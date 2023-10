Joe Biden pourrait faire face à des risques physiques en s’envolant vers un Moyen-Orient déchiré par la guerre

« L’avion le plus sûr de la planète Terre est peut-être Air Force One », a déclaré Bilal Saab, chercheur principal et directeur du programme de défense et de sécurité de l’Institut du Moyen-Orient. « Air Force One est parfaitement capable de gérer tout type de lancement de missile ou de roquette à l’intérieur de Gaza. » Chargement Il est néanmoins rare qu’un président se rende directement dans une région où les hostilités s’intensifient, avec une incursion terrestre israélienne dans la bande de Gaza attendue d’ici quelques jours et la crainte que le groupe militant Hezbollah n’entre dans la mêlée. Biden fait face à un certain risque lorsqu’il est au sol à Tel Aviv, une ville que les roquettes du Hamas peuvent atteindre. À Amman, où Biden avait prévu de se rendre après son arrêt à Tel-Aviv, la situation reste explosive. « Etant donné qu’ils se trouvent dans une zone d’hostilités active, ils doivent examiner très attentivement les menaces auxquelles Israël est actuellement confronté, sachant que le président sera sur le terrain », a déclaré Jonathan Lord, chercheur principal et directeur du programme de sécurité au Moyen-Orient à l’Université de Washington. le Centre pour une nouvelle sécurité américaine. « Ils pensent donc définitivement aux capacités de défense aérienne d’Israël et à la protection du président contre les roquettes du Hamas. » Il a ajouté : « Dans l’ensemble, ils pensent aux mêmes menaces auxquelles les Israéliens sont désormais confrontés quotidiennement. »

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin se sont tous deux rendus en Israël depuis l’attaque du Hamas, ce qui donne l’assurance que Biden peut s’y rendre en toute sécurité, ont déclaré des experts. Une réunion entre Blinken et le cabinet de guerre israélien cette semaine a été interrompue par des sirènes aériennes avertissant de tirs de roquettes imminents, envoyant le plus haut diplomate américain et les responsables militaires israéliens se précipiter dans un abri voisin. Ce moment dramatique a mis en évidence les risques qui persistent avec les visites américaines de haut niveau en Israël. La visite de Biden intervient alors qu’Israël devrait lancer une invasion terrestre qui, selon lui, est un effort pour détruire le Hamas, déclenchant potentiellement l’un des pires conflits dans la région depuis des décennies. Les responsables américains sont profondément préoccupés par le fait que la guerre pourrait s’étendre et attirer des acteurs tels que le Hezbollah ou l’Iran. Biden a souligné son soutien sans faille à Israël depuis les attaques du Hamas, mais ces derniers jours, il a cherché à trouver un équilibre plus délicat entre le soutien au droit d’Israël à l’autodéfense et l’inquiétude pour les civils à Gaza, où les conditions se sont rapidement détériorées.

Malgré les conditions explosives, les États-Unis bénéficient des capacités de renseignement et de défense aérienne israéliennes pour aider à protéger Biden, ont déclaré des experts. Pourtant, ces renseignements n’ont visiblement pas réussi à détecter les attaques du Hamas. Chargement Les experts ont déclaré que le voyage de Biden à Kiev cette année était à certains égards plus dangereux que le voyage en Israël, car la Russie dispose d’une armée beaucoup plus sophistiquée que le Hamas. Bien que le Hamas soit sans doute une entité beaucoup plus imprévisible, il est peu probable que ses militants disposent de la technologie ou des prouesses nécessaires pour lancer une attaque ciblée contre un président américain. « En termes de menaces et de risques, le Hamas et ses capacités sont dérisoires en comparaison de l’armée russe », a déclaré Lord. Lors du voyage à Kiev, les responsables de la Maison Blanche n’ont révélé où se trouvait Biden qu’une fois qu’il était entré en toute sécurité dans la ville. En revanche, le voyage du président à Tel Aviv a été annoncé publiquement par Blinken lundi.