiration des programmes d’aide – mais si elle se maintient, la pauvreté pourrait augmenter encore plus avec la baisse du chômage que ne le suggèrent les chiffres de la Colombie.

Une chose à garder à l’esprit lors de l’interprétation de ces deux ensembles de chiffres est que l’équipe de Columbia définit les personnes et les ménages comme «dans la pauvreté» s’ils tombent en dessous d’un certain seuil de revenu (ajusté en fonction du coût de la vie dans leur région et de quelques autres facteurs) pendant un mois donné. Cela présente des avantages, en particulier lors d’une crise en évolution rapide comme celle-ci, mais aussi des inconvénients: cela ne compte que les crédits d’impôt, par exemple, comme revenu pour le mois où le remboursement d’impôt d’une personne est accordé. Donc, si un travailleur à faible revenu a obtenu un important crédit d’impôt sur le revenu du travail (CIE) en mars, cela compte comme une aubaine de plusieurs milliers de dollars pour ce mois seulement. – ce qui aide à expliquer pourquoi la mesure Columbia voit la pauvreté diminuer en mars, avant même la mise en œuvre des mesures de secours Covid-19.

L’équipe Zhejiang / Chicago / Notre Dame, en revanche, utilise une période de référence annuelle: elle essaie d’estimer combien de personnes sont tombées en dessous d’un certain niveau de revenu au cours des 12 derniers mois. Cela permet de contourner des problèmes tels que l’EITC, mais peut rendre les fluctuations de revenu plus faibles qu’elles ne le pensent: si vous avez perdu tout votre salaire en avril, cela ne se traduirait que par une baisse de 8% de votre revenu annuel, mesuré par rapport au mois d’avril précédent. Sur une base mensuelle, cependant, vos revenus ont chuté de 100%.

Une autre indication d’une augmentation de ce type de besoin à court terme est la flambée nationale de la demande d’approvisionnement des banques alimentaires. Un rapport de Hunger Free America a révélé qu’à New York, les garde-manger et les soupes populaires nourrissaient 65,1% de personnes de plus en 2020 qu’en 2019; c’est comparé à une augmentation de 10% du nombre de personnes servies l’année précédente. La Greater Boston Food Bank a déclaré au Boston Globe qu’elle était passée de 1 million de livres de nourriture par semaine à 415 000 personnes avant la pandémie à 2,5 millions de livres par semaine à plus de 660 000 personnes.

La banque alimentaire de la région de St. Louis dans le Missouri rapporte qu’elle est passée de 3,1 millions de repas par mois avant la pandémie à 5 millions de repas par mois maintenant. À Grand Rapids, la South Michigan Food Bank a déclaré avoir distribué plus de nourriture en octobre qu’au cours de tout mois précédent au cours de ses 38 ans d’histoire, couvrant à la fois la récession du début des années 1980 et la Grande Récession. À la base de ces tendances se trouve une augmentation de l’insécurité alimentaire, qui est étroitement liée à la pauvreté monétaire.

Le prochain stimulus doit faire face à l’augmentation de la pauvreté

L’une des premières tâches auxquelles l’administration Biden devra faire face en janvier est de créer un plan de relance qui reprendra là où le paquet qui a expiré à la fin du mois de juillet s’est arrêté. L’expiration de la prime de chômage de 600 dollars par semaine semble avoir considérablement accru les besoins et la pauvreté dans le bas de l’échelle, et la relance d’une prestation de prime et la mise en place d’autres politiques de soutien du revenu seront essentielles pour éviter de nouvelles augmentations de la pauvreté et le retour du taux de pauvreté. là où il était en janvier 2020, sinon plus bas.

Le président élu Biden a décrit en détail à quoi ressemblerait son plan de relance préféré. Il comprend l’extension de la prime d’assurance-chômage de 600 $ par semaine; une aide considérable aux gouvernements étatiques, locaux et tribaux; et une allocation mensuelle de 250 dollars par enfant pour les familles, portée à 300 dollars par mois et par enfant pour les enfants de moins de 6 ans.

Mais les démocrates du Congrès ont eu du mal à obtenir un accord correspondant à ces paramètres par le biais du Sénat contrôlé par les républicains, ou même un Sénat plus limité avec, par exemple, 400 $ par semaine en primes d’assurance-chômage. Le chef républicain Mitch McConnell a insisté sur un programme moins coûteux qui comprend l’immunité civile pour les entreprises qui exposent les personnes au risque d’infection par Covid-19. McConnell maintiendra probablement cette ligne s’il contrôle le Sénat sous Biden; le contrôle du Sénat sera déterminé lors de deux scrutins de Géorgie le 5 janvier.

Le principal défi pour les décideurs politiques intéressés par la réduction de la pauvreté sera donc de convaincre McConnell et ses alliés de soutenir la relance et le soutien du revenu au niveau nécessaire pour inverser l’augmentation de la pauvreté.

