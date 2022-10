Joe Biden prédit que les chances démocrates s’amélioreront

Le président Joe Biden a prédit vendredi que les électeurs reviendraient en faveur des démocrates dans les semaines restantes avant les élections de mi-mandat alors que les inquiétudes concernant l’économie s’apaisaient.

“Aller et venir, avec eux devant, nous devant, eux devant, dans les deux sens. Les sondages ont été partout”, a déclaré Biden, s’exprimant à la Maison Blanche. “Je pense que nous allons voir un changement de plus de notre côté dans les derniers jours.”

Les démocrates espèrent conserver leur majorité dans les deux chambres du Congrès pendant les deux dernières années du premier mandat de Biden. Le parti s’accroche à une petite majorité à la Chambre et détient l’avantage le plus mince possible dans un Sénat divisé à 50-50 par parti.

Les sondages ont récemment favorisé les républicains, car les préoccupations concernant l’économie ont éclipsé l’avortement. Un sondage du New York Times/Siena College publié lundi a révélé que les électeurs étaient favorables au contrôle républicain du Congrès avec une marge de 4 points de pourcentage.

L’écart, qui se situait dans la marge d’erreur de l’enquête, a marqué un changement par rapport à il y a un mois, lorsque les démocrates étaient favorisés pour contrôler le Congrès.

Le sondage a révélé que les questions économiques telles que la bourse et l’emploi étaient au cœur des préoccupations des électeurs, 26 % d’entre eux ayant déclaré que c’était leur plus grande préoccupation, suivis de l’inflation à 18 % et de l’avortement et de l’immigration à 5 % chacun.

L’approbation de Biden en général et sa gestion de l’économie ont augmenté dans l’enquête économique CNBC All-America du troisième trimestre publiée jeudi, améliorant chacun de 10 points de pourcentage par rapport au dernier sondage de juillet. L’enquête a révélé que les répondants préféraient les républicains aux démocrates pour contrôler le Congrès avec une marge de 2 points de pourcentage. L’avantage s’inscrivait dans la marge d’erreur de 3,5 points de pourcentage de l’enquête.

L’enquête CNBC a également révélé que les républicains avaient obtenu un score plus élevé sur la préférence des électeurs pour les questions économiques, avec des pistes à deux chiffres sur les questions de savoir qui ferait un meilleur travail pour réduire l’inflation, gérer les impôts, gérer les déficits et créer des emplois.

Mais Biden, parlant de la baisse du déficit fédéral à 1,38 billion de dollars au cours de l’exercice 2022 par rapport au déficit de 2021 de 2,78 billions de dollars alors que les dépenses de l’ère pandémique diminuaient, a souligné que les marées économiques évoluaient.

“Laissez-moi vous dire pourquoi”, a déclaré Biden. “Je pense que nous commençons à voir certaines des bonnes nouvelles sur l’économie. Les prix du gaz sont en forte baisse dans 46 des 50 États à cause de ce que j’ai fait. Nous allons dans la bonne direction et il y a plus venir.”

Biden a fait valoir que les propositions républicaines augmenteraient encore le déficit et que les États-Unis commençaient seulement à ressentir les effets de ses politiques économiques.

“L’élection n’est pas un référendum, c’est un choix”, a déclaré Biden. “Les républicains peuvent critiquer mon bilan économique, mais regardez ce dont j’ai hérité et ce que j’ai fait. Regardez ce qu’ils offrent.”