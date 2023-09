Joe Biden peut-il devenir plus cool en ligne ? Le pari de 70 millions de dollars d’un groupe sur le oui

Le centre du plan de ProgressNow est une application développée par le groupe appelée Megaphone. Les utilisateurs qui téléchargent l’application peuvent faire défiler une série de mèmes libéraux, de vidéos et de graphiques créés par l’organisation, ajouter leurs propres légendes, puis les partager rapidement sur les plateformes de réseaux sociaux.

« ProgressNow est devenu un partenaire important pour les groupes soutenant le programme Biden-Harris », a déclaré Anita Dunn, conseillère principale de la Maison Blanche et meilleure stratège de Biden 2020, qui a ajouté qu’elle faisait ses commentaires à titre personnel. La montée en puissance « garantit qu’ils seront dans une position encore plus forte pour fournir des communications numériques convaincantes aux personnes de leurs communautés grâce à un réseau de base qui complète efficacement les efforts déployés en 2024 et au-delà ».

Le fait que les libéraux ont été déjoués en ligne par le mouvement conservateur pendant des années est inhérent à la stratégie ProgressNow, ce que les dirigeants du groupe admettent volontiers – et que plus d’une décennie après l’ancien président Barack Obama était censé avoir inauguré une nouvelle forme d’électorat. communication, le parti n’a pas été inventif sous Biden.

Pour lutter contre ce phénomène, ProgressNow embauche plus de 65 nouveaux organisateurs numériques dans 10 États du champ de bataille pour gérer un groupe de bénévoles qui seront chargés de partager le contenu en ligne de l’organisation partout via Megaphone. D’ici l’automne 2024, le groupe cherche à étendre son armée de base à 13 000 volontaires dans tout le pays.

Le groupe a déjà commencé à tester ses efforts, révélant des détails inattendus.

Par exemple, l’organisation a examiné une poignée de graphiques sur les réseaux sociaux vantant la gestion de l’économie par Biden, une faiblesse critique pour lui parmi les électeurs. Les membres du personnel pensaient qu’une image rose vif représentant une conversation par SMS – plutôt que des graphiques présentant des photos de Biden lui-même – fonctionnerait mieux.

Mais les utilisateurs des médias sociaux ont apprécié le contenu représentant le président, ainsi que le texte indiquant « Bidenomics donne la priorité aux familles qui travaillent » et « Bidenomics récupère l’économie plus rapidement que jamais. »

« Avertissement complet : ce n’est pas le contenu qui, à mon avis, serait le gagnant », a déclaré Anna Scholl, présidente de ProgressNow. « Ce qui a fonctionné, c’est à la fois plus de mots et plus d’images de Biden. »

Scholl a décrit les volontaires numériques du projet qui utilisent l’application Megaphone comme des « nano-influenceurs » – des personnes « actives au sein de leur PTA locale et de leur groupe religieux ». Ils serviront de porte-voix critiques, a-t-elle déclaré, car les électeurs se sont davantage tournés vers ce type de dirigeants communautaires à petite échelle à mesure que la confiance dans les médias et les politiciens s’effondre.

Scholl et d’autres dirigeants de ProgressNow ont déclaré que l’investissement visait à atteindre les personnes vivant dans le paysage médiatique fragmenté d’aujourd’hui, qui se tournent de plus en plus vers les médias sociaux et les services de streaming pour obtenir des informations., ainsi que des communautés plus diversifiées. Il s’agit également d’une tentative de renforcer la position du président auprès des jeunes électeurs, qui passent une grande partie de leur temps en ligne.

« Ils obtiennent leurs nouvelles et leurs informations grâce à ce que leurs amis et collègues publient et partagent sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook », a déclaré Scholl. « Ils font également confiance à ces gens en tant que messagers de confiance, bien plus qu’aux élus. »

ProgressNow, un groupe à but non lucratif fondé en 2003 qui tente de stimuler les communications progressistes en ligne, diffusera également des publicités numériques et étendra ses opérations nationales. ProgressNow compte 26 filiales d’État, qui sont également des organisations 501c4 et gèrent parfois des super PAC supplémentaires.

