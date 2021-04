S’il y a un thème général des 100 premiers jours du président Joe Biden, c’est son argument selon lequel un gouvernement plus important peut améliorer la vie des Américains.

C’est un changement sismique par rapport à des décennies de dogme de l’ère Reagan selon lequel un grand gouvernement n’est jamais la solution, seulement le problème.

Si quoi que ce soit, le point de vue de Biden est un retour à l’activisme national de Lyndon Johnson ou aux politiques du New Deal de Franklin Roosevelt. (Biden a rencontré des historiens présidentiels en mars, selon Axios, pour réfléchir à ces antécédents historiques alors qu’il préparait son programme législatif.)

Néanmoins, il est également essentiel de mettre en évidence les risques d’une telle stratégie. Biden met la barre haute pour lui-même avec sa proposition selon laquelle des milliards de dollars de dépenses publiques, payés avec une dette et des impôts plus élevés, s’attaqueront aux maux de la société – plutôt que de compter sur le secteur privé et des solutions axées sur le marché. Il suppose que la bureaucratie fédérale peut être un moteur efficace et évitant le gaspillage pour le changement social.

Et jusqu’ici tout va bien.

Le président Joe Biden, avec le vice-président Kamala Harris et la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi, s’adresse à une session conjointe du Congrès le 28 avril 2021. Melina Mara / Photo de la piscine

Contrairement à l’approche tâtonnante du président Donald Trump l’an dernier face à la pandémie de coronavirus, où des tests fédéraux bâclés et des précautions à signaux mixtes ont conduit à une flambée des infections et à la mort, Biden a mobilisé les ressources gouvernementales de sorte que dans ses 100 premiers jours, un peu plus que la moitié de la population adulte a reçu au moins une dose unique d’un vaccin.

Pendant ce temps, la pandémie a illustré le fossé grandissant entre les Américains les plus riches, qui pouvaient s’adapter à la maladie en travaillant simplement à la maison, et les travailleurs à faible revenu dont les emplois avaient disparu, étaient réduits ou les obligeaient à travailler exposés au virus.

L’économie en forme de K qui a émergé a été un terrain fertile pour le paquet de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars de Biden, transmis au Congrès en mars avec seulement des votes démocrates.

Il s’agit de la plus grande expansion du filet de sécurité sociale depuis des générations avec ses paiements directs aux personnes les plus à court de ressources financières de la pandémie, ainsi que des crédits d’impôt et des milliards de dollars pour la garde d’enfants et le rétablissement des restaurants. Soixante-dix pour cent des Américains en étaient satisfaits, dont 41% des républicains.

De même, il y a, jusqu’à présent, un soutien populaire pour le projet de loi d’infrastructure de 2 billions de dollars de Biden qui reconstruirait les routes et les ponts et dépenserait des centaines de milliards pour la promotion des véhicules électriques, l’expansion du haut débit, la revitalisation du réseau électrique du pays et la modernisation de la communauté et de la maison du pays. système de soins aux personnes âgées.

Et mercredi, il a dévoilé son plan américain pour les familles qui prévoit 1,8 billion de dollars de dépenses pour l’éducation, la garde d’enfants et les congés familiaux payés, entre autres.

Pendant ce temps, il y a de larges signes de reprise économique robuste au coin de la rue, pour lesquels les présidents reçoivent toujours du crédit, que cela soit approprié ou non. Et malgré un électorat durement polarisé, le taux d’approbation de Biden est toujours resté supérieur à 50%, bien amélioré par rapport à son prédécesseur.

Tout cela pourrait, dans une certaine mesure, isoler Biden lorsque des défis se présentent. Mais le pari de vanter un gouvernement plus grand est qu’il y a très peu de place pour les échecs.

Le président Biden dit que « l’Amérique est à nouveau en mouvement » après près de 100 jours au pouvoir

Et si l’afflux d’enfants non accompagnés inondant la frontière sud devenait une crise encore plus grave? (L’administration Biden a récemment réussi à transférer des enfants détenus dans des installations de la douane et de la protection des frontières américaines semblables à des prisons vers des logements plus appropriés avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.)

Et si les craintes de hausse des taux d’intérêt et d’inflation devenaient réalité? La dette fédérale est en passe de dépasser la taille de l’économie cette année pour la deuxième fois seulement depuis la Seconde Guerre mondiale.

Et si, comme de nombreux experts le prédisent, l’Afghanistan s’effondrait dans le chaos télévisé, la cruauté et la guerre civile après le retrait américain ordonné par Biden?

Après deux décennies de guerre dans ce pays, au prix de 2 400 soldats américains tués et de plus de 2 000 milliards de dollars, pourrait-il y avoir un meilleur exemple d’erreurs de calcul et de gaspillage du gouvernement en gros?

Une grande partie du programme de Biden est intelligente et audacieuse, mais à une époque de Washington étroitement divisé, où les démocrates ont le moins de majorités à la Chambre des représentants et au Sénat, une mise en œuvre réussie est primordiale. Biden devra gérer son nouveau gouvernement plus grand avec tous les avantages de ses cinq décennies d’expérience à Washington pour éviter un retour de flamme qui diminuera ses réalisations.