Le président élu Joe Biden entamera la campagne électorale mardi, se rendant à Atlanta, en Géorgie, pour comparaître aux côtés des candidats au Sénat démocrate, le révérend Raphael Warnock et Jon Ossoff.

Ossoff et Warnock se présentent contre les Sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler, respectivement, lors d’un second tour le 5 janvier qui déterminera si les démocrates ou les républicains contrôleront le Sénat au cours du prochain mandat.

Si Warnock et Ossoff gagnent leurs courses, les démocrates auront 50 sièges, et le vice-président élu Kamala Harris sera disponible pour voter en leur faveur.

Biden encouragera les démocrates à sortir et à voter pour le révérend Raphael Warnock (à gauche) et Jon Ossoff (à droite) qui se présenteront au second tour le 5 janvier contre les Sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue, respectivement

Sinon, la nouvelle administration Biden-Harris devra faire face au même obstacle que le président démocrate Barack Obama – un Sénat contrôlé par le chef de la majorité républicaine Mitch McConnell.

McConnell a montré qu’il était apte à entraver un agenda démocrate, en particulier des éléments importants comme un package de changement climatique.

À Atlanta, Biden se rendra dans le quartier de Kirkwood de la ville pour diriger un rallye de style drive-in à Pullman Yard, selon le Atlanta Business Chronicle.

C’est un site historique qui a été utilisé dans le tournage d’un certain nombre de films, dont The Hunger Games et Baby Driver.

Le membre du conseil municipal d’Atlanta, Natalyn Archibong, a déclaré que l’accès à l’événement serait « extrêmement limité », mais a encouragé les partisans à s’aligner le long du parcours du cortège.

Archibong a informé que l’usure des démocrates [a] masquez et maintenez une distance d’au moins 6 pieds des personnes qui ne sont pas dans votre pod.

En raison de la pandémie de coronavirus, Biden, Harris et leurs principaux substituts, y compris Obama, ont utilisé des événements de style drive-in vintage, à commencer par la Convention nationale démocrate d’août, afin de faire campagne à l’approche des élections du 3 novembre.

La sénatrice républicaine Kelly Loeffler est contestée par le révérend Raphael Warnock pour son siège au Sénat. Elle a été photographiée dimanche lors d’un arrêt de campagne à Warner Robins, en Géorgie, debout à côté d’une découpe en carton du président Donald Trump.

Le sénateur républicain David Perdue n’a pas reçu plus de 50% des voix en novembre et est maintenant dans une course au second tour contre son challenger démocrate, Jon Ossoff

Ces événements ont permis aux candidats de se lancer dans la campagne électorale, mais gardent les partisans à distance socialement.

Le président Donald Trump et les républicains ont ignoré les protocoles COVID-19 et ont organisé des rassemblements à grande échelle, souvent avec des foules sans masque.

Le président est retourné en Géorgie le 5 décembre pour son premier rassemblement post-électoral pour faire campagne pour Loeffler et Perdue.

Le vice-président Mike Pence s’est également rendu en Géorgie pour faire campagne pour le duo républicain.

Le vote anticipé en personne dans la course a débuté en Géorgie lundi, ce qui pourrait être important pour les candidats républicains, car Trump a faussement affirmé que les bulletins de vote par correspondance étaient mûrs pour la fraude.

Les bulletins de vote par correspondance peuvent également être utilisés pour voter dans cette course.

Vendredi, 1,2 million de bulletins de vote par correspondance avaient été demandés, selon l’Associated Press, avec 200 000 retournés.

Les courses au Sénat en Géorgie vont au second tour si aucun candidat n’atteint le seuil de 50%, ce qui s’est produit lors des deux courses au Sénat le 3 novembre.

La Géorgie était traditionnellement un État rouge, mais était de plus en plus démocrate et s’est retournée pour soutenir Biden contre Trump cette année aux élections générales.

Cela a exaspéré Trump, qui a attaqué le gouverneur républicain de l’État Brian Kemp et d’autres hauts responsables du GOP, affirmant à tort que Biden avait gagné la Géorgie parce qu’il y avait une fraude généralisée.