Le groupe chante le même cantique que la campagne Biden. Dans une note publiée plus tôt cette année, l’équipe de réélection du président a identifié comme une priorité absolue de briser l’environnement médiatique fragmenté, affirmant que « même si la confiance dans les médias s’est peut-être érodée, la confiance dans les réseaux personnels des gens n’a jamais été aussi élevée ».

Les agents et les donateurs de ProgressNow ont déclaré lors d’entretiens qu’ils espéraient combler un vide qui les tourmentait depuis longtemps : alors que la droite a construit une machine à attirer l’attention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en ligne ainsi qu’à la télévision et à la radio, les démocrates se sont largement appuyés sur la publicité payante et les médias traditionnels. organisations médiatiques pour faire passer leur message. Le problème, affirment-ils, est que les gens accordent moins d’attention à ces espaces à mesure qu’ils se tournent vers des services de streaming comme Netflix et Hulu – et que les sites d’information mettent en place des paywalls.

« La gauche est de plus en plus devancée en ligne », a déclaré Scholl. Mais, a-t-elle ajouté, « l’objectif de Megaphone n’est pas de reproduire l’infrastructure des chambres d’écho de droite. Il s’agit de construire notre propre infrastructure de chambre d’écho.

Les démocrates déplorent la chambre d’écho de l’extrême droite depuis des décennies, et c’est une plainte qui éclate souvent lorsque le parti se sent plus anxieux.

Le Fonds pour la Victoire Stratégique, une initiative du principal groupe de donateurs Democracy Alliance, prévoit de lever la majorité des 70 millions de dollars pour cet effort.

Scott Anderson, président du Strategic Victory Fund, a qualifié Megaphone de « l’avenir du recrutement ».

« Ce que nous essayons de faire ici, c’est d’aller devant les gens avec des informations dans leurs flux, de leur permettre de devenir des amplificateurs à part entière et d’essayer de conduire la conversation d’une manière qui n’exige pas seulement que les gens être face à face », a-t-il déclaré.

ProgressNow cible 10 États : Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, Arizona, Géorgie, Caroline du Nord, Nevada, Montana, Ohio et Minnesota. Ils seront presque tous des champs de bataille présidentiels ou sénatoriaux en 2024.

L’application Megaphone sera disponible pour ses filiales d’État et d’autres groupes extérieurs qui aident à élire Biden et les démocrates, y compris Future Forward, le super PAC élevé par les assistants du président, et America Votes, une organisation libérale axée sur la mobilisation des électeurs. .

ProgressNow prévoit également de tester rigoureusement les messages qu’il diffuse sur Megaphone pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, des données qui pourraient s’avérer précieuses en 2024. Souvent, les résultats sont contre-intuitifs, comme avec le graphique Biden.

À mi-parcours de l’année dernière, ProgressNow a piloté Megaphone dans l’État clé du Michigan. Les chercheurs du groupe ont constaté que leur public cible était extrêmement intéressé par l’astrologie. Ils ont donc créé une publicité numérique pour stimuler la secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, qui ressemblait à un horoscope.

« Voir l’horoscope du jour », pouvait-on lire. Quelques secondes plus tard, un nouveau texte est apparu : « Renouveller les fiches de votre véhicule et mettre à jour votre inscription sur les listes électorales en ligne est plus facile que jamais grâce à la secrétaire d’État Jocelyn Benson. »

« Je travaille dans la communication politique depuis plus d’une décennie. Et si vous m’aviez dit que nous allions créer une publicité pour l’astrologie, il n’aurait pas cru que cela fonctionnerait, a déclaré Lonnie Scott, directeur général par intérim de ProgressNow.

Il s’agit finalement de la publicité la plus réussie de l’organisation dans l’État au cours de ce cycle.